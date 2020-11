Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A volt elnök új memoárja, az Egy ígéret földje pont akkor kerül az amerikai könyvesboltokba, amikor az utóda a hatalomhoz való makacs ragaszkodásával még mélyebbre ássa az országát kettéválasztó szakadékot. Barack Obama a könyvében a kételyek és csalódások megfogalmazása mellett egy pillanatra sem inog meg optimista hitében és idealizmusában, hogy az Amerikának nevezett nagyszerű, folyamatosan zajló kísérletben mindig lehetséges az előrelépés. Nem is szólva arról a hasznos figyelmeztetésről, hogy a demokráciát az emberek nem örökölték, hanem közösen és tevőlegesen kell megalkotniuk.","shortLead":"A volt elnök új memoárja, az Egy ígéret földje pont akkor kerül az amerikai könyvesboltokba, amikor az utóda...","id":"20201117_Barack_Obama_Egy_igeret_foldje_elnoki_memoar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e238f4-92c6-4a92-8633-b666bfb8d764","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Barack_Obama_Egy_igeret_foldje_elnoki_memoar","timestamp":"2020. november. 17. 14:00","title":"Barack Obama elegánsan kitessékeli Donald Trumpot a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google eddig is lehetővé tette, hogy egyes funkcióit külön-külön letiltsák a felhasználók, hamarosan viszont nemcsak erre, hanem a háttérben zajló adatforgalom letiltására is lehetőségük lesz.","shortLead":"A Google eddig is lehetővé tette, hogy egyes funkcióit külön-külön letiltsák a felhasználók, hamarosan viszont nemcsak...","id":"20201116_gmail_google_meet_chat_szemelyes_adatok_atadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ab881d-d975-4bed-88af-e6d47168dd84","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_gmail_google_meet_chat_szemelyes_adatok_atadasa","timestamp":"2020. november. 16. 19:03","title":"Új beállítás jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Radio France Internationale-lal megtörtént az egyik legkínosabb dolog, ami csak egy médiummal megtörténhet: halottnak nyilvánították többek között II. Erzsébet királynőt és Pelét is. ","shortLead":"A Radio France Internationale-lal megtörtént az egyik legkínosabb dolog, ami csak egy médiummal megtörténhet: halottnak...","id":"20201117_Veletlenul_publikalta_a_meg_elo_hiressegek_nekrologjait_a_francia_radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c8e27b-ff13-43d5-bf7a-a62472fe4b02","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Veletlenul_publikalta_a_meg_elo_hiressegek_nekrologjait_a_francia_radio","timestamp":"2020. november. 17. 11:43","title":"Még élő hírességek nekrológjait publikálta a francia rádió – véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","shortLead":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","id":"20201118_Az_M1es_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae389da-f9b5-4754-882a-1fcadf75054c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Az_M1es_gazolas","timestamp":"2020. november. 18. 07:19","title":"Az M1-esen gyalogolt egy 20 éves férfi, halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heti háromszor hívják vissza az orvosok a hozzátartozókat.","shortLead":"Heti háromszor hívják vissza az orvosok a hozzátartozókat.","id":"20201116_Diszpecser_szolgalat_miskolc_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0507e5aa-bc18-4333-99f8-ae4ec1ee1b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Diszpecser_szolgalat_miskolc_korhaz","timestamp":"2020. november. 16. 18:53","title":"Diszpécserek tartják a kapcsolatot Miskolcon a covidos betegek hozzátartozóival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik az ünnepek miatt útra kelnének.","shortLead":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik...","id":"20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e34bf2-57b8-4472-a4b6-4611f3d1a108","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 18. 10:34","title":"Két új funkciót kap a Google Térkép a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54a95aa-47ff-45c8-88d5-7f894a9b4877","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos, az off-roados és az életstílus hangulatot. Kicsit megújult kívül-belül és valamivel jobban a motortérben is.","shortLead":"Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos...","id":"20201116_Mini_Countryman_bemutato_itt_egy_kicsit_elvettek_amott_hozzaadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f54a95aa-47ff-45c8-88d5-7f894a9b4877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08db7c4f-0255-412b-aaa6-cefe730836fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Mini_Countryman_bemutato_itt_egy_kicsit_elvettek_amott_hozzaadtak","timestamp":"2020. november. 17. 07:14","title":"Mini Countryman bemutató: egy kicsit több és kicsit kevesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","shortLead":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","id":"20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9b3142-559c-40da-90e6-e234fd59b6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","timestamp":"2020. november. 16. 18:09","title":"Extra adóval büntetik a nehéz autókat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]