[{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kvassay híd mellett talált világháborús bomba hatástalanításának idején szünetel a vasúti közlekedés a szomszédos sínpályákon és az Összekötő vasúti hídon is","shortLead":"A Kvassay híd mellett talált világháborús bomba hatástalanításának idején szünetel a vasúti közlekedés a szomszédos...","id":"20201213_Bomba_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ferencvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e759c1-c39d-428d-9440-50f42e0ccef1","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Bomba_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ferencvarosban","timestamp":"2020. december. 13. 15:19","title":"Világháborús bomba hatástalanítása miatt nem járnak a vonatok Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy ápolónő kapta meg a Pfizer és a BioNTech vakcináját. 2021. márciusáig 100 millió amerikait oltanának be.","shortLead":"Egy ápolónő kapta meg a Pfizer és a BioNTech vakcináját. 2021. márciusáig 100 millió amerikait oltanának be.","id":"20201214_Vakcina_oltas_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21e9488-5791-4a72-86e0-094fbef29ad1","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Vakcina_oltas_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. december. 14. 17:03","title":"Beadták az első koronavírus elleni oltást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","shortLead":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","id":"20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e781a6-d608-449e-9146-8beb1bf4148f","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","timestamp":"2020. december. 13. 19:08","title":"Gődény György panaszt tett az ellene folyó eljárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négy éve velünk lévő cseh divatterepjáró felfrissített változatát hamarosan hivatalosan is leleplezik.","shortLead":"A négy éve velünk lévő cseh divatterepjáró felfrissített változatát hamarosan hivatalosan is leleplezik.","id":"20201214_az_oroszok_megmutatjak_milyen_lesz_a_megujult_skoda_kodiaq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5645dc37-6166-46b4-ace2-0b2fc83a165f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_az_oroszok_megmutatjak_milyen_lesz_a_megujult_skoda_kodiaq","timestamp":"2020. december. 14. 09:21","title":"Az oroszok megmutatják, milyen lesz a megújult Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

