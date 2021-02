Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"618fcdf9-f282-410f-9f13-6bcaf21dd0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai után a német hatóságtól is megkapta a tanúsítványát a Samsung 65W-os töltője, amit a Samsung Galaxy Z Fold3 támogathat először.","shortLead":"A dél-koreai után a német hatóságtól is megkapta a tanúsítványát a Samsung 65W-os töltője, amit a Samsung Galaxy Z...","id":"20210209_samsung_tolto_65w_gyorstolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618fcdf9-f282-410f-9f13-6bcaf21dd0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228d48dc-43a6-4669-94fa-a8d1e003bfd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_samsung_tolto_65w_gyorstolto","timestamp":"2021. február. 09. 15:19","title":"Az eddigi legerősebb töltőjét dobná piacra a Samsung, most újabb helyen engedélyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","shortLead":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","id":"20210210_F1_versenynaptar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ea49a-6bba-494e-a17a-2e903f68fcb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_F1_versenynaptar","timestamp":"2021. február. 10. 14:06","title":"Ismét változik az F1-es versenynaptár, visszatér Portugália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ff46f4-a673-4897-8fd6-8f6b75c5928e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyterű modellekben egy hatékony működésű benzinmotor és egy kis villanymotor teljesít szolgálatot.","shortLead":"Az egyterű modellekben egy hatékony működésű benzinmotor és egy kis villanymotor teljesít szolgálatot.","id":"20210210_7_szemelyes_hibrid_itt_a_legujabb_ford_smax","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ff46f4-a673-4897-8fd6-8f6b75c5928e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0217f77-8942-4975-b122-2ebeff7a06d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_7_szemelyes_hibrid_itt_a_legujabb_ford_smax","timestamp":"2021. február. 10. 09:41","title":"7 személyes hibridek: itt a legújabb Ford S-Max és Galaxy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Maratoni, mintegy ötórás vitát folytatott az Európai Parlament a vakcinabeszerzések állásáról, amelynek során rengeteg bírálatot kapott az Európai Bizottság, de ugyancsak kritikával illették a képviselők a gyógyszergyártó cégeket.","shortLead":"Maratoni, mintegy ötórás vitát folytatott az Európai Parlament a vakcinabeszerzések állásáról, amelynek során rengeteg...","id":"20210210_ursula_von_der_leyen_ep_vakcinabeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8dce91-a873-4e6a-bbf9-ac66b2755f44","keywords":null,"link":"/eurologus/20210210_ursula_von_der_leyen_ep_vakcinabeszerzes","timestamp":"2021. február. 10. 15:05","title":"Ursula von der Leyen: A közös vakcinabeszerzés az egyetlen út, de követett el az EU hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","id":"20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ffe2e-5a43-48dd-a868-fbc6352298e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","timestamp":"2021. február. 09. 08:42","title":"Harmincezer forintra bírságolták az önmagát feljelentő Dúró Dórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államfő szerint így a nyár ismét sikeres lehet az idegenforgalomban.","shortLead":"Az államfő szerint így a nyár ismét sikeres lehet az idegenforgalomban.","id":"20210210_ader_janos_koronavirus_jarvany_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25f521a-b4dc-43cb-8ad1-7069e61aca65","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_ader_janos_koronavirus_jarvany_oltas","timestamp":"2021. február. 10. 18:50","title":"Áder: Ha jól halad az oltás, májusban remélhetőleg lazítani lehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek a felpattanásból is kimaradnak. Az idén a távol-keleti részvények és az árutőzsdék lehetnek a slágerek – vélekedik Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezetője. ","shortLead":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek...","id":"202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e883ca7-371f-48e2-bc8d-c12e47be1648","keywords":null,"link":"/360/202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","timestamp":"2021. február. 09. 07:00","title":"A nagy halak még nagyobbak lettek, a kicsik aprók maradtak a válságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","shortLead":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","id":"20210210_donald_trump_twitter_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efc32f2-9b01-4a4a-b90f-99315d67f388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_donald_trump_twitter_tiltas","timestamp":"2021. február. 10. 20:47","title":"Döntöttek, Trump soha többé nem térhet vissza a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]