Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"359080af-716b-448e-af59-b04216f88953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1531 ember van Romániában intenzív osztályon a koronavírus miatt, és többet már alig tudnak fogadni.","shortLead":"1531 ember van Romániában intenzív osztályon a koronavírus miatt, és többet már alig tudnak fogadni.","id":"20210412_intenzives_agy_Romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359080af-716b-448e-af59-b04216f88953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa3c71d-4256-4fd4-a034-dbdf7850bf4c","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_intenzives_agy_Romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 05:55","title":"Hat szabad intenzíves ágy maradt egész Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagosan három nappal hamarabb épülnek fel a Covid–19 okozta betegségből azok a páciensek, akik inhalálva budezonidot kapnak – legalábbis erről árulkodik egy brit kutatás.","shortLead":"Átlagosan három nappal hamarabb épülnek fel a Covid–19 okozta betegségből azok a páciensek, akik inhalálva budezonidot...","id":"20210413_asztma_budezonid_gyogyszer_koronavirus_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa3560f-f06e-4c63-9704-ff659972e986","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_asztma_budezonid_gyogyszer_koronavirus_betegseg","timestamp":"2021. április. 13. 08:39","title":"Egy asztmásoknál már bevált gyógyszer látványosan gyorsíthatja a koronavírus-betegek felépülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5ae94-0e10-408d-8771-f087b3e90ce0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ázsiában már több ország is betiltotta a diklofenák használatát az állatgyógyászatban, mert a szerrel kezelt haszonállatok tetemeiből táplálkozó keselyűk elhullottak.","shortLead":"Ázsiában már több ország is betiltotta a diklofenák használatát az állatgyógyászatban, mert a szerrel kezelt...","id":"20210412_europa_keselyu_gyulladascsokkento_szer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b5ae94-0e10-408d-8771-f087b3e90ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ff76b1-56a7-48de-9a3c-220877d86c8d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_europa_keselyu_gyulladascsokkento_szer","timestamp":"2021. április. 12. 21:56","title":"Kiirthatja Európa keselyűinek nagy részét egy gyulladáscsökkentő szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ded561-33ae-44f8-b35d-8371d2ae955b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öröm ilyesmit hallani a jövő sportautóiról. ","shortLead":"Öröm ilyesmit hallani a jövő sportautóiról. ","id":"20210413_A_drifteles_is_tolti_majd_az_AMG_Mercedesek_akkumulatorait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27ded561-33ae-44f8-b35d-8371d2ae955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96977953-9618-4adf-8032-314e6f1ee62f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_drifteles_is_tolti_majd_az_AMG_Mercedesek_akkumulatorait","timestamp":"2021. április. 13. 12:24","title":"A driftelés is tölti majd az AMG Mercedesek akkumulátorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3248a48-89d7-4831-a96b-4c729dca33c4","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A járvány megjelenésével felerősödtek a területi és az anyagi különbségek a terápiás ellátásra szorulók között. Segítséghez jutni csak krízishelyzetben vagy vastag pénztárcával lehet.","shortLead":"A járvány megjelenésével felerősödtek a területi és az anyagi különbségek a terápiás ellátásra szorulók között...","id":"202114__pszichoterapia__ellatasi_zavar__sajat_zsebbol__akarna_rola_beszelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3248a48-89d7-4831-a96b-4c729dca33c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9976a202-b4f1-4deb-947e-fc80a5f1d47f","keywords":null,"link":"/360/202114__pszichoterapia__ellatasi_zavar__sajat_zsebbol__akarna_rola_beszelni","timestamp":"2021. április. 13. 07:00","title":"A Covid miatt még többen maradnak pszichiátriai ellátás nélkül, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Biontech-Pfizer vakcináira a jövőben is szükség lesz, ezért ha árat akarnak emelni, akkor az EU nem tehet mást, mint alkalmazkodik hozzá.","shortLead":"A Biontech-Pfizer vakcináira a jövőben is szükség lesz, ezért ha árat akarnak emelni, akkor az EU nem tehet mást, mint...","id":"20210412_A_dragabb_vakcina_is_kell_az_EUnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05ecf68-805a-4356-a5cc-8db443c6b087","keywords":null,"link":"/eurologus/20210412_A_dragabb_vakcina_is_kell_az_EUnak","timestamp":"2021. április. 12. 15:54","title":"Hiába drágul a Pfizer-vakcina, így is kell az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd20213-ff9e-4f38-aefa-2b4f92f2be5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereklámpás orosz technika a 70-es évek végére repítheti vissza új gazdáját, aki szabad szemmel jól látható összeget hajlandó fizetni az élményért.","shortLead":"A kereklámpás orosz technika a 70-es évek végére repítheti vissza új gazdáját, aki szabad szemmel jól látható összeget...","id":"20210412_elado_szasa_a_42_eves_de_csak_23_ezer_kilometert_futott_budapesti_lada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd20213-ff9e-4f38-aefa-2b4f92f2be5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce6ed15-03dd-4d6f-90a2-977315d3b34e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_elado_szasa_a_42_eves_de_csak_23_ezer_kilometert_futott_budapesti_lada","timestamp":"2021. április. 12. 06:41","title":"Eladó Szása, a 42 éves, de csak 23 ezer kilométert futott budapesti Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett annak elkerülésére, hogy elszállítsák cellájából a hétfői tárgyalás helyszínére.","shortLead":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett...","id":"20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effae8ac-55fd-4c93-8c0e-1567975d92b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","timestamp":"2021. április. 11. 19:51","title":"Fehér Norbert rátámadt a spanyol börtönőrökre, öt embert küldött kórházba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]