[{"available":true,"c_guid":"6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint egész életében az orosz szisztéma szerint oltották, kitart emellett.","shortLead":"A színész szerint egész életében az orosz szisztéma szerint oltották, kitart emellett.","id":"20210118_Eperjes_Karoly_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a7f4b-5c9b-46fe-a84e-50088152c7fe","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Eperjes_Karoly_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 08:30","title":"Eperjes Károly: Nem kérdés számomra, hogy az orosz oltást választom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szankcionált cégek olyan termékekkel kereskedtek Iránnal, amelyek felhasználhatóak annak katonai programjaiban.","shortLead":"A szankcionált cégek olyan termékekkel kereskedtek Iránnal, amelyek felhasználhatóak annak katonai programjaiban.","id":"20210116_trump_iran_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d02934-4895-48b6-b1a7-776d482791f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_trump_iran_szankciok","timestamp":"2021. január. 16. 14:31","title":"Már csak napjai vannak Trumpnak, mégis újabb szankciókat hozott Irán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","shortLead":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","id":"20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62898652-6313-49ee-ad54-279f0f27a9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","timestamp":"2021. január. 17. 17:50","title":"Menczer szerint Európa Kínában áll sorban vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Szemtornára\" és rendszeres látásvizsgálatra buzdítja az embereket egy brit jótékonysági szervezet, hogy a járványügyi korlátozások miatt otthonmaradásra kényszerülő emberek látása ne romoljon a képernyő előtt töltött idő növekedése miatt.","shortLead":"\"Szemtornára\" és rendszeres látásvizsgálatra buzdítja az embereket egy brit jótékonysági szervezet, hogy a járványügyi...","id":"20210118_szemtorna_latasvizsgalat_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0677044b-16a3-4715-a5d6-9c273bbf22d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_szemtorna_latasvizsgalat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 18. 08:03","title":"Most lett csak igazán fontos, hogy betartsa otthon a 20-20-20-as szabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet új modellben értékesít biztosításokat.","shortLead":"A pénzintézet új modellben értékesít biztosításokat.","id":"20210118_takarekbank_biztositas_ertekesites_modell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e574570c-69ea-4dd8-bbeb-dbf996444dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_takarekbank_biztositas_ertekesites_modell","timestamp":"2021. január. 18. 13:04","title":"Stratégiai partnerséget kötött a Vida vezette bank és Mészárosék biztosítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb egy hete volt ennyi halálos áldozata a járványnak. ","shortLead":"Legutóbb egy hete volt ennyi halálos áldozata a járványnak. ","id":"20210117_77_koronavirusos_beteg_hunyt_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0af2fe5-66d4-4eea-9e3a-f8b331e828fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_77_koronavirusos_beteg_hunyt_el","timestamp":"2021. január. 17. 08:51","title":"77 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának frissen kinevezett helyettes államtitkára - állítja az újbudai önkormányzat.","shortLead":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás...","id":"20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5817c-847c-4a54-a539-1f7442542296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","timestamp":"2021. január. 16. 20:01","title":"RTL: Korábban saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával az EMMI új államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium lerohanásának jelképes figurája az ügyvédje szerint csupa jó szándékkal, Trump elnök meghívására ment az épülethez, és amúgy is nagyon rendes ember.","shortLead":"A Capitolium lerohanásának jelképes figurája az ügyvédje szerint csupa jó szándékkal, Trump elnök meghívására ment...","id":"20210117_Elnoki_kegyelmet_ker_QAnon_Saman_mondvan_o_csak_Trump_utasitasait_kovette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a225b5b2-d770-4aff-8ba3-0ce331ec83c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Elnoki_kegyelmet_ker_QAnon_Saman_mondvan_o_csak_Trump_utasitasait_kovette","timestamp":"2021. január. 17. 08:36","title":"Elnöki kegyelmet kér QAnon Sámán, mondván, ő csak Trump utasításait követte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]