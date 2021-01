Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült utasaival együtt a Dunából.","shortLead":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült...","id":"20210114_duna_sofor_hid_gps","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8257b4b0-fd5d-4a87-ad49-e3b19049777d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_duna_sofor_hid_gps","timestamp":"2021. január. 14. 21:10","title":"A GPS-t követte a Dunába hajtó sofőr, azt hitte, hogy lesz ott egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök veje vissza nem térítendő támogatáshoz jutott.","shortLead":"A miniszterelnök veje vissza nem térítendő támogatáshoz jutott.","id":"20210114_unios_tamogatas_erdosites_tiborcz_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d71d46-a7a5-4d94-a874-111edddec0e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_unios_tamogatas_erdosites_tiborcz_istvan","timestamp":"2021. január. 14. 09:04","title":"Uniós támogatásból erdősít Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6281c5bd-b897-43fb-ba55-3b27b319b2e2","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Miért nem sikerült megvédeni a washingtoni törvényhozást? Miért láttatták sokan bohócoknak az erőszakos szélsőségeseket? Masha Gessen szerint azért, mert a rendszer képviselői magukhoz hasonlónak tekintették az ostromlókat. A publicistát, a New Yorker magazin munkatársát a helyes szóhasználatról, a sebek begyógyítását ígérő retorikáról és a magyar párhuzamokról kérdeztük.","shortLead":"Miért nem sikerült megvédeni a washingtoni törvényhozást? Miért láttatták sokan bohócoknak az erőszakos...","id":"202102_aggaszto_retorika_a_sebek_begyogyitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6281c5bd-b897-43fb-ba55-3b27b319b2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9106e1-3755-4b05-b4ec-c0dd37ec4c1b","keywords":null,"link":"/360/202102_aggaszto_retorika_a_sebek_begyogyitasa","timestamp":"2021. január. 14. 14:00","title":"Masha Gessen: \"Orbán is elbukott 4 év után, az USA mindössze le van maradva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff808b38-86b9-42e0-8fc5-a9d3c6f3a24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG új televíziójának egyik különlegessége, hogy átlátszó. Van ugyanakkor egy ennél hangzatosabb tulajdonsága is.","shortLead":"Az LG új televíziójának egyik különlegessége, hogy átlátszó. Van ugyanakkor egy ennél hangzatosabb tulajdonsága is.","id":"20210114_agykeret_lg_televizio_ces_2021_oled_atlatszo_kepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff808b38-86b9-42e0-8fc5-a9d3c6f3a24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0725fe19-1f5d-4c07-9da3-33f33630d666","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_agykeret_lg_televizio_ces_2021_oled_atlatszo_kepernyo","timestamp":"2021. január. 14. 08:03","title":"Ágykeretből előbújó tévét fejlesztett az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2cc91-2590-45af-b608-bb6c787d6763","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök külön bejegyzésben köszönti a ma 75 éves Nagy Ferót.","shortLead":"A miniszterelnök külön bejegyzésben köszönti a ma 75 éves Nagy Ferót.","id":"20210114_orban_viktor_nagy_fero_video_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80e2cc91-2590-45af-b608-bb6c787d6763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2156351-0067-4784-bfe1-097a74772f89","keywords":null,"link":"/elet/20210114_orban_viktor_nagy_fero_video_fidesz","timestamp":"2021. január. 14. 09:24","title":"Orbán különleges videóval köszöntötte fel a születésnapos Nagy Ferót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6574d-d437-4f37-a2ff-890c83991c1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltották be.\r

","shortLead":"Az országos tiszti főorvost a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltották be.\r

","id":"20210113_muller_cecilia_koronavirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6574d-d437-4f37-a2ff-890c83991c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c80540-8456-44d7-8b5b-4938dd04ff1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_muller_cecilia_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 15:36","title":"Müller Cecília is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e9d72-6426-480a-8d93-0cfdd312c188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedők könnyedén meg tudják kerülni az online platformok különböző illegális vadállat-kereskedelemre vonatkozó szabályait.","shortLead":"A kereskedők könnyedén meg tudják kerülni az online platformok különböző illegális vadállat-kereskedelemre vonatkozó...","id":"20210114_Hiaba_tiltottak_be_12_eve_tovabbra_is_arulnak_elefantcsont_termekeket_az_eBayen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=680e9d72-6426-480a-8d93-0cfdd312c188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51445764-9685-40e9-9f5b-6ddff250e55c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Hiaba_tiltottak_be_12_eve_tovabbra_is_arulnak_elefantcsont_termekeket_az_eBayen","timestamp":"2021. január. 14. 13:38","title":"Hiába tiltották be 12 éve, továbbra is árulnak elefántcsont termékeket eBay-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aa731c-2bf7-4d51-8a07-d3c4d0ede2c3","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A walesi koronavírusos betegek ellátásában kulcsszerepet játszó, a királynő által kitüntetett orvosprofesszor már tavaly nyáron, a legelsők közt jelentkezett oltásra. Az intenzív terápia szakértőjeként a járványban közel van a tűzhöz. Szerinte a magyar kormányzat tájékoztatásból elégtelenre vizsgázik.","shortLead":"A walesi koronavírusos betegek ellátásában kulcsszerepet játszó, a királynő által kitüntetett orvosprofesszor már...","id":"20210114_Szakmany_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aa731c-2bf7-4d51-8a07-d3c4d0ede2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee80657-24a0-4545-9c4e-4e4830ab6685","keywords":null,"link":"/360/20210114_Szakmany_Tamas","timestamp":"2021. január. 14. 19:00","title":"Dr. Szakmány Tamás: Aki elutasítja az oltást, a tükörben egy gyilkost fog látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]