[{"available":true,"c_guid":"8dcdbb14-b6a4-4e72-b650-61b33c6ba890","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra megpróbálnak moziban is értékelhető történetet faragni Scorpionék köré, hamarosan megnézhetjük, sikerült-e.","shortLead":"Újra megpróbálnak moziban is értékelhető történetet faragni Scorpionék köré, hamarosan megnézhetjük, sikerült-e.","id":"20210218_mortal_kombat_film_trailer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dcdbb14-b6a4-4e72-b650-61b33c6ba890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49bc147-ab94-4944-96f8-4dc4ef292b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_mortal_kombat_film_trailer","timestamp":"2021. február. 18. 19:23","title":"Megjelent az áprilisi Mortal Kombat-filmhez egy előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6","c_author":"Bihari Ádám - Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A koronavírus újrabb hullámának felívelő szakaszában vagyunk. 