Az új Audi közúti nehézfiúi az RS6, RS7 és RS Q8 egytől egyig eleve 600 lóerősek, ugyan azzal a 4.0 literes V8-as duplaturbós motorral. A 800 Nm-es nyomaték is azt jelenti, hogy valamennyi autó, méretétől függetlenül nagyjából 4 másodperc alatt el is éri a százas tempót. A végsebességük is teljesen hasonló, alapból 250 km/h, persze ha valaki megrendeli a Dynamic Package Plus opciót is, akkor máris 304 km/h-s végsebességgel számolhat.

A helyzet az, hogy mindezen elképesztő adatok csak a kiindulási alapot jelentik az Abt Sportline változatokhoz, amiből egy limitált szériás RS Q8-R-t példányt éppen eladásra kínálnak. A karbonszálas elemekkel gazdagon ékesített, egyébként is minden korábbinál szigorúbb megjelenésű modell alatt 23 colos felnik vannak, melyekre 295 milliméter széles gumikat szerelnek.

Érdemes tudni, hogy ebből a sorozatból mindösszesen 125 darabot gyártottak és a maximális teljesítmény ebben az esetben már 740 lóerő és 920 Nm, amellyel a méretes szabadidő-autó így alig 3,4 másodperc alatt éri el a 100 km/h-s tempót. A végsebessége pedig 314 km/h. Csak a tuning ára 77 950 euro az autón, amit a VDM Cars árusít, így talán jobban emészthető a végösszeg is, amely 319 900 euro vagyis 115 millió forint.

Az Orca fekete szín Audi RS Q8-R-ben egyébként összesen 1650 kilométer van, vagyis lényegében újnak tekinthető.

