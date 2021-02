Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost információi szerint egy buszsofőr támadt egy utasra.","shortLead":"A Ripost információi szerint egy buszsofőr támadt egy utasra.","id":"20210227_Keseles_tortent_az_ejjel_Zugloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e9356f-17d8-4cd1-9eab-5d9d152464fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Keseles_tortent_az_ejjel_Zugloban","timestamp":"2021. február. 27. 10:04","title":"Késelés történt az éjjel Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42524e9f-8a52-41bd-b5c6-afa51a03230c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egymásnak eresztettük a dél-koreai gyártó két új plugin hibrid modelljét, az Xceedet és a Ceed kombit, melyekkel akár 50 kilométer is megtehető tisztán elektromosan. ","shortLead":"Egymásnak eresztettük a dél-koreai gyártó két új plugin hibrid modelljét, az Xceedet és a Ceed kombit, melyekkel akár...","id":"20210227_zold_rendszamos_kia_ceed_xceed_proceed_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42524e9f-8a52-41bd-b5c6-afa51a03230c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba2239-ac93-4aab-a5b8-6d7a9749cd4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_zold_rendszamos_kia_ceed_xceed_proceed_teszt_velemeny","timestamp":"2021. február. 28. 18:00","title":"Zöld rendszámos Kiák tesztje: szabadidőautó a kombi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem távozó oktatója szerint Vidnyánszky semmibe vette a Magyarországon érvényes alapítványi törvényt.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem távozó oktatója szerint Vidnyánszky semmibe vette a Magyarországon érvényes...","id":"20210228_Foldenyi_F_Laszlo_Vidnyanszky_a_muveszeti_eletben_azt_teszi_amit_a_hazai_oligarchaknak_tenniuk_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40094507-56d2-4e15-b960-49abbba35e48","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Foldenyi_F_Laszlo_Vidnyanszky_a_muveszeti_eletben_azt_teszi_amit_a_hazai_oligarchaknak_tenniuk_kell","timestamp":"2021. február. 28. 16:53","title":"Földényi F. László: Vidnyánszky a művészeti életben azt teszi, amit a hazai oligarcháknak tenniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozó ügyvédje, a Media Fundamentum Zrt. tulajdonosa, Kertész József vette meg az egri csapatot.","shortLead":"A vállalkozó ügyvédje, a Media Fundamentum Zrt. tulajdonosa, Kertész József vette meg az egri csapatot.","id":"20210226_Meszaros_Lorinc_ugyved_Salgotarjan_Eger_focicsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900577ec-d397-43c4-8017-10595e8e9503","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Meszaros_Lorinc_ugyved_Salgotarjan_Eger_focicsapat","timestamp":"2021. február. 26. 21:39","title":"A salgótarjáni után az egri focicsapat is Mészáros Lőrinc közelébe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Senkinek sem sikerült. ","shortLead":"Senkinek sem sikerült. ","id":"20210228_Ezt_a_hat_szamot_kellett_volna_eltalalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11f4c38-c455-4991-8204-8c46528489e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210228_Ezt_a_hat_szamot_kellett_volna_eltalalni","timestamp":"2021. február. 28. 17:00","title":"Ezt a hat számot kellett volna eltalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59c4e33-9df4-42d2-8e52-17e7f6e6fea2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NOB Brisbane-nek adná az eseményt, amelynek megrendezése iránt többek között Észak-Rajna-Vesztfália és Budapest is érdeklődik.","shortLead":"A NOB Brisbane-nek adná az eseményt, amelynek megrendezése iránt többek között Észak-Rajna-Vesztfália és Budapest is...","id":"20210226_eszak_rajna_vesztfalia_brisbane_olimpia_nob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b59c4e33-9df4-42d2-8e52-17e7f6e6fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f26d64-1a51-435b-b0fa-690b23d19d39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_eszak_rajna_vesztfalia_brisbane_olimpia_nob","timestamp":"2021. február. 26. 22:25","title":"A németek még nem mondtak le a 2032-es olimpiarendezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c22261-df0c-4abb-8548-4b50e8bf56ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába következett a sorban, inkább átadta másnak a lehetőséget. ","shortLead":"Hiába következett a sorban, inkább átadta másnak a lehetőséget. ","id":"20210228_Lemondott_egy_polgarmester_a_neki_jaro_oltasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c22261-df0c-4abb-8548-4b50e8bf56ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b1cfb2-71d1-4799-b570-71611a3128b5","keywords":null,"link":"/elet/20210228_Lemondott_egy_polgarmester_a_neki_jaro_oltasrol","timestamp":"2021. február. 28. 12:14","title":"Lemondott egy DK-s polgármester a neki járó oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA azt javasolja, hogy a kuratóriumok ne szólhassanak bele oktatási kérdésekbe.\r

","shortLead":"Az MTA azt javasolja, hogy a kuratóriumok ne szólhassanak bele oktatási kérdésekbe.\r

","id":"20210226_Harom_ujabb_egyetem_kerulhet_alapitvanyi_fenntartasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520db049-1dee-4202-9368-7b684280d720","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Harom_ujabb_egyetem_kerulhet_alapitvanyi_fenntartasba","timestamp":"2021. február. 26. 21:54","title":"Három újabb egyetem kerülhet alapítványi fenntartásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]