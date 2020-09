Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint nem kell fenyegetésnek értelmezni a szavait.","shortLead":"Az államtitkár szerint nem kell fenyegetésnek értelmezni a szavait.","id":"20200922_menczer_tamas_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_ujsagiro_listazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aabd2f5-b9e8-48c0-9ca6-ce761458f673","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_menczer_tamas_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_ujsagiro_listazas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:27","title":"Menczer: Úgy tűnik, a külügyminiszter még nem rúgott ki elég embert, még mindig szivárognak a dokumentumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. ","shortLead":"Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. ","id":"20200921_sor_wellnes_urmenyi_dreher_kastely_felujitas_felcsut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50701738-790f-4b76-816d-3f766ee21072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_sor_wellnes_urmenyi_dreher_kastely_felujitas_felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:24","title":"Sör-wellness is lesz az egykori Dreher-kastélyban, amit milliárdokért újítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen megújult luxusautóért minimum 32,3 millió forintot kell fizetnünk.","shortLead":"A teljesen megújult luxusautóért minimum 32,3 millió forintot kell fizetnünk.","id":"20200922_magyarorszagon_az_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d534f61-6566-4031-9107-57a090a85f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_magyarorszagon_az_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:59","title":"Magyarországon az új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez beérkezett visszajelzések szerint sok iskolában a megfelelő fertőtlenítést sem megoldott.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez beérkezett visszajelzések szerint sok iskolában a megfelelő fertőtlenítést...","id":"20200922_tanar_karantenszabaly_tappenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3c5b23-49f7-47a6-99b3-6bba3014c50a","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_tanar_karantenszabaly_tappenz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:17","title":"A tanárok pénztárcája is megérezheti a hiányos karanténszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy javaslat szerint a büntetőintézkedéseket csak a tagállamok többségének a szavazatával lehetne megvétózni.","shortLead":"Egy javaslat szerint a büntetőintézkedéseket csak a tagállamok többségének a szavazatával lehetne megvétózni.","id":"20200921_Nepszava_Megis_jogallami_feltetelekhez_kotne_az_EU_a_penzugyi_transzfereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e99103-aea5-453c-911c-36a2df704b5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_Nepszava_Megis_jogallami_feltetelekhez_kotne_az_EU_a_penzugyi_transzfereket","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:11","title":"Népszava: Mégis jogállami feltételekhez kötné az EU a pénzügyi transzfereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha valaki tudni vélte, mi az, most megerősödhetett meggyőződésében, ha elolvasta a miniszterelnök-pártelnök politikai szezonnyitó esszéjét, amelyben a populizmus szó egyébként nem is szerepel. Vélemény.","shortLead":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha...","id":"20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eff0ef-84fa-435a-b364-e10116916392","keywords":null,"link":"/360/20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:30","title":"Orbán populista kiáltványa: a Magyar Nemzet-cikk politikai kommunikációs szemszögből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a2e83f-0734-4181-ac56-218463912a45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Airbus ZEROe néven három olyan elektromos repülőgépet tervezett, amikbe kerozin helyett hidrogént kellene tankolni. A cég szerint 15 év múlva már utasokat is szállíthatnának.","shortLead":"Az Airbus ZEROe néven három olyan elektromos repülőgépet tervezett, amikbe kerozin helyett hidrogént kellene tankolni...","id":"20200922_airbus_elektromos_repulogep_airbus_zeroe_uzemanyagcella_hidrogen_meghajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a2e83f-0734-4181-ac56-218463912a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca4b94f-81cb-4aac-b9f4-e7f0d3ac6509","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_airbus_elektromos_repulogep_airbus_zeroe_uzemanyagcella_hidrogen_meghajtas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:03","title":"2035-ben már utasokat szállíthatnak az Airbus új, elektromos repülőgépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyultak száma 4401-re nőtt.","shortLead":"A gyógyultak száma 4401-re nőtt.","id":"20200921_Fertozottet_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030ecf77-1231-4fa7-9968-2b2fa9d96229","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Fertozottet_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:46","title":"Újabb 876 fertőzöttet regisztráltak, elhunyt három beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]