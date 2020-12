Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7c52196-909f-4612-8ce7-186f59ae5f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-nyomtatással készült süteményformák között olyan is van, amelyik Győrfi Pált ábrázolja.","shortLead":"A 3D-nyomtatással készült süteményformák között olyan is van, amelyik Győrfi Pált ábrázolja.","id":"20201214_sutoforma_sutiforma_nyunyoka_covid_koronavirus_3d_nyomtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c52196-909f-4612-8ce7-186f59ae5f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac3ec9f-3755-4689-9c87-da99ba7c0c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sutoforma_sutiforma_nyunyoka_covid_koronavirus_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. december. 14. 15:03","title":"Elkészült a nyunyókás és a covidos sütiforma, hogy legyen valami vidám is 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"\"America is back\" - Joe Biden új külpolitikai doktrínát hirdetett meg. Ám lehet-e újra ugyanabba a folyóba lépni? És hogyan tudna sikeres lenni a világpolitikai porondra ismét aktív szereplőként visszatérő Egyesült Államok? Milyen új helyzethez kell alkalmazkodnia? Vélemény.","shortLead":"\"America is back\" - Joe Biden új külpolitikai doktrínát hirdetett meg. Ám lehet-e újra ugyanabba a folyóba lépni? És...","id":"202050_amerika_visszatert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc0041b-83a1-4d3c-9ed1-c6241bf9cbf8","keywords":null,"link":"/360/202050_amerika_visszatert","timestamp":"2020. december. 13. 13:30","title":"Amerika visszatér a világpolitikába - de nem pont úgy, ahogy elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","shortLead":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","id":"20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44291e7-6bd8-437f-a4a9-ff77f97fec86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:10","title":"Legutóbb októberben került annyiba a benzin, mint szerdától fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","shortLead":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","id":"20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525dcef0-d201-4874-8fdb-f05535b88cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2020. december. 13. 17:02","title":"Elvitték a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd021fc1-6453-4906-b00e-f25fff05dbc7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni mennyi pénzt költ el a magyar állam az izraeli radarrendszerre, de várhatóan többet, mint a cseh kormány két évvel ezelőtt. Szovjetunió-korabeli technikát cserélnek le a honvédségben a modern rendszerre. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni mennyi pénzt költ el a magyar állam az izraeli radarrendszerre, de várhatóan többet, mint a cseh...","id":"20201213_A_Hamasz_raketai_ellen_bevalt_most_Magyarorszag_is_bevasarol_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd021fc1-6453-4906-b00e-f25fff05dbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58fe561-e5e8-498d-aa0d-79d80b4f3cff","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_A_Hamasz_raketai_ellen_bevalt_most_Magyarorszag_is_bevasarol_belole","timestamp":"2020. december. 13. 10:15","title":"Bevásárol az izraeli Vaskupolából Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094be5d2-1865-478b-89c9-df35fb6ee34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kiegészítő, néhány szoftver, és az új M1-es lapkával dolgozó Macek képesek lehetnek arra, amit senki sem gondolt róluk.","shortLead":"Néhány kiegészítő, néhány szoftver, és az új M1-es lapkával dolgozó Macek képesek lehetnek arra, amit senki sem gondolt...","id":"20201214_apple_mac_m1_hat_monitor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094be5d2-1865-478b-89c9-df35fb6ee34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f50fc3c-a7c7-4e62-8824-7764471b38cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_apple_mac_m1_hat_monitor","timestamp":"2020. december. 14. 14:33","title":"Ezt nézze meg: hat képernyőt kezel egyetlen M1-es Mac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20edf42-0c1c-4d9a-8dbc-e51a949cfa1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Energiafelhasználásuk 40-50 százalékát is fedezni tudják majd a gyártórészleg mellé kerülő napelemekből.","shortLead":"Energiafelhasználásuk 40-50 százalékát is fedezni tudják majd a gyártórészleg mellé kerülő napelemekből.","id":"20201214_napelempark_lego_jatekgyar_nyiregyhaza_megujulo_energia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b20edf42-0c1c-4d9a-8dbc-e51a949cfa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d368f83-69b8-4f62-9405-3c09f01ab791","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_napelempark_lego_jatekgyar_nyiregyhaza_megujulo_energia","timestamp":"2020. december. 14. 14:57","title":"Napelemparkot telepít a nyíregyházi Lego-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","id":"20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0214bff-9c98-4825-904e-4e325fd95cad","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. december. 14. 17:52","title":"Csak egy magyar városban növekszik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]