Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár értésre adta, hogy tényleg komolyan gondolja a visszavonulást, a polgári-konzervatív Die Welt elemzése szerint nem biztos azonban, hogy a kormányfői poszton saját pártja valamelyik politikusa követi.","shortLead":"A német kancellár értésre adta, hogy tényleg komolyan gondolja a visszavonulást, a polgári-konzervatív Die Welt...","id":"20210104_die_welt_merkel_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edb6860-48f5-4947-b82d-64feb6055857","keywords":null,"link":"/360/20210104_die_welt_merkel_lapszemle","timestamp":"2021. január. 04. 08:30","title":"Die Welt: Merkelt a járvány sem kezdi ki, ő választhatja ki utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bdcee6-2e11-4df5-a571-1e572eebdafc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét eltüntet tartanak számon a norvégiai földcsuszamlás után, az áldozatok száma háromra emelkedett. ","shortLead":"Hét eltüntet tartanak számon a norvégiai földcsuszamlás után, az áldozatok száma háromra emelkedett. ","id":"20210102_Norvegiai_foldcsuszamlas_Megtalaltak_a_harmadik_holttestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7bdcee6-2e11-4df5-a571-1e572eebdafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e0db90-76f0-46d7-b032-66d287df435e","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Norvegiai_foldcsuszamlas_Megtalaltak_a_harmadik_holttestet","timestamp":"2021. január. 02. 21:18","title":"Norvégiai földcsuszamlás: Megtalálták a harmadik holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba25ac0-654b-46ea-b454-a9c2ded8428b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csodagyereknek számító Bolling 14 évesen már profi zongoristaként lépett fel. ","shortLead":"A csodagyereknek számító Bolling 14 évesen már profi zongoristaként lépett fel. ","id":"20210103_Meghalt_Claude_Bolling_francia_zongorista_tobb_mint_szaz_film_zenejenek_szerzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ba25ac0-654b-46ea-b454-a9c2ded8428b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4874229-c423-475d-a5c2-ddfdb561ed41","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_Meghalt_Claude_Bolling_francia_zongorista_tobb_mint_szaz_film_zenejenek_szerzoje","timestamp":"2021. január. 03. 14:47","title":"Elhunyt a francia zongorista, Claude Bolling, a Borsalino zenéjének szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozatokból már 1,84 millió van.","shortLead":"Halálos áldozatokból már 1,84 millió van.","id":"20210104_koronavirus_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa33a51-f43a-4e61-a9e7-a0a65373ca9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_koronavirus_fertozott","timestamp":"2021. január. 04. 08:48","title":"Koronavírus a világban: átlépte a 85 milliót a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet. Kábítószert is találtak.","shortLead":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet...","id":"20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101aa02-d206-4448-afb3-e0b27e5b9446","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","timestamp":"2021. január. 04. 16:59","title":"ATV: M. Richárd szilveszteri bulijára lecsapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a974ae-aff9-4627-867d-f4f5b6a78f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy fest, hogy az Apple AirTag mintájára a Samsung is elkészíti a maga kis eszközét, amely segít megtalálni az elveszett holmikat. Az új mobiljukkal, a Galaxy S21-el mutathatják be.","shortLead":"Úgy fest, hogy az Apple AirTag mintájára a Samsung is elkészíti a maga kis eszközét, amely segít megtalálni...","id":"20210104_samsung_galaxy_smarttag_kulcstarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a974ae-aff9-4627-867d-f4f5b6a78f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c7fed9-773e-4e3c-b66a-bf438d204b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_samsung_galaxy_smarttag_kulcstarto","timestamp":"2021. január. 04. 14:23","title":"Jön a Samsung új terméke, egy érdekes kulcstartó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88780402-edd1-492c-82a2-211a53ddfeb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világban 84 543 432-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 835 558-ra a halálos áldozatok és 47 573 839-re a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világban 84 543 432-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 835 558-ra a halálos áldozatok és 47 573 839-re...","id":"20210103_Ujabb_600_ezerrel_nott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88780402-edd1-492c-82a2-211a53ddfeb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b329cea-02f9-4fde-86a4-df39c01de710","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Ujabb_600_ezerrel_nott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2021. január. 03. 08:20","title":"Újabb 600 ezerrel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úton fekve találtak rá a súlyosan megsebesült férfira, akit ivócimborái megvertek és fegyverrel kirabolták.","shortLead":"Az úton fekve találtak rá a súlyosan megsebesült férfira, akit ivócimborái megvertek és fegyverrel kirabolták.","id":"20210103_Csunyan_elfajult_egy_szilveszteri_mulatozas_Sopronban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8ee4ca-7b04-4622-8049-dba39d792778","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Csunyan_elfajult_egy_szilveszteri_mulatozas_Sopronban","timestamp":"2021. január. 03. 15:59","title":"Csúnyán elfajult egy szilveszteri mulatozás Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]