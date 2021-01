Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a836e073-6bd7-4d45-bbda-881f9518b3ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A városban jelenleg sincs profi elsőosztályú teremsport, ahogy azt sem tudni, mennyibe fog kerülni az aréna üzemeltetése az önkormányzatnak.","shortLead":"A városban jelenleg sincs profi elsőosztályú teremsport, ahogy azt sem tudni, mennyibe fog kerülni az aréna...","id":"20210125_nagykanizsa_sportarena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a836e073-6bd7-4d45-bbda-881f9518b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b6fd3-5229-47ad-88a6-4a601202a2e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_nagykanizsa_sportarena","timestamp":"2021. január. 25. 08:51","title":"Azt sem tudni, ki használja majd a 15 milliárdos sportcsarnokot Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecbdfb9-de58-4834-85da-d4ce6dc96798","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, meglepően keveset fogyaszt, és ha kell, olyat lehet vele élményautózni, hogy nemcsak a sofőr, hanem mindhárom utasa is elismerően csettint. Gut gemacht, ahogy a német mondaná. ","shortLead":"Ha kell, meglepően keveset fogyaszt, és ha kell, olyat lehet vele élményautózni, hogy nemcsak a sofőr, hanem mindhárom...","id":"20210124_hibrid_sportkupe_bmw_m440i_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecbdfb9-de58-4834-85da-d4ce6dc96798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc786131-e302-49f8-b0e3-b50c2ea23edd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_hibrid_sportkupe_bmw_m440i_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 24. 11:00","title":"Kicsit hibrid, nagyon sportkupé: teszten a BMW M440i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását.","shortLead":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja...","id":"20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0dc164-cffb-4b6c-bb44-41ec468bf106","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 24. 15:33","title":"Veszélyben az osztrák oltási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9160d12e-719c-41a1-a450-27a62b14970d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kuvaiti külképviseletet vezető Rju Hjun Vo a gyermekei jövőjét szeretné biztosítani.","shortLead":"A kuvaiti külképviseletet vezető Rju Hjun Vo a gyermekei jövőjét szeretné biztosítani.","id":"20210125_Eszakkorea_delkorea_szokes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9160d12e-719c-41a1-a450-27a62b14970d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00822637-b23c-47af-bad3-c3f488231ec1","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Eszakkorea_delkorea_szokes","timestamp":"2021. január. 25. 07:41","title":"Észak-koreai diplomata szökött Dél-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat ember vesztette életét.","shortLead":"Hat ember vesztette életét.","id":"20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08646416-d282-4bb2-8255-ba0db9fc86b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","timestamp":"2021. január. 24. 21:45","title":"Lezuhant egy focistákat szállító kisgép Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen - számoltak be különféle hírforrások szombaton.","shortLead":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen...","id":"20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3df0b-a038-4ff2-ab33-7c0962de0724","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","timestamp":"2021. január. 23. 17:36","title":"A külföld is kiállt Navalnij mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni oltóanyaggyártókkal a velük kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni...","id":"20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2174e69-89b2-4485-9e83-60c0cbd6f6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","timestamp":"2021. január. 24. 15:44","title":"Az EU keményen az asztalra csapott az oltóanyaggyártókkal való tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","shortLead":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","id":"20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c3334e-935a-4f30-9bc4-af32bf67ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2021. január. 24. 19:53","title":"Keményebben kellene fellépni Moszkva ellen a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]