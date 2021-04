Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök lesz az alapító, 5 millió forintot áldoz az alapítványra, de reméli, érkeznek majd támogatások.","shortLead":"A köztársasági elnök lesz az alapító, 5 millió forintot áldoz az alapítványra, de reméli, érkeznek majd támogatások.","id":"20210418_Hatszaz_gyerek_arvult_el_a_koronavirus_miatt_Ader_alapitvanyt_hoz_letre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2e1907-ad80-4351-942c-a58994b58563","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Hatszaz_gyerek_arvult_el_a_koronavirus_miatt_Ader_alapitvanyt_hoz_letre","timestamp":"2021. április. 18. 08:37","title":"Hatszáz gyerek árvult el a koronavírus miatt, Áder alapítványt hoz létre a segítésükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Martín Vizcarrát tíz évre kizárták minden közhivatalból a botrány miatt. 