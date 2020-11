Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcc3c014-756f-4590-862b-230570d68003","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Franz Beckenbauer, a német és a világ labdarúgásának ikonja elismeréssel és kritikával emlékezett a szerdán 60 éves korában elhunyt argentin világklasszisra, Diego Maradonára.","shortLead":"Franz Beckenbauer, a német és a világ labdarúgásának ikonja elismeréssel és kritikával emlékezett a szerdán 60 éves...","id":"20201128_Beckenbauer_Csak_Matthausban_biztam_hogy_felveszi_a_kuzdelmet_Diegoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc3c014-756f-4590-862b-230570d68003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479f9510-053d-48d6-9791-7195e72db389","keywords":null,"link":"/sport/20201128_Beckenbauer_Csak_Matthausban_biztam_hogy_felveszi_a_kuzdelmet_Diegoval","timestamp":"2020. november. 28. 16:28","title":"Beckenbauer: Csak Matthäusban bíztam, hogy felveszi a küzdelmet Diegóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezt jelzi az is, hogy a betegséget okozó vírust a vuhani húspiacon azonosították először.","shortLead":"Ezt jelzi az is, hogy a betegséget okozó vírust a vuhani húspiacon azonosították először.","id":"20201127_who_kina_koronavirus_vuhan_huspiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff66e0ab-4b45-4a07-8e78-48fe43464b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_who_kina_koronavirus_vuhan_huspiac","timestamp":"2020. november. 27. 21:33","title":"A WHO továbbra is kitart mellette, hogy a koronavírus Kínából terjedt szét a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vélhetően csalással nyert fehérorosz politikus azt mondta: az új alkotmány bevezetése után már nem akar elnök lenni.","shortLead":"A vélhetően csalással nyert fehérorosz politikus azt mondta: az új alkotmány bevezetése után már nem akar elnök lenni.","id":"20201127_lukasenka_feherorosz_elnok_alkotmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2dfdfe-ad48-493a-8819-611e1d9e8606","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_lukasenka_feherorosz_elnok_alkotmany","timestamp":"2020. november. 27. 18:39","title":"Lukasenka szerint az új alkotmány után már nem ő lesz a fehérorosz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","shortLead":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","id":"20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045840-f73b-4c67-9a84-ef31522fa04b","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","timestamp":"2020. november. 28. 19:43","title":"Ivanka Trump is gyászolja a 46 évesen meghalt amerikai sztárvállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5683449-74cf-4658-8ea5-445b393844cc","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Egyre többször merül fel, hogy az Orbán-kormány a jelenlegi önkormányzati rendszer mintájának a hetven éve bevezetett tanácsrendszert tekinti. A szocializmusban sok minden másképp volt, de akad bőven hasonlóság is. ","shortLead":"Egyre többször merül fel, hogy az Orbán-kormány a jelenlegi önkormányzati rendszer mintájának a hetven éve bevezetett...","id":"202048__tanacsok_amultbol__partiranyitas__helyi_fogaskerekek__ragados_pelda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5683449-74cf-4658-8ea5-445b393844cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f699d5f-b7f3-4c60-9b85-b4116688f937","keywords":null,"link":"/360/202048__tanacsok_amultbol__partiranyitas__helyi_fogaskerekek__ragados_pelda","timestamp":"2020. november. 29. 13:30","title":"Az állam mindenhatósága a szocializmus idején sem hagyott teret az önkormányzatiságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rasszizmussal, szexizmussal és más hasonló gyűlöletbűncselekményekkel azonos besorolású lett Franciaországban, ha valaki azért szenved hátrányt, mert nem az irodalmi, párizsi francia nyelvet beszéli.","shortLead":"A rasszizmussal, szexizmussal és más hasonló gyűlöletbűncselekményekkel azonos besorolású lett Franciaországban, ha...","id":"20201128_Franciaorszag_tajszolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e1e1bd-7cdb-4ad0-8532-66570badf360","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Franciaorszag_tajszolas","timestamp":"2020. november. 28. 10:41","title":"Betiltották Franciaországban a tájszóláson gúnyolódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3299a8-ff43-460f-8565-b2f9baf34283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google újdonsága a gépi tanulást veti be annak érdekében, hogy egyfajta automatikus ecsetként csökkentse azt az időt, ami alatt a digitális művész különleges szörnyeket készíthet.","shortLead":"A Google újdonsága a gépi tanulást veti be annak érdekében, hogy egyfajta automatikus ecsetként csökkentse azt az időt...","id":"20201128_google_chimera_painter_mesterseges_intelligencia_fantasy_krealmany_keszito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3299a8-ff43-460f-8565-b2f9baf34283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc9a9dc-d1b7-4802-be31-cfccd32f2e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_google_chimera_painter_mesterseges_intelligencia_fantasy_krealmany_keszito","timestamp":"2020. november. 28. 19:03","title":"Ön is kipróbálhatja a Google szörnykészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a340d2b-47c0-45b4-b1fb-db87ecf913a3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az egyetemek nemigen osztogatnak írás- vagy költészetdiplomákat: a kreatív írást vagy önszorgalomból, vagy külön kurzusokon lehet gyakorolni.\r

","shortLead":"Az egyetemek nemigen osztogatnak írás- vagy költészetdiplomákat: a kreatív írást vagy önszorgalomból, vagy külön...","id":"202048__kreativ_iras__lackfi_peterfy_zavada__atehetseg_nem_minden__a_metafora_kikalapalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a340d2b-47c0-45b4-b1fb-db87ecf913a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd865975-7392-4b35-b01b-8c605d4c840a","keywords":null,"link":"/360/202048__kreativ_iras__lackfi_peterfy_zavada__atehetseg_nem_minden__a_metafora_kikalapalasa","timestamp":"2020. november. 27. 17:00","title":"Az iskolában csak irodalomról van szó, pedig regényt írni is megtaníthatnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]