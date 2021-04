Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester mellett élő fotóst az érdekli, hogy mi van a „belépni tilos” táblákon túl, és a legtöbbször varázslatos világokat talál: egy átjárót a letűnt időkbe. Elfeledett, elhagyatott és pusztulásnak induló helyekről készült képeiből mutatunk be néhányat.","shortLead":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester...","id":"20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e161ba2f-a9e1-406d-9762-1246bd2dc358","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","timestamp":"2021. április. 10. 20:00","title":"Egykor emberek jártak ezeken a helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2428055b-744a-44db-880c-3f978041190b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1976-ban készült filmjével Szomjas György a magyar pusztán új műfajt teremtett. A film nagy közönségsiker lett, több mint 600 ezren váltottak rá jegyet.","shortLead":"1976-ban készült filmjével Szomjas György a magyar pusztán új műfajt teremtett. A film nagy közönségsiker lett, több...","id":"20210409_Talpuk_alatt_futyul_a_szel_Filmio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2428055b-744a-44db-880c-3f978041190b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aeb191-e949-483e-bf85-b3733155c51a","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Talpuk_alatt_futyul_a_szel_Filmio","timestamp":"2021. április. 09. 15:57","title":"Szerda éjfélig ingyen megtekinthető Szomjas György filmje, a Talpuk alatt fütyül a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3c065e-4643-4489-8ac6-a230d278bc30","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Alig néhány hónappal a századik születésnapja előtt meghalt Fülöp herceg, Erzsébet királynő férje és támasza. Egy hosszú, kalandokban és szolgálatban gazdag élet ért véget, és a brit monarchia elveszítette az egyik legfontosabb tartóoszlopát.



","shortLead":"Alig néhány hónappal a századik születésnapja előtt meghalt Fülöp herceg, Erzsébet királynő férje és támasza...","id":"20210409_Fulop_herceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa3c065e-4643-4489-8ac6-a230d278bc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a9e836-99e9-406e-8003-cc014b3f2eeb","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 09. 13:27","title":"Meghalt Fülöp – a brit monarchia elvesztette a mesebeli hercegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. ","shortLead":" 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. ","id":"20210410_Elhunyt_245_beteg_8053_az_uj_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa23a9-2950-4e0d-b3b2-e2b153d87cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Elhunyt_245_beteg_8053_az_uj_fertozott","timestamp":"2021. április. 10. 09:20","title":"Elhunyt 245 beteg, 8053 az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő 2015-ben ment hozzá egy pakisztáni férfihoz, majd 2018-ban egy magyarhoz is.","shortLead":"A nő 2015-ben ment hozzá egy pakisztáni férfihoz, majd 2018-ban egy magyarhoz is.","id":"20210409_kettos_hazassag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd04e38f-9066-4162-9a7e-b2b017baef3d","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kettos_hazassag","timestamp":"2021. április. 09. 10:25","title":"Eljárás indult egy magyar nő ellen, aki úgy házasodott újra, hogy az előző férjtől még nem vált el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","shortLead":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","id":"20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02adc8a7-e73c-443c-8396-fd90127fd2df","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","timestamp":"2021. április. 09. 14:38","title":"Navracsics a Petry-ügyről: A Herthának kevés köze van a diplomáciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb84574-418d-48e3-b479-e26592b25b33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzes János és Ondó Dénes tőrzsörmester két perc alatt ért a helyszínre, elismerést és jutalmat kaptak.","shortLead":"Pénzes János és Ondó Dénes tőrzsörmester két perc alatt ért a helyszínre, elismerést és jutalmat kaptak.","id":"20210410_kituntetes_jutalom_rendorseg_tuzeset_brfk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb84574-418d-48e3-b479-e26592b25b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1600aa-0f06-48c6-80a3-8b3d8131261f","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_kituntetes_jutalom_rendorseg_tuzeset_brfk","timestamp":"2021. április. 10. 12:55","title":"Jutalmat kaptak a rendőrök, akik lángoló kórteremből mentettek ki egy beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős összeggel, akár több, mint 10 százalékkal is megnövelheti a hitel teljes visszafizetendő összegét, ha az adós a moratórium teljes időszaka alatt felfüggesztette a hiteltörlesztést. Az ok egyszerű: bár a moratórium alatt felszámított kamat nem tőkésíthető, mivel a hitelek törlesztője nem emelkedhet, ezért a megnövekedett futamidő miatt tovább fizetjük a kamatot a bank pénzére.","shortLead":"Jelentős összeggel, akár több, mint 10 százalékkal is megnövelheti a hitel teljes visszafizetendő összegét, ha az adós...","id":"20210410_Minel_tovabb_maradunk_a_moratoriumban_annal_tobbet_fizetunk_kesobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5afdbc-c1b1-4506-aa95-e826e9b895c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210410_Minel_tovabb_maradunk_a_moratoriumban_annal_tobbet_fizetunk_kesobb","timestamp":"2021. április. 10. 07:30","title":"Minél tovább maradunk a moratóriumban, annál többet fizetünk később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]