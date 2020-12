Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a3f36b6-f93d-401b-822d-305375cda2cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az NDK autóval évente átlagosan kevesebb mint 600 kilométert tettek csak meg.","shortLead":"Ezzel az NDK autóval évente átlagosan kevesebb mint 600 kilométert tettek csak meg.","id":"20201212_alig_17_ezer_kilometerrel_hirdetnek_egy_30_eves_budapesti_wartburgot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3f36b6-f93d-401b-822d-305375cda2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e42d50-c23d-432c-9f22-a648c88b1474","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_alig_17_ezer_kilometerrel_hirdetnek_egy_30_eves_budapesti_wartburgot","timestamp":"2020. december. 12. 06:41","title":"Alig 17 ezer kilométerrel hirdetnek egy 30 éves budapesti Wartburgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07722ac3-ef88-4936-bf14-f3287d9497f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú ideig jó barátságban volt Vitray Tamás és Hofi Géza, ám a viszonyuk később annyira megromlott, hogy nem is találkoztak és beszéltek egymással. Sőt, a legendás humorista évekig csípős megjegyzéseket tett a tévésre.



","shortLead":"Hosszú ideig jó barátságban volt Vitray Tamás és Hofi Géza, ám a viszonyuk később annyira megromlott, hogy nem is...","id":"20201211_Egy_tevemusor_miatt_veszett_ossze_orokre_Vitray_es_Hofi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07722ac3-ef88-4936-bf14-f3287d9497f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43fa4d8-76e2-4afc-8b26-4390ec6cb825","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Egy_tevemusor_miatt_veszett_ossze_orokre_Vitray_es_Hofi","timestamp":"2020. december. 11. 10:29","title":"Egy tévéműsor miatt veszett össze örökre Vitray és Hofi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK ígérete szerint ezek már olyan modernek, hogy a vírus sem tapad meg rajtuk.","shortLead":"A BKK ígérete szerint ezek már olyan modernek, hogy a vírus sem tapad meg rajtuk.","id":"20201211_budapest_uj_buszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dcf14c-f4a1-409c-be08-74657604c7bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_budapest_uj_buszok","timestamp":"2020. december. 11. 15:26","title":"Húsz új busz áll forgalomba Budapesten a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7334859e-5c60-4879-a175-1735322030d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden győzelmét próbálták érvényteleníteni, sikertelenül.","shortLead":"Joe Biden győzelmét próbálták érvényteleníteni, sikertelenül.","id":"20201212_A_Legfelsobb_Birosag_elutasitotta_Trump_es_Texas_allam_keresetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7334859e-5c60-4879-a175-1735322030d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbfe00-4723-4c48-85f8-cf07c276e22f","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_A_Legfelsobb_Birosag_elutasitotta_Trump_es_Texas_allam_keresetet","timestamp":"2020. december. 12. 11:35","title":"A Legfelsőbb Bíróság elutasította Trump és Texas állam keresetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6386665-e027-4610-af94-d68208d01505","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó hangulatban várják a felek a Brexitet.","shortLead":"Jó hangulatban várják a felek a Brexitet.","id":"20201212_Hadihajokkal_vedik_a_brit_halakat_a_franciak_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6386665-e027-4610-af94-d68208d01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eeada4-a2f8-410c-b41d-e8e0309eb86e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201212_Hadihajokkal_vedik_a_brit_halakat_a_franciak_elol","timestamp":"2020. december. 12. 12:58","title":"Hadihajókkal védik a brit halakat a franciák elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31287e2d-d6e5-4521-ba98-eed94c9c2ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon furcsa az idei dekoráció. ","shortLead":"Nagyon furcsa az idei dekoráció. ","id":"20201211_Koronavirus_templom_betlehem_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31287e2d-d6e5-4521-ba98-eed94c9c2ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336ff160-19b8-4eec-a643-fab04aa5445b","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Koronavirus_templom_betlehem_Nemetorszag","timestamp":"2020. december. 11. 12:45","title":"Egy hatalmas koronavírus került a kis Jézus mögé egy németországi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek a panaszok a fórumokon: a legújabb iOS-verzió, az iOS 14.2 olyan változást is magával hozott, amelynek egyáltalán nem örülnek a felhasználók. Van, aki tudatosságot lát a problémában.","shortLead":"Gyűlnek a panaszok a fórumokon: a legújabb iOS-verzió, az iOS 14.2 olyan változást is magával hozott, amelynek...","id":"20201212_ios_142_frissites_rovid_uzemido_akkumulator_hamar_lemerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a240df-d3fe-4b27-bf8a-10a9eb8b7700","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_ios_142_frissites_rovid_uzemido_akkumulator_hamar_lemerul","timestamp":"2020. december. 12. 08:03","title":"Frissítette az iPhone-ját, és most hamar lemerül? Nincsen egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4660330c-d7ef-471b-ac3f-e6d9cc131141","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A turizmusban, vendéglátásban, szabadidő ágazatban dolgozók munkáját segítik, és már a szálláshely-szolgáltatók és utazásszervezők is bekerültek a körbe.","shortLead":"A turizmusban, vendéglátásban, szabadidő ágazatban dolgozók munkáját segítik, és már a szálláshely-szolgáltatók és...","id":"20201212_Figyelmeztet_a_kormany_ejfelig_igenyelheto_adomentesseg_a_vallalkozasok_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4660330c-d7ef-471b-ac3f-e6d9cc131141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c842718d-6c2b-4eb5-ba24-e9dd5e3f7e06","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Figyelmeztet_a_kormany_ejfelig_igenyelheto_adomentesseg_a_vallalkozasok_szamara","timestamp":"2020. december. 12. 08:50","title":"Figyelmeztet a kormány: éjfélig igényelhető adómentesség a vállalkozások számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]