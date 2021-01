Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","shortLead":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","id":"20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f2dd-c3ec-484d-b1d3-552a46500ede","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","timestamp":"2021. január. 15. 18:07","title":"Három évet kaphat a férfi, aki a Parlament lerohanásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

\r

","shortLead":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

\r

","id":"20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139f50b0-7f76-4347-b980-7395440c8389","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","timestamp":"2021. január. 16. 10:46","title":"Teljesen lezárták az M5-ös autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47decec7-8403-4840-829a-7e125c7fdac4","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Abakusz, palatábla, vagy akár csak néhány kavics a földön: az illusztrálási, vizualizációs megoldások a kezdetektől fogva végig kísérik a tanítás történetét. Egy olyan egyetemi kampusz, amely a legmodernebb szemlélettel közelít mind a tudományokhoz, mind az oktatáshoz, ma már a megjelenítő rendszerek terén is a csúcstechnológiát választja.\r

","shortLead":"Abakusz, palatábla, vagy akár csak néhány kavics a földön: az illusztrálási, vizualizációs megoldások a kezdetektől...","id":"samsungbch_20210115_jovo_felsooktatasa_CEU_oriaskijelzo_digital_signage","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47decec7-8403-4840-829a-7e125c7fdac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12ba9b5-c2ef-429f-a04c-029aa4dbbf8a","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210115_jovo_felsooktatasa_CEU_oriaskijelzo_digital_signage","timestamp":"2021. január. 15. 07:30","title":"A jövő felsőoktatása izgalmasabb lehetőségeket rejt, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén is folytatódik a koronavírus elleni védőoltások beadása az idősotthonokban - közölte a Koronavírus Sajtóközpont.","shortLead":"A hétvégén is folytatódik a koronavírus elleni védőoltások beadása az idősotthonokban - közölte a Koronavírus...","id":"20210116_A_Moderna_vakcinajat_kapjak_az_idosotthonok_lakoi_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f44773-c1a6-4b6e-b86e-506aef4b0d85","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_A_Moderna_vakcinajat_kapjak_az_idosotthonok_lakoi_a_hetvegen","timestamp":"2021. január. 16. 09:38","title":"A Moderna vakcináját kapják az idősotthonok lakói a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d2ff8-5e7a-4ba4-81cc-f8712f1c16ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 100 lóerős extra teljesítmény felára 4,4 millió forint.","shortLead":"A mintegy 100 lóerős extra teljesítmény felára 4,4 millió forint.","id":"20210115_magyarorszagon_az_500_loeros_uj_elektromos_audi_etron_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=632d2ff8-5e7a-4ba4-81cc-f8712f1c16ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3560a12-4749-483e-9fa5-fd44471758cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_magyarorszagon_az_500_loeros_uj_elektromos_audi_etron_s","timestamp":"2021. január. 15. 06:41","title":"Magyarországon az 500 lóerős új elektromos Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62487d85-bfbb-44ef-bb1c-aba089357cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez mondjuk nem az olcsón vesszük rendbe tesszük kategória. ","shortLead":"Ez mondjuk nem az olcsón vesszük rendbe tesszük kategória. ","id":"20210115_Pont_az_Autokereskedok_musorvezetoje_mellet_huzott_el_Aston_Martin_V12_Speedster__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62487d85-bfbb-44ef-bb1c-aba089357cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa8a67-9574-4638-a003-8feaef0471c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_Pont_az_Autokereskedok_musorvezetoje_mellet_huzott_el_Aston_Martin_V12_Speedster__video","timestamp":"2021. január. 16. 05:47","title":"Pont az Autókereskedők műsorvezetője mellet húzott el egy Aston Martin V12 Speedster – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e124d4b-76eb-42df-817f-5f9618af5efc","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Panamera Sport Turismo talán a Porsche leginkább rétegautónak tekinthető modellje. A luxusautók kategóriáján belül bőven értelmezhető családi sportkombi egyszerre egy főúri nagyautó extra csomagtérrel és egy komoly képességű közúti veszedelem, akár 80 milliós árral. Kipróbáltuk a megújult szériáját. ","shortLead":"A Panamera Sport Turismo talán a Porsche leginkább rétegautónak tekinthető modellje. A luxusautók kategóriáján belül...","id":"20210116_porsche_panamera_4s_sport_turismo_menetproba_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e124d4b-76eb-42df-817f-5f9618af5efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914a02f1-35da-4da1-9447-7e2a22b25919","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_porsche_panamera_4s_sport_turismo_menetproba_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 16. 17:00","title":"A felső párezer kombija: Porsche Panamera-menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyüléses ritkaság árát 7-9,5 millió dollár közé saccolják.","shortLead":"A négyüléses ritkaság árát 7-9,5 millió dollár közé saccolják.","id":"20210114_50_evig_rejtozkodott_ez_a_Bugatti_ami_most_elado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9860e3-e041-4137-8fc7-12f8dc103834","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_50_evig_rejtozkodott_ez_a_Bugatti_ami_most_elado","timestamp":"2021. január. 15. 04:24","title":"50 évig rejtőzködött ez a Bugatti, ami most 2,8 milliárd forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]