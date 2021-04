Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","shortLead":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","id":"20210419_Bor_dallam_hangszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d811f6a-7148-457d-bad4-5df371a1ed6d","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Bor_dallam_hangszerek","timestamp":"2021. április. 19. 12:04","title":"Zenét készít egy algoritmus a borok \"hangjából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vádat emeltek a megszorult kézbesítő ellen.","shortLead":"Vádat emeltek a megszorult kézbesítő ellen.","id":"20210420_postas_penzt_lopott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b0c89f-1009-4f4b-bc63-359687afc45c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_postas_penzt_lopott","timestamp":"2021. április. 20. 11:17","title":"Nyugdíjakat sikkasztott egy postás, aztán újabb sikkasztással próbálta pótolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Drágulhat a baromfihús, az USA odaszólt az oroszoknak Navalnij miatt, Macron számít a turistákra nyáron. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Drágulhat a baromfihús, az USA odaszólt az oroszoknak Navalnij miatt, Macron számít a turistákra nyáron. Ez a hvg360...","id":"20210419_Radar360_Nyitnak_az_iskolak_szuperligat_inditananak_a_nagy_fociklubok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5680c1-d949-4c7f-a26c-97d9996197a8","keywords":null,"link":"/360/20210419_Radar360_Nyitnak_az_iskolak_szuperligat_inditananak_a_nagy_fociklubok","timestamp":"2021. április. 19. 08:00","title":"Radar360: Nyitnak az iskolák, szuperligát indítanak a nagy fociklubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b","c_author":"","category":"vilag","description":"A levegőben lógott a kamion","shortLead":"A levegőben lógott a kamion","id":"20210418_Nem_sokon_mult_hogy_nem_zuhant_a_melybe_a_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165a6d58-f00f-4e36-9110-a19e3f3de027","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Nem_sokon_mult_hogy_nem_zuhant_a_melybe_a_kamion","timestamp":"2021. április. 18. 19:28","title":"Nem sokon múlt, hogy nem zuhant a mélybe a kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. ","shortLead":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus...","id":"202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f2b4c-a187-4cdc-958c-e4ef0825416c","keywords":null,"link":"/360/202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem történt.","shortLead":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem...","id":"20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d305d0-4666-4ec2-8b90-5ef70346dbf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","timestamp":"2021. április. 19. 12:57","title":"Történelmet írt a NASA, felszállt a Marson a kis helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20393d4e-6706-43f6-a516-38a98c3c342c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két technológiát is ötvöz a TCL valóban ígéretes prototípusa: kihajtható, illetve nyújtható/gördülő. Izgalmas megoldásról van szó, bár nem ez lesz a gyártó első rugalmas kijelzőjű készüléke.","shortLead":"Két technológiát is ötvöz a TCL valóban ígéretes prototípusa: kihajtható, illetve nyújtható/gördülő. Izgalmas...","id":"20210419_tcl_hajthato_es_nyujthato_telefon_prototipus_fold_and_roll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20393d4e-6706-43f6-a516-38a98c3c342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7578f76-6c8c-463b-b03c-5de82bec8fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_tcl_hajthato_es_nyujthato_telefon_prototipus_fold_and_roll","timestamp":"2021. április. 19. 18:03","title":"A TCL telefonja nem csak széthajtogatható, utána még nyújtható is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök emberölés miatt nyomoznak.","shortLead":"A rendőrök emberölés miatt nyomoznak.","id":"20210420_csaladi_tragedia_vita_dulakodas_leszurt_ferfi_emberoles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07480663-3a5c-4de9-b741-09d917b618dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_csaladi_tragedia_vita_dulakodas_leszurt_ferfi_emberoles","timestamp":"2021. április. 20. 09:44","title":"Leszúrta unokáját egy férfi Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]