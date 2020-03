Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem kilenc évi átlagfizetésből jön ki egy átlagos árú budapesti lakás.","shortLead":"Majdnem kilenc évi átlagfizetésből jön ki egy átlagos árú budapesti lakás.","id":"20200302_Jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_amennyivel_a_fizetesek_nonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbb4a9b-f3b5-4a4b-b348-f10fd2ef61cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_amennyivel_a_fizetesek_nonek","timestamp":"2020. március. 02. 07:24","title":"Jobban drágulnak a lakások, mint ahogy a fizetések nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f66913-0c09-4715-b709-74ee32ef1268","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most A kis barát jelent meg magyarul, amelyben ott van az írónőnél megszokott kriminális szál.","shortLead":"Most A kis barát jelent meg magyarul, amelyben ott van az írónőnél megszokott kriminális szál.","id":"202009_konyv__elvakito_bosszuvagy_donna_tartt_akis_barat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11f66913-0c09-4715-b709-74ee32ef1268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b189238f-b1d8-4289-ae80-c1fd5ed21bef","keywords":null,"link":"/360/202009_konyv__elvakito_bosszuvagy_donna_tartt_akis_barat","timestamp":"2020. március. 02. 10:00","title":"Donna Tartt lassan ír regényt, de az akkor ütős lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két amerikai tudós két évnyi kutatás és elemzés után arra jutott, a fiatal Földön alig voltak szárazföldek, szinte az egész bolygót víz borította be.","shortLead":"Két amerikai tudós két évnyi kutatás és elemzés után arra jutott, a fiatal Földön alig voltak szárazföldek, szinte...","id":"20200303_fold_foldtortenet_geologia_kutatas_ocean_viz_szarazfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3023025-087e-4557-b899-6b61cea40ac7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_fold_foldtortenet_geologia_kutatas_ocean_viz_szarazfold","timestamp":"2020. március. 03. 19:03","title":"100+ kőzetmintát vizsgáltak meg a tudósok, kiderült, rá sem ismernénk a 3,2 milliárd évvel ezelőtti Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első helyen még mindig a ház körüli javítási és felújítási munkák állnak.","shortLead":"Az első helyen még mindig a ház körüli javítási és felújítási munkák állnak.","id":"20200302_feketezes_feketemunka_magyarorszag_magyarok_be_nem_jelentett_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3804baf-d3de-45d2-ab87-40c42c137890","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_feketezes_feketemunka_magyarorszag_magyarok_be_nem_jelentett_munka","timestamp":"2020. március. 02. 21:20","title":"A magyarok 4 százaléka dolgozott feketén az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f4c54b-9725-426f-b61b-2c775c501743","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark fogadta be a hegymászózseniket.","shortLead":"A Szegedi Vadaspark fogadta be a hegymászózseniket.","id":"20200302_Zergek_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f4c54b-9725-426f-b61b-2c775c501743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908798e-a91a-413c-a113-5d22ef23804a","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Zergek_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","timestamp":"2020. március. 02. 13:53","title":"Már itthon is találkozhatunk zergékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","shortLead":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","id":"20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a28107d-2c15-4250-80ac-93716d457456","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","timestamp":"2020. március. 03. 19:05","title":"Bár ma már a lemondását kérte, korábban a Fidesz is megszavazta Magyar György kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949461a4-8f3a-4a1b-87bd-bc1fe5f05cd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A figyelmeztetéseket azért helyezték ki, mert a Békés megyei településen halálra gázoltak egy erszényest.","shortLead":"A figyelmeztetéseket azért helyezték ki, mert a Békés megyei településen halálra gázoltak egy erszényest.","id":"20200302_kenguru_tabla_oroshaza_ketfarku_kutya_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949461a4-8f3a-4a1b-87bd-bc1fe5f05cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa708e0-aeef-4ee9-a032-33695dce1dde","keywords":null,"link":"/elet/20200302_kenguru_tabla_oroshaza_ketfarku_kutya_part","timestamp":"2020. március. 02. 20:15","title":"Kenguru ugorhat át az úton – jelzi több tábla Orosházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem így tesz, Budai Lászlót a bíróság fosztotta volna meg a hivatalától. ","shortLead":"Ha nem így tesz, Budai Lászlót a bíróság fosztotta volna meg a hivatalától. ","id":"20200303_alsoszentmarton_polgarmester_lemondas_meltatlansag_sulyos_testi_sertes_hutlen_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aaaa0cb-4bff-4351-a59f-9d69993cbcee","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_alsoszentmarton_polgarmester_lemondas_meltatlansag_sulyos_testi_sertes_hutlen_kezeles","timestamp":"2020. március. 03. 07:47","title":"Lemondott a súlyos testi sértés miatt elítélt alsószentmártoni polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]