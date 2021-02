Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a97b177-09b1-4dde-a5f3-b3c71c269305","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Független társaságok elemzéséből derült ki, melyik 5G-s okostelefont részesítik előnyben az amerikaik. Az eredmény nem túl meglepő.","shortLead":"Független társaságok elemzéséből derült ki, melyik 5G-s okostelefont részesítik előnyben az amerikaik. Az eredmény nem...","id":"20210222_ookla_mscience_legkelendobb_5g_mobilok_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a97b177-09b1-4dde-a5f3-b3c71c269305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a625aa4-5777-4797-b8eb-de03adcf1781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ookla_mscience_legkelendobb_5g_mobilok_usa","timestamp":"2021. február. 22. 10:03","title":"Vitán felül: ez most az amerikaiak kedvenc 5G-s telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"John Magufuli elnök már a maszkhasználatot is szorgalmazza.","shortLead":"John Magufuli elnök már a maszkhasználatot is szorgalmazza.","id":"20210222_Tanzania_koronavirusfertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc305c8-25f0-49b0-9f38-dcbf0eae008a","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Tanzania_koronavirusfertozes","timestamp":"2021. február. 22. 05:55","title":"Tanzánia először ismerte el, hogy jelen van a koronavírus-fertőzés az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb05fe9-8cea-41a0-adf1-220c1f0194a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy szerencse, hogy az interneten át nem érezni a szagát, az ugyanis a botanikusok szerint mostanra förtelmessé vált.","shortLead":"Nagy szerencse, hogy az interneten át nem érezni a szagát, az ugyanis a botanikusok szerint mostanra förtelmessé vált.","id":"20210222_kaktusz_cambridge_viragzas_noveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fb05fe9-8cea-41a0-adf1-220c1f0194a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc4938-83a6-47b6-9ce4-f70a66087da8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_kaktusz_cambridge_viragzas_noveny","timestamp":"2021. február. 22. 13:06","title":"Kinyílt és megbüdösödött a különleges kaktusz a briteknél, amely mindössze 12 óráig él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.","shortLead":"Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.","id":"20210223_szemrevaloan_sarkos_kulsovel_erkezett_meg_a_hyundai_uj_villanyautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf11a6d-be4d-4d7e-9cfd-96bc9802d955","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_szemrevaloan_sarkos_kulsovel_erkezett_meg_a_hyundai_uj_villanyautoja","timestamp":"2021. február. 23. 09:31","title":"Szemrevalóan sarkos külsővel érkezett meg a Hyundai ígéretes új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c35a3e-f144-4e29-af01-fd535eeab535","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan összetört a Skoda, amiben utazott.","shortLead":"Alaposan összetört a Skoda, amiben utazott.","id":"20210222_baleset_jakab_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c35a3e-f144-4e29-af01-fd535eeab535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51813da3-2b5b-427c-9a43-d20a231b98b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_baleset_jakab_peter","timestamp":"2021. február. 22. 19:16","title":"Balesete volt Jakab Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 322 magyarnál mutatták ki a variánst. ","shortLead":"Eddig 322 magyarnál mutatták ki a variánst. ","id":"20210221_Muller_Cecilia_koronavirus_brit_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861269f6-224c-4a90-880b-1d34092cfc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Muller_Cecilia_koronavirus_brit_mutacio","timestamp":"2021. február. 21. 14:29","title":"Müller Cecília elmondta, hányan fertőzödtek meg a brit mutációval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e357a76c-31f0-41d8-9d1c-ae455c5725b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőröknek egyelőre sem az eszközt, sem az irányítóját nem sikerült megtalálniuk.\r

","shortLead":"A rendőröknek egyelőre sem az eszközt, sem az irányítóját nem sikerült megtalálniuk.\r

","id":"20210221_dron_frankfurt_repuloter_jarattorles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e357a76c-31f0-41d8-9d1c-ae455c5725b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf389f8f-22b0-4b05-99c1-27f1f1231586","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_dron_frankfurt_repuloter_jarattorles","timestamp":"2021. február. 21. 19:39","title":"Drónok miatt kellett járatokat törölni a frankfurti repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6ed6b6-1be1-412c-a099-a3a71773caa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A paralimpiai éremért mostantól az olimpiai éremért járó pénzjutalom fele jár, de a sakkozókra és a nem olimpiai sportágak versenyzőire is gondoltak.","shortLead":"A paralimpiai éremért mostantól az olimpiai éremért járó pénzjutalom fele jár, de a sakkozókra és a nem olimpiai...","id":"20210223_Sportolok_penzjutalmat_emelte_meg_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6ed6b6-1be1-412c-a099-a3a71773caa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410be58e-0eda-4ac5-a6fa-d175c3aaf773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_Sportolok_penzjutalmat_emelte_meg_a_kormany","timestamp":"2021. február. 23. 07:39","title":"Sportolók pénzjutalmát emelte meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]