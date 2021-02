Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai újdonság nem sokkal kisebb, mint az új Mercedes S-osztály.","shortLead":"A dél-koreai újdonság nem sokkal kisebb, mint az új Mercedes S-osztály.","id":"20210218_hatalmas_premiumauto_a_kiatol_itt_az_uj_logot_elsokent_megkapott_k8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c1b7a8-6bb1-4396-aa63-65bfe32f05ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_hatalmas_premiumauto_a_kiatol_itt_az_uj_logot_elsokent_megkapott_k8","timestamp":"2021. február. 18. 07:59","title":"Hatalmas prémiumautó a Kiától, itt az új logót elsőként megkapott K8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b43a52-ef97-4491-8c7b-70eab758ab8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eurostat összesítése szerint az unió területén több mint 450 ezren haltak meg 2020 márciusa és novembere között. A Covid–19 betegség által okozott többlethalálozásokról infografikát készítettek, amelyet hónapról hónapra végigkövethet.","shortLead":"Az Eurostat összesítése szerint az unió területén több mint 450 ezren haltak meg 2020 márciusa és novembere között...","id":"20210217_halalozas_covid_koronavirus_jarvany_magyarorszag_eurostat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b43a52-ef97-4491-8c7b-70eab758ab8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a6e127-b45d-4011-a2e1-d7b9bd247074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_halalozas_covid_koronavirus_jarvany_magyarorszag_eurostat","timestamp":"2021. február. 17. 16:57","title":"Infografikán nézheti meg, hogyan ugrott meg ősszel a többlethalálozás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbef0f9-93c6-411c-becb-f213b7abfc5e","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A kormány először szembesül azzal, hogy sokan nem várják, hanem visszautasítják az oltást. Az orosz és kínai vakcinák iránti bizalmatlanság csökkentése nem prioritás. Igaz, a beszerzés célja nem is feltétlenül az volt, hogy fel is használják a milliószámra vásárolt keleti oltóanyagot.","shortLead":"A kormány először szembesül azzal, hogy sokan nem várják, hanem visszautasítják az oltást. Az orosz és kínai vakcinák...","id":"20210218_Ezt_elszurtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbef0f9-93c6-411c-becb-f213b7abfc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2038767d-c9d9-4602-aaee-724b7766f1e9","keywords":null,"link":"/360/20210218_Ezt_elszurtak","timestamp":"2021. február. 18. 07:00","title":"Egyre többen érezhetik úgy, hogy a kormány kiszúr velük a keleti vakcinákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság mást mutat.","shortLead":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság...","id":"20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82163b8-07d3-4a17-953a-dc85871fbd79","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","timestamp":"2021. február. 17. 20:18","title":"2018-ban öt SZFE-hallgató passziválta a félévét, idén 86","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ismét kudarcot vallott a demokraták indította alkotmányos vádeljárás Donald Trumppal szemben, aki így akár vissza is térhet a politikába. Ez kicsit sem hiányzik még a saját pártjának sem.","shortLead":"Ismét kudarcot vallott a demokraták indította alkotmányos vádeljárás Donald Trumppal szemben, aki így akár vissza is...","id":"20210217_Trump_elment_de_nem_ertek_el_hogy_ne_johessen_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db66ec6e-fdd6-4670-8dae-6a5f5ad80b4e","keywords":null,"link":"/360/20210217_Trump_elment_de_nem_ertek_el_hogy_ne_johessen_vissza","timestamp":"2021. február. 17. 15:00","title":"Trump akár visszatérhet és ennek a republikánusok sem örülnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","shortLead":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","id":"20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493df0c5-a75f-4e39-ac60-eb17f7b6bb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","timestamp":"2021. február. 17. 07:29","title":"Fia játékpisztolyával rabolt ki egy boltot egy férfi Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","shortLead":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","id":"20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e827950-728a-47ed-9539-29d5e33173d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 22:02","title":"Az oroszok megállapították, hogy a vakcinájuk a brit vírusmutáció ellen is hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5039d35-a97b-4fb5-b782-018d49c40e93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A csokoládéban növényi alapú tej lesz az egyik hozzávaló, ettől vegán.","shortLead":"A csokoládéban növényi alapú tej lesz az egyik hozzávaló, ettől vegán.","id":"20210216_vegan_kitkat_nestle_csokolade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5039d35-a97b-4fb5-b782-018d49c40e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d685d-d3b6-464a-8c39-50626e26e4fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_vegan_kitkat_nestle_csokolade","timestamp":"2021. február. 16. 17:37","title":"Vegán KitKatet ad ki a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]