Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tatánál történt ütközés.","shortLead":"Tatánál történt ütközés.","id":"20201212_Tobb_kilometeres_torlodas_az_M1esen_egy_baleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1571a8-5e6f-49eb-aff3-658fad131e8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_Tobb_kilometeres_torlodas_az_M1esen_egy_baleset_miatt","timestamp":"2020. december. 12. 07:40","title":"Több kilométeres torlódás az M1-esen egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a88e487-f853-4622-ab0b-87ca78e6c02a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítóintézetbe küldte a nyomozati bíró a nyolcadikos fiút.","shortLead":"Javítóintézetbe küldte a nyomozati bíró a nyolcadikos fiút.","id":"20201211_keseles_tatabanya_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a88e487-f853-4622-ab0b-87ca78e6c02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914d775c-6065-4b12-aea3-711c34773016","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_keseles_tatabanya_iskola","timestamp":"2020. december. 11. 18:40","title":"Letartóztatták a 14 éves fiút, aki hasbaszúrta az osztálytársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41071b-976e-47db-9a95-d659b33fb16b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a külügyminiszteri körút: a politikus ezúttal az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjével, Norbert Hoferrel találkozott Bécsben. ","shortLead":"Folytatódik a külügyminiszteri körút: a politikus ezúttal az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjével, Norbert Hoferrel...","id":"20201211_ujabb_szelsojobboldali_politikusnal_jart_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf41071b-976e-47db-9a95-d659b33fb16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef1987-6d3c-46c0-af55-1bd567feeda3","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_ujabb_szelsojobboldali_politikusnal_jart_szijjarto","timestamp":"2020. december. 11. 15:10","title":"Szijjártó újabb szélsőjobboldali európai politikussal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0302563f-6e07-4c44-960c-e8ec4fe840f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sokkal kevesebbet járunk az üzletekbe, olyankor viszont általában többet vásárolunk. Az idei valószínűleg nem lesz kiemelkedő szezon a kereskedők számár. A tömött sorokat a legtöbben online szolgáltatásokkal szeretnék elkerülni.","shortLead":"Sokkal kevesebbet járunk az üzletekbe, olyankor viszont általában többet vásárolunk. Az idei valószínűleg nem lesz...","id":"20201213_A_kereskedok_halovany_karacsonyi_szezonra_keszulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0302563f-6e07-4c44-960c-e8ec4fe840f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a7d66-aef0-42c6-b257-d569880a4c40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201213_A_kereskedok_halovany_karacsonyi_szezonra_keszulnek","timestamp":"2020. december. 13. 08:41","title":"A kereskedők halovány karácsonyi szezonra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy koronavírusos. ","shortLead":"Kiderült, hogy koronavírusos. ","id":"20201213_Rekasi_Karolyt_a_Baratok_kozt_forgatasarol_kuldtek_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7264ff-80cd-4a12-a35b-5203f6a1f629","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Rekasi_Karolyt_a_Baratok_kozt_forgatasarol_kuldtek_korhazba","timestamp":"2020. december. 13. 07:45","title":"Rékasi Károlyt a Barátok közt forgatásáról küldték kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf20ce46-ef1f-40be-b02b-262b8c61e4c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már most is sokan küzdenek közülük alvászavarral, depresszióval és stresszel.","shortLead":"Már most is sokan küzdenek közülük alvászavarral, depresszióval és stresszel.","id":"20201211_kampany_egeszsegugyi_dolgozok_mentalis_egeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf20ce46-ef1f-40be-b02b-262b8c61e4c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db181313-7e4f-41b5-8e6c-1b41f776816c","keywords":null,"link":"/elet/20201211_kampany_egeszsegugyi_dolgozok_mentalis_egeszseg","timestamp":"2020. december. 11. 10:46","title":"Arctalan hősök: kampány indul az egészségügyi dolgozók mentális egészségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c1cb3-f489-4358-9353-57264febe502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem feltétlen kell kidobni egy meggyötört kisautót, ha ilyen eredményt lehet elérni rajta. ","shortLead":"Nem feltétlen kell kidobni egy meggyötört kisautót, ha ilyen eredményt lehet elérni rajta. ","id":"20201213_Olyan_aprolekossaggal_restauraltak_ez_Matchboxot_mint_egy_igazi_autot__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472c1cb3-f489-4358-9353-57264febe502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e704873-3f2d-42d6-a4b8-20d976d7669b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Olyan_aprolekossaggal_restauraltak_ez_Matchboxot_mint_egy_igazi_autot__video","timestamp":"2020. december. 13. 08:36","title":"Olyan aprólékossággal restaurálták ezt a romos Matchboxot, mint egy igazi autót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar miniszterelnök nem tart elfogadhatónak olyan egyezséget, amely bünteti a briteket a kilépésért.\r

","shortLead":"A magyar miniszterelnök nem tart elfogadhatónak olyan egyezséget, amely bünteti a briteket a kilépésért.\r

","id":"20201211_orban_viktor_brexit_veto_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5948ed6-a412-4972-b543-9dc3d2156f1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201211_orban_viktor_brexit_veto_eu","timestamp":"2020. december. 11. 16:05","title":"Orbán akár a Brexit-megállapodást is megvétózná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]