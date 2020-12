Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"639fdb28-1d8a-49bd-af0d-32d0f79a41d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyész csütörtökön újabb ügyek miatt a dél-békési fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész csütörtökön újabb ügyek miatt a dél-békési fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának...","id":"20201217_simonka_gyorgy_koronavirus_ugyeszseg_mentelmi_jog_felfuggesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639fdb28-1d8a-49bd-af0d-32d0f79a41d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cc602f-6d7e-474f-b91e-98ee0291ba82","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_simonka_gyorgy_koronavirus_ugyeszseg_mentelmi_jog_felfuggesztese","timestamp":"2020. december. 17. 19:58","title":"Simonka György koronavírusos, és nem tudja, mit érthetett félre az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy a karszthegységek vadregényes vidéke a titokzatos barlangokkal és a magasból lezúduló vízesésekkel. De ne felejtsük el, hogy Szlovénia télen valóságos mesevilággá változik tele olyan helyekkel, amit egyszer látnunk kell, legyen szó az ünnepi fényekről, a pezsgő városokról vagy a bájos falvak havas háztetőiről. Az ország minden évszakban csodás, mindössze annyi a dolgunk, hogy feljegyezzük, hova muszáj eljutnunk akkor, amikor már bátran utazhatunk. ","shortLead":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy...","id":"SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57dec3e-0036-463e-8b9c-48049577f1b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","timestamp":"2020. december. 18. 17:30","title":"A szlovén városok téli világa utánozhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"26f282d5-6f2b-4ddd-a02e-b5d7c45fb4c2","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Bemutatunk öt nemrég megjelent társasjátékot, amelynek mi is örülnénk karácsonykor: az év legnagyobb szenzációja, egy gyönyörű játék Párizsról, egy vicces és szokatlan családi társas, egy rajzolgatós különlegesség és egy nagyon egyszerű, mégis nagyon jó ötlet. Ezekkel nehéz melléfogni.","shortLead":"Bemutatunk öt nemrég megjelent társasjátékot, amelynek mi is örülnénk karácsonykor: az év legnagyobb szenzációja...","id":"20201218_tarsasjatek_ajanlo_karacsonyra_ajandek_homalyrev_gloomhaven_parizs_ankhor_pocceno_profetak_kartografusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f282d5-6f2b-4ddd-a02e-b5d7c45fb4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9996d5c-5865-4eaf-9339-eb676c8b1806","keywords":null,"link":"/elet/20201218_tarsasjatek_ajanlo_karacsonyra_ajandek_homalyrev_gloomhaven_parizs_ankhor_pocceno_profetak_kartografusok","timestamp":"2020. december. 18. 20:00","title":"A világ legjobb társasjátéka, és még négy másik a karácsonyfa alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03db68-4ce0-4325-bf2d-92f2437d08ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ausztrál tudósok azt vizsgálták meg, hogy mely állatfajokra, milyen műanyaghulladékok a legveszélyesebbek.","shortLead":"Ausztrál tudósok azt vizsgálták meg, hogy mely állatfajokra, milyen műanyaghulladékok a legveszélyesebbek.","id":"20201218_Zacskok_es_muanyagcsomagolasok_miatt_pusztul_el_a_legtobb_tengeri_allat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca03db68-4ce0-4325-bf2d-92f2437d08ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6724067d-eb8c-4e54-8468-720f1fb2c751","keywords":null,"link":"/zhvg/20201218_Zacskok_es_muanyagcsomagolasok_miatt_pusztul_el_a_legtobb_tengeri_allat","timestamp":"2020. december. 18. 16:27","title":"Zacskók és műanyagcsomagolások miatt pusztul el a legtöbb tengeri állat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pozsonyi csatára emlékező animációs film nemcsak dalválasztásával hívja fel magára a figyelmet, hanem a például a képen látható animáció minőségével is.","shortLead":"A pozsonyi csatára emlékező animációs film nemcsak dalválasztásával hívja fel magára a figyelmet, hanem a például...","id":"20201217_fankadeli_toth_gabi_pozsonyi_csata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3a7e61-911a-4c6f-811d-e049a4e063f5","keywords":null,"link":"/elet/20201217_fankadeli_toth_gabi_pozsonyi_csata","timestamp":"2020. december. 17. 20:13","title":"Fankadelivel és Tóth Gabival támad a Magyarságkutató Intézet filmjének dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármester nem mondhatja meg, miből olvassanak az óvodában.","shortLead":"A polgármester nem mondhatja meg, miből olvassanak az óvodában.","id":"20201218_Kormanyhivatal_jogserto_volt_a_Meseorszag_betiltasa_Mezokovesden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae150dba-fb4e-4ae8-8f5a-d2841e0b3707","keywords":null,"link":"/elet/20201218_Kormanyhivatal_jogserto_volt_a_Meseorszag_betiltasa_Mezokovesden","timestamp":"2020. december. 18. 16:38","title":"Kormányhivatal: jogsértő volt a Meseország betiltása Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d4c467-9a34-4252-a97f-f5beec70c930","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Street Photography Collective is csatlakozott a Budapest Bike Maffia nagyszabású decemberi kampányához, 2020 megmentéséhez. ","shortLead":"A Budapest Street Photography Collective is csatlakozott a Budapest Bike Maffia nagyszabású decemberi kampányához, 2020...","id":"20201218_Mi_sokat_vagyunk_az_utcan_de_sajnos_vannak_akik_meg_nalunk_is_tobbet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19d4c467-9a34-4252-a97f-f5beec70c930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17017951-d8f6-420d-a0d2-2c993481ffb7","keywords":null,"link":"/elet/20201218_Mi_sokat_vagyunk_az_utcan_de_sajnos_vannak_akik_meg_nalunk_is_tobbet","timestamp":"2020. december. 18. 12:00","title":"„Mi sokat vagyunk az utcán, de sajnos vannak, akik még nálunk is többet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter részletezte, mire gondolhatott Orbán Viktor azzal az ígéretével, hogy karácsony után kezdődik az oltás Magyarországon.","shortLead":"A külügyminiszter részletezte, mire gondolhatott Orbán Viktor azzal az ígéretével, hogy karácsony után kezdődik...","id":"20201218_Szijjarto_kinai_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07fc39-16c9-4cb7-9af0-8875e8f849b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Szijjarto_kinai_vakcina","timestamp":"2020. december. 18. 15:36","title":"Szijjártó: Az uniós mellett kínai vakcina is érkezhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]