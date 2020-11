Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e61e59cc-9ba3-413b-ae5f-d7f978340969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az argentin futballzseni hét szezonon át játszott a városban, ahol most sokan érzik úgy, hogy belőlük is meghalt egy darab. ","shortLead":"Az argentin futballzseni hét szezonon át játszott a városban, ahol most sokan érzik úgy, hogy belőlük is meghalt...","id":"20201126_napoly_maradona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61e59cc-9ba3-413b-ae5f-d7f978340969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ffd22c-d44c-42e8-bca7-5a5db3b39a0c","keywords":null,"link":"/elet/20201126_napoly_maradona","timestamp":"2020. november. 26. 18:35","title":"Nápolyt megrengette Maradona halála – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc8b1-f4b8-4223-b309-e30ef1f0d5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztettek, hogy csalók próbálnak koronavírus elleni csodaszereket eladni Zacher Gábor vagy Müller Cecília nevében.","shortLead":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztettek, hogy csalók próbálnak koronavírus elleni csodaszereket...","id":"20201127_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc8b1-f4b8-4223-b309-e30ef1f0d5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f41b82f-847a-47da-a81a-37b1fd2faf08","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. november. 27. 13:45","title":"100 évnél idősebb magyar is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 81 éves férfi, mivel a látogatási tilalom miatt nem láthatta, mindennap harmonikázott a feleségének.","shortLead":"A 81 éves férfi, mivel a látogatási tilalom miatt nem láthatta, mindennap harmonikázott a feleségének.","id":"20201127_harmonika_piacenza_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee5547b-5f76-45e8-9121-0c1f2f7bc9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_harmonika_piacenza_korhaz","timestamp":"2020. november. 27. 17:45","title":"Meghalt az idős nő, akinek a férje naponta adott szerenádot a kórház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c56609d-1cc5-43c7-a84a-d7ca2859e931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren jelent meg két fotó, melyekből már látni, milyen lehet a Samsung Galaxy S21 – vagy S21+ – kinézete.","shortLead":"Twitteren jelent meg két fotó, melyekből már látni, milyen lehet a Samsung Galaxy S21 – vagy S21+ – kinézete.","id":"20201126_samsung_galax_s21_plus_renderelt_kep_mobiltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c56609d-1cc5-43c7-a84a-d7ca2859e931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e21aba8-70b5-4872-a4f7-fe053b4b0bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_samsung_galax_s21_plus_renderelt_kep_mobiltok","timestamp":"2020. november. 26. 09:33","title":"Két kép árulkodik arról, hogyan néz majd ki a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cira-03 nevű robotot egy magánkórházban használják. Mintavételkor megfogja a páciens állát.","shortLead":"A Cira-03 nevű robotot egy magánkórházban használják. Mintavételkor megfogja a páciens állát.","id":"20201126_koronavirus_teszt_maszk_arcmaszk_robot_egyiptom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcf0e0a-9dc8-4ede-bad0-28870e7ab80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_koronavirus_teszt_maszk_arcmaszk_robot_egyiptom","timestamp":"2020. november. 26. 16:03","title":"Tesztet csinál és a maszkhordásra figyelmeztet egy új, egyiptomi robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy AnTuTu-teszt eredménye, ami azt mutatja, mire lehet képes a Qualcomm decemberben érkező új csúcsprocesszora, a Snapdragon 875. Ha jók a számok, durva teljesítménynövekedés várható.","shortLead":"Kiszivárgott egy AnTuTu-teszt eredménye, ami azt mutatja, mire lehet képes a Qualcomm decemberben érkező új...","id":"20201127_qualcomm_snapdragon_875_processzor_antutu_pontszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243cf7ba-edb4-40d3-91fb-94b908f826e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_qualcomm_snapdragon_875_processzor_antutu_pontszam","timestamp":"2020. november. 27. 13:15","title":"Kiszivárgott pontszám: ilyen erős lehet a Snapdragon 875 mobilos csúcsprocesszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főpolgármester által elrendelt felülvizsgálat zárójelentéséből az is kiderül, hogy az értékelési szempontrendszer „nem szolgálta teljes egészében azt, hogy a legjobb műszaki tartalom megajánlására kényszerítse az ajánlattevőket”.","shortLead":"A főpolgármester által elrendelt felülvizsgálat zárójelentéséből az is kiderül, hogy az értékelési szempontrendszer...","id":"20201127_jelentes_uj_metrokocsikat_adott_a_metrovagonmasz_felujitas_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4451b2-b365-42ff-8b9d-3563f002cd26","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_jelentes_uj_metrokocsikat_adott_a_metrovagonmasz_felujitas_helyett","timestamp":"2020. november. 27. 10:51","title":"Jelentés mondja ki, hogy új metrókocsikat küldött Magyarországra a Metrowagonmash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát, és táncol benne?","shortLead":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát...","id":"20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9283ec7b-d82f-42aa-8aa4-9a46dea2162f","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"A Jóbarátok Monicája megint megcsinálta: fejére húzta a hálaadásnapi pulykát egy táncra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]