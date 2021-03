Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13e96270-3798-4034-96ef-45bff7f5edd9","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nagy Dénes első nagyjátékfilmje, a Természetes fény a legjobb rendezés díját nyerte el a Berlinalén. Mint a sárral kevert vér, úgy szárad ránk a film, amely egy olyan részét mutatja meg a második világháborúnak, amiről nem sokan beszélnek.","shortLead":"Nagy Dénes első nagyjátékfilmje, a Természetes fény a legjobb rendezés díját nyerte el a Berlinalén. Mint a sárral...","id":"20210310_nagy_denes_termeszetes_feny_kritika_berlinale_ezust_medve_ii_vilaghaboru_magyar_megszallo_katonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13e96270-3798-4034-96ef-45bff7f5edd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f4fe51-2c81-4f25-b919-dd7cbce21407","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_nagy_denes_termeszetes_feny_kritika_berlinale_ezust_medve_ii_vilaghaboru_magyar_megszallo_katonak","timestamp":"2021. március. 10. 20:00","title":"Megnéztük a Berlinalén győztes magyar filmet: Szovjetekről, magyarokról és megszálló katonákról nem épp így szoktak beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Dániában jelenleg nem oltanak az oxfordi vakcinával.","shortLead":"Dániában jelenleg nem oltanak az oxfordi vakcinával.","id":"20210311_astrazeneca_verrogkepzodes_gyogyszerugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c7c9ff-c7a1-4413-b2fe-ebb89aa70bf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_astrazeneca_verrogkepzodes_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 11. 16:18","title":"Brit gyógyszerfelügyelet: Nincs bizonyíték arra, hogy az AstraZeneca-oltás okozott volna vérrögképződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett gócpontok közé sorolják az országot vagy egyes részeit.","shortLead":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett...","id":"20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3453dc-dc6c-47b4-b832-4c8194f12367","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Ujhelyi: Ha a kormány kéri, kaphatunk még EU-s vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e74b48-3518-4dca-8b52-56098146c5a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az EP már megszavazta az új adót, nyárra az Európai Bizottság is jogszabály-javaslatot tesz majd az ügyben.","shortLead":"Az EP már megszavazta az új adót, nyárra az Európai Bizottság is jogszabály-javaslatot tesz majd az ügyben.","id":"20210312_ep_vam_szennyezo_orszagok_importjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e74b48-3518-4dca-8b52-56098146c5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7139b553-b832-498c-82ad-ccce6530ce4d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210312_ep_vam_szennyezo_orszagok_importjara","timestamp":"2021. március. 12. 13:34","title":"Különadót vetne ki a szennyező országok importjára az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb informatikai cég többségi tulajdonát szerzi meg a 4iG, amint megkapja a versenyhivatali engedélyt.","shortLead":"Újabb informatikai cég többségi tulajdonát szerzi meg a 4iG, amint megkapja a versenyhivatali engedélyt.","id":"20210310_4ig_spacenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4378613d-54ca-437c-8de2-e44edc953216","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_4ig_spacenet","timestamp":"2021. március. 10. 15:46","title":"Megvásárolja a 4iG a SpaceNetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7116ab04-160f-45be-b076-0f228ee255b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült, élete végéig ágyhoz kötött fiatal millióit, amit arra kapott, hogy biztosított legyen az ellátása. A nyaktól lefele béna fiú közben mit sem sejtett minderről.","shortLead":"Egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült, élete végéig ágyhoz kötött fiatal millióit, amit arra kapott...","id":"20210310_Lakasokra_kocsikra_es_kvadra_koltottek_a_szulok_lebenult_fiuk_160_millios_eletjaradekat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7116ab04-160f-45be-b076-0f228ee255b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4f1ec7-90da-4e07-a7c9-1ef67d5f2141","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Lakasokra_kocsikra_es_kvadra_koltottek_a_szulok_lebenult_fiuk_160_millios_eletjaradekat","timestamp":"2021. március. 10. 16:30","title":"Lakásokra, kocsikra és kvadra költötték a szülők lebénult fiuk sokmilliós életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bf5296-c911-4a12-a77a-1a533ef48ef8","c_author":"","category":"elet","description":"A brit trónörökös először szólalt meg az öccse és a sógornője nagy vihart kavaró interjúja után.","shortLead":"A brit trónörökös először szólalt meg az öccse és a sógornője nagy vihart kavaró interjúja után.","id":"20210311_Vilmos_herceg_Mi_nem_vagyunk_rasszista_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bf5296-c911-4a12-a77a-1a533ef48ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bfdb58-9c20-4b24-a3c4-f1a717425461","keywords":null,"link":"/elet/20210311_Vilmos_herceg_Mi_nem_vagyunk_rasszista_csalad","timestamp":"2021. március. 11. 13:26","title":"Vilmos herceg: Mi nem vagyunk rasszista család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Vidéken és Budapesten is alig van már szabad kórházi ágy a Covid-betegeknek – állítják egybehangzóan kórházi forrásaink. A kórházi személyzet rendkívül leterhelt, aki nem covidosokat lát el, az olt. Sokszor olyan orvosoknak kell a halálhírt közölni a családdal, akiknek a szakterületén eddig szinte egyáltalán nem volt dolguk kezelés során elhunyt beteggel.","shortLead":"Vidéken és Budapesten is alig van már szabad kórházi ágy a Covid-betegeknek – állítják egybehangzóan kórházi...","id":"20210311_Korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01802e29-6e39-4e5c-9438-53f38e75598b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 17:17","title":"Egy orvos szerint választani kell a lélegeztetőgépre kerülő betegek között, a Kórházi Főigazgatóság cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]