Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fb05fe9-8cea-41a0-adf1-220c1f0194a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy szerencse, hogy az interneten át nem érezni a szagát, az ugyanis a botanikusok szerint mostanra förtelmessé vált.","shortLead":"Nagy szerencse, hogy az interneten át nem érezni a szagát, az ugyanis a botanikusok szerint mostanra förtelmessé vált.","id":"20210222_kaktusz_cambridge_viragzas_noveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fb05fe9-8cea-41a0-adf1-220c1f0194a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc4938-83a6-47b6-9ce4-f70a66087da8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_kaktusz_cambridge_viragzas_noveny","timestamp":"2021. február. 22. 13:06","title":"Kinyílt és megbüdösödött a különleges kaktusz a briteknél, amely mindössze 12 óráig él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újraindítási hitelprogram keretösszege 100 milliárd forint.","shortLead":"Az újraindítási hitelprogram keretösszege 100 milliárd forint.","id":"20210222_unios_penzek_eu_tamogatas_gyorskolcson_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ee7d3f-2ab0-41e6-b77b-ad7f4fc6a078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_unios_penzek_eu_tamogatas_gyorskolcson_cegek","timestamp":"2021. február. 22. 13:54","title":"Valójában az EU-től jön a kisvállalkozásoknak szánt 10 milliós gyorskölcsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint tavaly. Szerinte mostanra a hallgatók is kijózanodtak.","shortLead":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint...","id":"20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bc6922-5e18-49ee-b583-00992fe70b6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","timestamp":"2021. február. 22. 11:19","title":"SZFE: Alig több mint feleannyian felvételiznek, mint két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"ATV","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette megfelelőn a városi látványfürdő építési munkáit. ","shortLead":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette...","id":"20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e010487-f74f-4e97-a69c-673e8648d092","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","timestamp":"2021. február. 21. 09:05","title":"Már majdnem kész - mondták a szigetvári látványfürdőről, pedig a harmadánál se tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Időpontfoglalással és teszteléssel várják majd a gyógyfürdők a vendégeiket.","shortLead":"Időpontfoglalással és teszteléssel várják majd a gyógyfürdők a vendégeiket.","id":"20210222_nyitas_fovaros_gyogyfurdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f152c8d-2955-49cf-a607-659408c850a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210222_nyitas_fovaros_gyogyfurdo","timestamp":"2021. február. 22. 16:30","title":"Március közepén nyithatnak fővárosi gyógyfürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","shortLead":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","id":"20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc369e69-fdad-4561-8d76-9d5b01d3d582","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","timestamp":"2021. február. 21. 07:34","title":"A debreceni velodrom építését kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Másodszor is feltette a kérdést Bangóné Borbély Ildikó. Ezúttal választ is kapott a jegybankelnöktől.\r

","shortLead":"Másodszor is feltette a kérdést Bangóné Borbély Ildikó. Ezúttal választ is kapott a jegybankelnöktől.\r

","id":"20210222_matolcsy_gyorgy_mnb_bangone_borbely_ildiko_irasbeli_kerdes_hitel_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcea69-f5ca-408c-932e-a0fd8bae746f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210222_matolcsy_gyorgy_mnb_bangone_borbely_ildiko_irasbeli_kerdes_hitel_varga_judit","timestamp":"2021. február. 22. 16:46","title":"Nem vizsgálja a jegybank Varga Juditék ingatlanhitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Beiktatása óta számos olyan döntést hozott az Egyesült Államok 46. elnöke, Joe Biden, amellyel elődje, Donald Trump intézkedéseinek hatását igyekszik csillapítani. Egy témával kapcsolatban viszont kimondottan távolságtartó: az űrutazásról szóló projektek egyelőre csak alig kerültek terítékre.","shortLead":"Beiktatása óta számos olyan döntést hozott az Egyesült Államok 46. elnöke, Joe Biden, amellyel elődje, Donald Trump...","id":"20210220_joe_biden_artemis_program_holdra_szallas_mars_nasa_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1033faf1-7875-4d21-bb32-6c0ba5731fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_joe_biden_artemis_program_holdra_szallas_mars_nasa_donald_trump","timestamp":"2021. február. 20. 20:00","title":"Trump kedvence, Biden forró kásája: mi lesz a Hold és a Mars meghódításával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]