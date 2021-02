Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7ce8bbc-a998-40aa-88d6-9c66ce54acd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A perui \"aranyfolyó\" újabb bizonyítéka a területen zajló súlyos természetpusztításnak. ","shortLead":"A perui \"aranyfolyó\" újabb bizonyítéka a területen zajló súlyos természetpusztításnak. ","id":"20210212_nasa_foto_aranyfolyo_peru_aranybanya_termeszetpusztitas_amazonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7ce8bbc-a998-40aa-88d6-9c66ce54acd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2859ec9d-7d2e-473e-900b-b851699ab0f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_nasa_foto_aranyfolyo_peru_aranybanya_termeszetpusztitas_amazonas","timestamp":"2021. február. 12. 09:33","title":"Fotó: \"Aranyfolyót\" fényképezett a NASA Peru felett, és ez nagyon rosszat jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567435ed-5664-4f4a-95ee-3f07d9eacdee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti lezárások alatt megsokasodtak azok az esetek, amelyek során egyedülállókat igyekeznek átvágni ismeretlenek. Szakértők a közelgő Valentin-nap miatt is óvatosságra intenek.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti lezárások alatt megsokasodtak azok az esetek, amelyek során egyedülállókat igyekeznek...","id":"20210211_jarvany_lezaras_romanc_romantikus_atveres_csalas_csalok_valentin_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=567435ed-5664-4f4a-95ee-3f07d9eacdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2657d446-7b3a-46a1-9b80-0896074de503","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_jarvany_lezaras_romanc_romantikus_atveres_csalas_csalok_valentin_nap","timestamp":"2021. február. 11. 14:10","title":"A járvány másik hatása: egyre több szinglit csapnak be a jól ismert románctrükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca9ffc3-a6d6-43eb-abee-c5f29af4a4f4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Sok feltételnek kell megfelelnie annak, aki támogatást kér a falusi kisboltra. ","shortLead":"Sok feltételnek kell megfelelnie annak, aki támogatást kér a falusi kisboltra. ","id":"20210213_Akar_70_millio_forint_allami_tamogatast_is_kaphatnak_a_falusi_kisboltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca9ffc3-a6d6-43eb-abee-c5f29af4a4f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d428c66-ad26-4fca-b5b8-2064b98a3070","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Akar_70_millio_forint_allami_tamogatast_is_kaphatnak_a_falusi_kisboltok","timestamp":"2021. február. 13. 09:52","title":"Akár 70 millió forint állami támogatást is kaphatnak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f592cd46-7165-432a-b712-0cf5bea663f2","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta téli gazdasági előrejelzését, amelynek alapján úgy számolnak, hogy Magyarországon a gazdaság 2020-ban 5,3 százalékkal csökkent. Ezzel a 27 tagállam rangsorában középen foglal helyet az ország. Az uniós átlag –6,3 százalék. A legnagyobb csökkenés Spanyolországban (–11 százalék) és Görögországban (–10 százalék) történt. Az ír gazdaság azonban a lezárások és korlátozások ellenére is 3 százalékkal nőtt, Írország az egyetlen tagállam, amely pozitívan zárta a 2020-as évet.","shortLead":"Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta téli gazdasági előrejelzését, amelynek alapján úgy számolnak...","id":"20210211_EB_53_szazalekkal_csokkent_tavaly_a_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f592cd46-7165-432a-b712-0cf5bea663f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c205e06-17ef-49df-8396-c20c9221e5b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_EB_53_szazalekkal_csokkent_tavaly_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2021. február. 11. 11:10","title":"Európai Bizottság: 5,3 százalékkal csökkent tavaly a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a827dcf-05fe-4c7d-8ade-5be06c8111df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Növényi alapú italuk kerül az új palackba, amelynek a bélése és a kupakja újrahasznosítható műanyag.\r

","shortLead":"Növényi alapú italuk kerül az új palackba, amelynek a bélése és a kupakja újrahasznosítható műanyag.\r

","id":"20210211_coca_cola_adez_papirpalack_prototipus_ujrahasznositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a827dcf-05fe-4c7d-8ade-5be06c8111df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea72ee0-7d50-44d1-b62f-f860ad0b72c1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_coca_cola_adez_papirpalack_prototipus_ujrahasznositas","timestamp":"2021. február. 11. 17:13","title":"Papírpalackot tesztel a magyar piacon a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c","c_author":"Bankmonitor / Tunner János","category":"gazdasag","description":"A mostani válságos időszakban sokaknak csökkent a jövedelmük, így a megtakarításokra is kevesebb jut. De mi történik az összegyűjtött pénzünkkel, ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy időszakosan vagy véglegesen abbahagyjuk a felhalmozást? Elveszítünk mindent, vagy vannak más lehetőségeink? Most erre keresik a választ a Bankmonitor.hu szakértői.","shortLead":"A mostani válságos időszakban sokaknak csökkent a jövedelmük, így a megtakarításokra is kevesebb jut. De mi történik...","id":"20210211_Mi_tortenik_ha_nem_tudjuk_fizetni_a_nyugdijmegtakaritasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032a2cdb-2910-46c6-ad04-3d4ff6950e60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_Mi_tortenik_ha_nem_tudjuk_fizetni_a_nyugdijmegtakaritasokat","timestamp":"2021. február. 11. 12:40","title":"Mi történik, ha nem tudjuk fizetni a nyugdíj-megtakarításokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a63e4f-a6f4-45c3-a792-de4028e9284b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka sportkupéjából készül egy változat, amit csak ennek a két országnak szánnak összesen tíz példányban.\r

\r

","shortLead":"A német márka sportkupéjából készül egy változat, amit csak ennek a két országnak szánnak összesen tíz példányban.\r

\r

","id":"20210211_Kis_piac_Liechtenstein_es_Svajc_megis_olyan_BMW_M8as_kapnak_mint_senki_mas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a63e4f-a6f4-45c3-a792-de4028e9284b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbdf1f4-7a24-4780-a16d-c513cc588185","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Kis_piac_Liechtenstein_es_Svajc_megis_olyan_BMW_M8as_kapnak_mint_senki_mas","timestamp":"2021. február. 12. 05:23","title":"Kis piac Liechtenstein és Svájc, mégis olyan BMW M8-ast kapnak, mint senki más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ed43c0-786d-42d8-a972-79528b360493","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Chipre épített mesterséges tüdőt fejlesztettek svájci és német kutatók. A modell segíthet a gyógyszerteszteléshez használt állatkísérletek számának csökkenésében és a tüdőbetegségek kutatásában – közölte hétfőn a Berni Egyetem.","shortLead":"Chipre épített mesterséges tüdőt fejlesztettek svájci és német kutatók. A modell segíthet a gyógyszerteszteléshez...","id":"20210213_chipre_epitett_mesterseges_tudo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7ed43c0-786d-42d8-a972-79528b360493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac51b893-e33a-46b2-b6d9-7ada2553668f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_chipre_epitett_mesterseges_tudo","timestamp":"2021. február. 13. 10:03","title":"Sikerült chipre építeni egy mesterséges tüdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]