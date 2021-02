Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5039d35-a97b-4fb5-b782-018d49c40e93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A csokoládéban növényi alapú tej lesz az egyik hozzávaló, ettől vegán.","shortLead":"A csokoládéban növényi alapú tej lesz az egyik hozzávaló, ettől vegán.","id":"20210216_vegan_kitkat_nestle_csokolade","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5039d35-a97b-4fb5-b782-018d49c40e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d685d-d3b6-464a-8c39-50626e26e4fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_vegan_kitkat_nestle_csokolade","timestamp":"2021. február. 16. 17:37","title":"Vegán KitKatet ad ki a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639a2462-f17a-4e94-a1ab-0d4fc193c5aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Határozatában a kijárási tilalmat a mozgás és a magánélet szabadságához való jog messzemenő megsértésének nevezte.","shortLead":"Határozatában a kijárási tilalmat a mozgás és a magánélet szabadságához való jog messzemenő megsértésének nevezte.","id":"20210216_birosag_kijarasi_tilalom_hollandia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=639a2462-f17a-4e94-a1ab-0d4fc193c5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3db527-1dba-482e-9906-82664b4bf0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_birosag_kijarasi_tilalom_hollandia","timestamp":"2021. február. 16. 17:32","title":"Elvérzett a holland kijárási tilalom a hágai bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","shortLead":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","id":"20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e827950-728a-47ed-9539-29d5e33173d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 22:02","title":"Az oroszok megállapították, hogy a vakcinájuk a brit vírusmutáció ellen is hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ba8d1a-91b4-48d4-b9f3-d9ae73c1d3fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatta az önkormányzati szövetség vezetőit, de nem ígért semmit, mert minden „kormánydöntés” függvénye. A nagyobb önkormányzatokkal a kormány egyesével fog tárgyalni az elvont bevételek kompenzálásáról március végéig, miközben már most el kellene fogadniuk az idei költségvetéseiket.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatta az önkormányzati szövetség vezetőit, de nem ígért semmit, mert...","id":"20210217_Az_onkormanyzatok_szerint_Gulyas_Gergely_felhatalmazas_nelkul_targyalt_veluk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93ba8d1a-91b4-48d4-b9f3-d9ae73c1d3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68036e62-c5a5-4fbf-b455-d51e08e83e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Az_onkormanyzatok_szerint_Gulyas_Gergely_felhatalmazas_nelkul_targyalt_veluk","timestamp":"2021. február. 17. 17:59","title":"\"Mi történt itt ma? Semmi\" – mondták az önkormányzatok, miután Gulyás Gergellyel tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e868b6-1f70-4fd2-8553-604a31638286","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi 51-szeres válogatott szélső és Toldi Gábor veszi át a munkát a DVSC eddigi vezetőedzőjétől, Kondás Elemértől.\r

","shortLead":"A korábbi 51-szeres válogatott szélső és Toldi Gábor veszi át a munkát a DVSC eddigi vezetőedzőjétől, Kondás...","id":"20210216_Huszti_Szabolcs_edzheti_Dzsudzsakot_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0e868b6-1f70-4fd2-8553-604a31638286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd6e413-af16-4b03-8819-5dbfa0595a45","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Huszti_Szabolcs_edzheti_Dzsudzsakot_Debrecenben","timestamp":"2021. február. 16. 14:05","title":"Huszti Szabolcs edzheti Dzsudzsákot Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa megszüntetné a függést Ázsiától, de ez nem olyan egyszerű.","shortLead":"Európa megszüntetné a függést Ázsiától, de ez nem olyan egyszerű.","id":"20210216_A_gazdasag_ujraindulasat_is_hatraltathatja_a_globalis_chiphiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a5d4fa-5245-4a14-bce0-eb8f42b49f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_A_gazdasag_ujraindulasat_is_hatraltathatja_a_globalis_chiphiany","timestamp":"2021. február. 16. 14:21","title":"A gazdaság újraindulását is hátráltathatja a globális chiphiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan várják, hogy megjelenjen az Apple kiterjesztett valóságot használó eszköze, amely az iPhone-nál is nagyobb dobás lehet. Egy grafikus szabadjára engedte a gondolatait, és megpróbálta elképzelni, milyen lehet majd az érkező termék.","shortLead":"Sokan várják, hogy megjelenjen az Apple kiterjesztett valóságot használó eszköze, amely az iPhone-nál is nagyobb dobás...","id":"20210216_apple_ar_szemuveg_koncepciokepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1b55b6-2b41-4c2b-9c48-3ed2c7806d4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_ar_szemuveg_koncepciokepek","timestamp":"2021. február. 16. 20:22","title":"Viselné, ha ilyen lenne? Látványos koncepcióképeken az Apple AR-szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a1b53c-2a97-4507-857a-18089418d5c1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Ceausescu-rezsim sírásójának és a maga szerepét szándékosan túlnagyító füllentőnek is nevezték a 92 éves korában az USA-ban elhunyt Ion Mihail Pacepát, a hírhedt román titkosszolgálat, a Securitate egykori tábornokát. Miközben túlélte, hogy a román diktátor vérdíjat tűzött ki rá, a koronavírus-fertőzéssel már nem tudott megbirkózni.","shortLead":"A Ceausescu-rezsim sírásójának és a maga szerepét szándékosan túlnagyító füllentőnek is nevezték a 92 éves korában...","id":"20210216_Meghalt_Pacepatabornok_Ceausescu_titkosszolgalatanak_legismertebb_aruloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a1b53c-2a97-4507-857a-18089418d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa69b07-3698-4709-9d74-7a200257b839","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_Meghalt_Pacepatabornok_Ceausescu_titkosszolgalatanak_legismertebb_aruloja","timestamp":"2021. február. 16. 20:00","title":"Meghalt Ceausescu titkosszolgálatának legismertebb árulója, akire Carlos is hiába vadászott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]