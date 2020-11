Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","shortLead":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","id":"20201126_Alkalmazott_Disney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb5da10-ef42-4a97-a52c-641fdb50ccb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_Alkalmazott_Disney","timestamp":"2020. november. 26. 11:30","title":"Több mint 30 ezer alkalmazottat küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi környezetvédők szerint a halak károsíthatják a környezetet.","shortLead":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi...","id":"20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4fd79c-f5b4-47b5-ad89-bd83562cb93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","timestamp":"2020. november. 25. 18:10","title":"Megszökött 50 ezer lazac egy ausztrál halgazdaságból, a környezetvédők aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1cbc14-620c-4a54-a046-06c39413bd08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még egy olyan évben is, mint 2020, születhetnek új karácsonyi slágerek. Ezen a napon Kerry Ellis és Brian May debütált új, csilingelős alkotással.","shortLead":"Még egy olyan évben is, mint 2020, születhetnek új karácsonyi slágerek. Ezen a napon Kerry Ellis és Brian May debütált...","id":"20201127_Indul_az_uj_karacsonyi_dalok_rohama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da1cbc14-620c-4a54-a046-06c39413bd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5f4d7d-5c80-44e4-bee4-8c9ed97e88ac","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_Indul_az_uj_karacsonyi_dalok_rohama","timestamp":"2020. november. 27. 08:10","title":"Indul az új karácsonyi dalok rohama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már közel 5 millió darab érkezett Magyarországra a koronavírusos betegek kezelésére használt gyógyszerből.","shortLead":"Már közel 5 millió darab érkezett Magyarországra a koronavírusos betegek kezelésére használt gyógyszerből.","id":"20201125_Kina_tabletta_favipiravir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b8c17e-75fe-4804-8a72-1f2aebb52042","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_Kina_tabletta_favipiravir","timestamp":"2020. november. 25. 18:02","title":"Újabb egymillió tabletta favipiravir érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal korábban 583 ezerrel kevesebb fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma nagyjából 11 ezerrel volt alacsonyabb, a gyógyultaké pedig 360 ezerrel. ","shortLead":"Egy nappal korábban 583 ezerrel kevesebb fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma nagyjából 11 ezerrel...","id":"20201127_koronavirus_vilagszerte_61_millio_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247e521d-ae84-42c0-a11e-80393e0a8362","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_koronavirus_vilagszerte_61_millio_fertozott","timestamp":"2020. november. 27. 07:54","title":"Több mint félmillióan kapták el a koronavírust világszerte egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0042e4-89b4-45fd-a590-3511026c74d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közös sajtónyilatkozatot tett a magyar és a lengyel miniszterelnök Budapesten: hat pontban tárgyalják, miért fogják alkalmazni a vétójogot az uniós költségvetési vitában. ","shortLead":"Közös sajtónyilatkozatot tett a magyar és a lengyel miniszterelnök Budapesten: hat pontban tárgyalják, miért fogják...","id":"20201126_Lengyel_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0042e4-89b4-45fd-a590-3511026c74d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0e9344-2bdc-4971-997c-87ddd9baa08d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_Lengyel_magyar","timestamp":"2020. november. 26. 17:00","title":"Az Európai Unió szétesését vizionálta Budapesten a lengyel miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyértelműen letette a voksát az összehajtható telefonok mellett, újabb és újabb modelleket küld piacra. Jövő nyáron mutathatja be a Galaxy Z Fold2 utódját. Ismét felröppent a pletyka, hogy ezzel a Note-sorozatot akár nyugdíjazhat is.","shortLead":"A Samsung egyértelműen letette a voksát az összehajtható telefonok mellett, újabb és újabb modelleket küld piacra. Jövő...","id":"20201127_samsung_galaxy_z_fold3_note_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb1fdd6-f31f-48c0-9f08-23599cd3ad2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_samsung_galaxy_z_fold3_note_sorozat","timestamp":"2020. november. 27. 09:33","title":"Izgalmas újdonságokat hozhat a Galaxy Z Fold3, de közben véget vethet a Note-sorozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A palackok újrahasznosítását nem írják elő a kedden benyújtott törvénymódosításban, de betétdíj helyett lesz visszaváltási díj, és aki vállalja a fém-, műanyag és üvegpalackok visszaváltását, az mentesülhet a környezetvédelmi termékdíj alól is. A kormány már hét éve halogatja a döntést a kérdésben, most sem kapkodja el, mert az új szabályok majd csak 2023 közepén lépnek életbe. A Greenpeace a rendszer gyorsabb bevezetését és szigorúbb szabályokat szorgalmaz. ","shortLead":"A palackok újrahasznosítását nem írják elő a kedden benyújtott törvénymódosításban, de betétdíj helyett lesz...","id":"20201125_italos_palackok_visszavaltasa_betetdij_termekdij_korforgasos_gazdasag_greenpeace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708a23a2-0078-416a-abda-7a6d9af64a71","keywords":null,"link":"/zhvg/20201125_italos_palackok_visszavaltasa_betetdij_termekdij_korforgasos_gazdasag_greenpeace","timestamp":"2020. november. 25. 16:09","title":"Két és fél év múlva lehet kötelező az italospalackok visszaváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]