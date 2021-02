Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerint a kínai ByteDance nem szeretne lemaradni az e-kereskedelemben folytatott versenyben a Facebooktól és a YouTube-tól, ezért többféle vásárlós funkcióval is kacérkodik a TikTokon.","shortLead":"A Financial Times szerint a kínai ByteDance nem szeretne lemaradni az e-kereskedelemben folytatott versenyben...","id":"20210213_tiktok_penz_bevetel_szponzor_hirdetes_termekarusitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c60bb-28ce-43e2-a433-06a035e5ea60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_tiktok_penz_bevetel_szponzor_hirdetes_termekarusitas","timestamp":"2021. február. 13. 16:03","title":"Új funkció jöhet a TikTokra, vásárlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","shortLead":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","id":"20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9759e4-ede0-4075-ade9-883cda243fd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","timestamp":"2021. február. 13. 13:30","title":"Már a kisállatainknak is vehetünk ruhákat az egyik nagy divatcégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99024abb-d395-43a5-ba75-8d0f7a8255d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az intézet a túlzott bizalom veszélyeire hívja fel a figyelmet Valentin-nap alkalmából.","shortLead":"Az intézet a túlzott bizalom veszélyeire hívja fel a figyelmet Valentin-nap alkalmából.","id":"20210213_nemzeti_kibervdelmi_intezet_valentinnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99024abb-d395-43a5-ba75-8d0f7a8255d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d713bf-6703-48ca-8e9b-4fd7af0480c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_nemzeti_kibervdelmi_intezet_valentinnap","timestamp":"2021. február. 13. 21:09","title":"Kisfilmben veszi el a kedvünket az online ismerkedéstől a Nemzeti Kibervédelmi Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatalokat kivéve minden korosztályban csökkent az oltási kedv.","shortLead":"A fiatalokat kivéve minden korosztályban csökkent az oltási kedv.","id":"20210214_Kevesebben_oltatnak_be_magukat_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd1ee2c-471a-483e-bb44-361946b5f03a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Kevesebben_oltatnak_be_magukat_mint_korabban","timestamp":"2021. február. 14. 19:11","title":"Kevesebben oltatnák be magukat, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek az összegnek majdnem a négyszerese fog elmenni az erre kiadott uniós forrásból a tűzoltóautók vásárlását is magába foglaló katasztrófakockázat-csökkentésre. ","shortLead":"Ennek az összegnek majdnem a négyszerese fog elmenni az erre kiadott uniós forrásból a tűzoltóautók vásárlását is...","id":"20210213_49_milliard_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5252a99-45e9-4825-953f-0e32daaeaa02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_49_milliard_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. február. 13. 17:26","title":"49 milliárdot szán az 1600-ból a kormány természetvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán jóváhagyta az amerikai Pfizer és a német partnercég, a BioNTech által kifejlesztett, koronavírus elleni vakcinát - jelentette be az ország egészségügyi minisztériuma vasárnap.","shortLead":"Japán jóváhagyta az amerikai Pfizer és a német partnercég, a BioNTech által kifejlesztett, koronavírus elleni vakcinát...","id":"20210214_Japan_is_jovahagyta_az_elso_vakcinat_amit_hasznalhatnak_az_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc7e84a-4c5e-4a54-a587-a95eda41da4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Japan_is_jovahagyta_az_elso_vakcinat_amit_hasznalhatnak_az_orszagban","timestamp":"2021. február. 14. 12:45","title":"Japán is jóváhagyta az első vakcinát, amit használhatnak az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","shortLead":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","id":"20210213_trumpimpeachment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaeec6f-ba75-406b-90d4-20635d46c2ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_trumpimpeachment","timestamp":"2021. február. 13. 21:56","title":"Megúszta az impeachmentet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","shortLead":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","id":"20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9ff729-05cd-454c-baa7-57cf48b2ea8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","timestamp":"2021. február. 14. 12:44","title":"Új energiacímkéket kap idén márciustól sok háztartási gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]