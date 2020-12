Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a63d3802-79d8-48a3-ae7f-0736f7bd4ec0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök szerint az édesgyökér a koronavírus okozta betegségek hatásos ellenszere. A személyi kultuszt kiépített politikus korábban a szíriai rutafűre esküdött. ","shortLead":"Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök szerint az édesgyökér a koronavírus okozta betegségek hatásos ellenszere...","id":"20201226_A_turkmen_diktator_ujabb_bombabiztos_koronavirusgyogyszert_talalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a63d3802-79d8-48a3-ae7f-0736f7bd4ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199fc450-57d4-400e-b10d-fe0ea3c1ab43","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_A_turkmen_diktator_ujabb_bombabiztos_koronavirusgyogyszert_talalt","timestamp":"2020. december. 26. 17:00","title":"A türkmén diktátor újabb „bombabiztos” koronavírus-gyógyszert talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2174f6-5360-49e3-ae61-52856d2f4aab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha mesterséges intelligenciával kombinálnak egy fitneszkövetőt, akkor az megtanítható, hogy felismerje a legkülönfélébb, egymástól akár csak kevéssé eltérő gyakorlatokat is. A Bosch Sensortec újdonságával ilyen eszközök készíthetők majd.","shortLead":"Ha mesterséges intelligenciával kombinálnak egy fitneszkövetőt, akkor az megtanítható, hogy felismerje...","id":"20201226_bosch_sensortec_chip_aktivitaskoveto_fitneszkarkoto_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c2174f6-5360-49e3-ae61-52856d2f4aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621d737c-a823-4e26-b3a7-4bfe6c0c90c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_bosch_sensortec_chip_aktivitaskoveto_fitneszkarkoto_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 26. 18:03","title":"Csodákat tehet egy új chip a fitneszkarkötőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást „gyorsan és hatásosan” a hétköznapokon. Ez is a pandémia miatti bezárkózás egyik következménye.","shortLead":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást...","id":"202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ca1451-c894-4d28-adba-3db7bb9d6b71","keywords":null,"link":"/360/202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","timestamp":"2020. december. 27. 08:15","title":"Minek ide ivós szilveszter este? Megrendezzük otthon egy átlagos hétköznapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris SG labdarúgócsapat vezetőedzői posztjának várományosa, az argentin Mauricio Pochettino azt mondta: kinevezését követően tüstént nekilátna, hogy honfitársát, Lionel Messit Barcelonából Párizsba csábítsa át.","shortLead":"A Paris SG labdarúgócsapat vezetőedzői posztjának várományosa, az argentin Mauricio Pochettino azt mondta: kinevezését...","id":"20201226_Parizsba_tart_Messi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243bc341-f8ad-48e8-9de4-7d12c946d9f1","keywords":null,"link":"/sport/20201226_Parizsba_tart_Messi","timestamp":"2020. december. 26. 16:20","title":"Párizsba tart Messi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek szombaton Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos merényletben - jelentette be az afgán főváros rendőrsége.\r

\r

","shortLead":"Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek szombaton Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos...","id":"20201226_Robbantasok_Kabulban_tobben_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d87b777-ce04-445e-a122-133b85e1ba45","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Robbantasok_Kabulban_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. december. 26. 11:02","title":"Robbantások Kabulban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19be5bbe-44b0-43f0-89c3-8a52816a76c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legfontosabb vízipólós szaklap által felkért 40 zsűritag és több mint 50 ezer közönségszavazat döntött.","shortLead":"A legfontosabb vízipólós szaklap által felkért 40 zsűritag és több mint 50 ezer közönségszavazat döntött.","id":"20201227_Benedek_Tibor_a_vilag_legjobb_vizilabdazoja_total_waterpolo_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19be5bbe-44b0-43f0-89c3-8a52816a76c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8f4276-731d-4c38-85c7-3e9b0cedb2fe","keywords":null,"link":"/sport/20201227_Benedek_Tibor_a_vilag_legjobb_vizilabdazoja_total_waterpolo_szavazas","timestamp":"2020. december. 27. 12:31","title":"Benedek Tibort választották a világ legjobb vízilabdázójának az elmúlt 20 évből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket, továbbra is kérdés, ki vagy mi lehetett a célpont.","shortLead":"De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket...","id":"20201227_Ongyilkos_elkoveto_allhat_a_nashvillei_robbantas_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ace786-9f5a-4e39-8e74-3d3b7153026d","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Ongyilkos_elkoveto_allhat_a_nashvillei_robbantas_mogott","timestamp":"2020. december. 27. 14:18","title":"Öngyilkos elkövető állhat a nashville-i robbantás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae855f71-32ac-4082-b032-3f065af99f0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 29 258 új fertőzést és 567 halálesetet regisztráltak, így az országban a járvány kezdete óta 3 021 964 fertőzésről tudnak, beleértve 54 226 halálesetet.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 29 258 új fertőzést és 567 halálesetet regisztráltak, így az országban a járvány kezdete óta 3 021...","id":"20201226_Oroszorszagban_atlepte_a_3_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae855f71-32ac-4082-b032-3f065af99f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e639d662-acff-40b1-a292-faaa87174cc3","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Oroszorszagban_atlepte_a_3_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. december. 26. 12:29","title":"Oroszországban átlépte a 3 milliót a regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]