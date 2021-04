Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes tartományokban is lassították vagy felfüggesztették a koronavírus elleni oltást szerdától.\r

","shortLead":"Egyes tartományokban is lassították vagy felfüggesztették a koronavírus elleni oltást szerdától.\r

","id":"20210414_Koronavirus_vakcinatartalek_Olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642cac-ec03-4005-8d89-48a09dc017d0","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Koronavirus_vakcinatartalek_Olaszorszag","timestamp":"2021. április. 14. 21:21","title":"Több régióban is elfogyott a vakcinatartalék Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. Egészen mostanáig.","shortLead":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. Egészen mostanáig.","id":"20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c99b22-3a39-4d4a-8c26-a3ff5304c7d5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","timestamp":"2021. április. 14. 12:23","title":"Tíz évvel a japán cunami után ismét járni kezdett egy buddhista templom órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fülkeforradalom helyett jogállami forradalmat kell vívnia a mai ellenzéknek, ha a választást megnyerve valóban kormányozni akar - írja e heti számában a HVG. Az Orbán-kormány már nemcsak a vagyont menti ki, hanem az államot is: kiskirályok feudális anarchiájára készül. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Fülkeforradalom helyett jogállami forradalmat kell vívnia a mai ellenzéknek, ha a választást megnyerve valóban...","id":"20210414_egyetem_alapitvany_kozvagyon_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22dc150-1bac-41a7-bcae-52ff884fd7c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_egyetem_alapitvany_kozvagyon_orban","timestamp":"2021. április. 14. 17:25","title":"\"Rosszabb, mint a privatizáció\" - belülről is bírálják a kormány példátlan vagyonkimentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal éjfél előtt mozdult meg a föld.","shortLead":"Nem sokkal éjfél előtt mozdult meg a föld.","id":"20210414_foldrenges_gorogorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcf3697-c485-4b11-849e-ce6b78897f67","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_foldrenges_gorogorszag","timestamp":"2021. április. 14. 05:53","title":"Földrengés rázott meg két görög szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi akár életfogytiglanit is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége.","shortLead":"A férfi akár életfogytiglanit is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége.","id":"20210414_Meghosszabbitottak_letartoztats_sebeszolloval_kulfoldi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb34983-13cf-45f6-b57c-f1bafd35e56c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Meghosszabbitottak_letartoztats_sebeszolloval_kulfoldi_ferfi","timestamp":"2021. április. 14. 17:11","title":"Meghosszabbították a Covid-osztályon késelő férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ded561-33ae-44f8-b35d-8371d2ae955b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öröm ilyesmit hallani a jövő sportautóiról. ","shortLead":"Öröm ilyesmit hallani a jövő sportautóiról. ","id":"20210413_A_drifteles_is_tolti_majd_az_AMG_Mercedesek_akkumulatorait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27ded561-33ae-44f8-b35d-8371d2ae955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96977953-9618-4adf-8032-314e6f1ee62f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_drifteles_is_tolti_majd_az_AMG_Mercedesek_akkumulatorait","timestamp":"2021. április. 13. 12:24","title":"A driftelés is tölti majd az AMG Mercedesek akkumulátorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f59461-4ae2-4123-8a22-d61fb4a30789","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jégtömegek is képesek mozgásra, noha nem akkora sebességgel, hogy az szemmel érzékelhető legyen. Egy hóval borította rész Alaszkában lassan rácáfolhat erre.","shortLead":"A jégtömegek is képesek mozgásra, noha nem akkora sebességgel, hogy az szemmel érzékelhető legyen. Egy hóval borította...","id":"20210415_alaszka_muldrow_gleccser_mozgas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f59461-4ae2-4123-8a22-d61fb4a30789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80021ce9-ca27-4272-bbee-6622027de865","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_alaszka_muldrow_gleccser_mozgas","timestamp":"2021. április. 15. 09:03","title":"100-szoros sebességre kapcsolt egy alaszkai gleccser, a tudósok sem értik, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4910f95e-ef60-49d0-8a5f-3f2ddbaa249b","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A kormány nem enged, sok tanár, szülő, diák tovább tiltakozik az április 19-i iskolanyitás ellen. Arra egyébként még a kormányzat szerint is van mód, hogy otthon maradjanak a gyerekek – a tanárok esetében már nem ilyen megengedő a szabályozás.","shortLead":"A kormány nem enged, sok tanár, szülő, diák tovább tiltakozik az április 19-i iskolanyitás ellen. Arra egyébként még...","id":"20210414_iskolanyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4910f95e-ef60-49d0-8a5f-3f2ddbaa249b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e9f9ae-c19f-4368-aa96-62ef194204eb","keywords":null,"link":"/360/20210414_iskolanyitas","timestamp":"2021. április. 14. 13:00","title":"Tízezrek dilemmája: Menjen-e iskolába a gyerek, ha kötelező, de nem biztonságos? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]