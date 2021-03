Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még három hétig nem használják, mert jobban ki akarják vizsgálni a trombózisos eseteket.","shortLead":"Még három hétig nem használják, mert jobban ki akarják vizsgálni a trombózisos eseteket.","id":"20210326_norvegia_astrazeneca_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891b88c5-2cd1-4fcd-ac72-e631cd60affe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_norvegia_astrazeneca_felfuggesztes","timestamp":"2021. március. 26. 14:56","title":"Meghosszabbítja Norvégia az AstraZeneca-vakcina használatának felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f87881-8de9-4474-bb25-1457c7090b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testkamerák felvételeit nyilvánosságra hozták szerencsére.","shortLead":"A testkamerák felvételeit nyilvánosságra hozták szerencsére.","id":"20210326_oz_idosotthon_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f87881-8de9-4474-bb25-1457c7090b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ed39d-bd37-4414-b985-4c5b7752c496","keywords":null,"link":"/elet/20210326_oz_idosotthon_rendor","timestamp":"2021. március. 26. 19:51","title":"Egy őz repült be az idősotthon ajtaján, a rendőröknek kellett kitessékelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Angie Carriere nem akarta veszni hagyni a telefonját a rajta lévő fényképek maitt. 