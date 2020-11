Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyelán Zsoltot már régebben is a trafikbárók közt emlegették, de van több más, jelentősebb érdekeltsége.","shortLead":"Gyelán Zsoltot már régebben is a trafikbárók közt emlegették, de van több más, jelentősebb érdekeltsége.","id":"202048_kisvasut_tabak_nem_ment_fustbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcddf46-e453-4eb5-bf10-eac4c91a381f","keywords":null,"link":"/360/202048_kisvasut_tabak_nem_ment_fustbe","timestamp":"2020. november. 28. 08:30","title":"Az apróért is lehajol a milliárdos: újabb trafikot szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kérdéses, hogy az oltás 90 százalékos hatásosságot kimutató kísérletében nem a résztvevők fiatalabb életkora játszotta-e a döntő szerepet.","shortLead":"Kérdéses, hogy az oltás 90 százalékos hatásosságot kimutató kísérletében nem a résztvevők fiatalabb életkora...","id":"20201126_astrazeneca_koronavirus_vakcina_gyartasi_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c2e0db-0b8e-4fe0-8297-d47d5c877e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_astrazeneca_koronavirus_vakcina_gyartasi_hiba","timestamp":"2020. november. 26. 17:27","title":"Gyártási hiba árnyékolja be az AstraZeneca vakcinájának hatásosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebfe00-8eea-446d-b845-5f249d8a71d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin focilegenda akkora kultusszal bír a városban, hogy valószínűleg gyorsan átmegy a javaslat.","shortLead":"Az argentin focilegenda akkora kultusszal bír a városban, hogy valószínűleg gyorsan átmegy a javaslat.","id":"20201127_napoly_napoli_maradona_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ebfe00-8eea-446d-b845-5f249d8a71d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5ab87-c66a-48a8-bb3d-bec251693f14","keywords":null,"link":"/sport/20201127_napoly_napoli_maradona_stadion","timestamp":"2020. november. 27. 17:10","title":"Átneveznék a nápolyi stadiont Maradona emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főpolgármester által elrendelt felülvizsgálat zárójelentéséből az is kiderül, hogy az értékelési szempontrendszer „nem szolgálta teljes egészében azt, hogy a legjobb műszaki tartalom megajánlására kényszerítse az ajánlattevőket”.","shortLead":"A főpolgármester által elrendelt felülvizsgálat zárójelentéséből az is kiderül, hogy az értékelési szempontrendszer...","id":"20201127_jelentes_uj_metrokocsikat_adott_a_metrovagonmasz_felujitas_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4451b2-b365-42ff-8b9d-3563f002cd26","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_jelentes_uj_metrokocsikat_adott_a_metrovagonmasz_felujitas_helyett","timestamp":"2020. november. 27. 10:51","title":"Jelentés mondja ki, hogy új metrókocsikat küldött Magyarországra a Metrowagonmash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813c5d0c-4817-4576-a31a-1bedd9f84270","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A novemberi sötétséget csak a járvány makacs jelenléte teszi nyomasztóbbá, így aztán itt az idő legalább átmenetileg kiszakadni ebből a szürkeségből. Az egyik leginkább bevált módszert ajánljuk: a sorozatnézést. Van is hozzá egy ajánlónk.","shortLead":"A novemberi sötétséget csak a járvány makacs jelenléte teszi nyomasztóbbá, így aztán itt az idő legalább átmenetileg...","id":"20201127_A_luxus_felszine_alatt_valami_nagyon_rohad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813c5d0c-4817-4576-a31a-1bedd9f84270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bab286-b316-4543-9491-7b9796ed6aa6","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_A_luxus_felszine_alatt_valami_nagyon_rohad","timestamp":"2020. november. 27. 20:00","title":"A luxus felszíne alatt valami nagyon rohad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee76e109-1e59-4ec6-984d-817aa576a775","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minnesotában készült egy videó a vállalhatatlan állapotáról.","shortLead":"Minnesotában készült egy videó a vállalhatatlan állapotáról.","id":"20201127_Ez_a_mokus_csunyan_berugott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee76e109-1e59-4ec6-984d-817aa576a775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb84ff-95ce-4a36-9b8c-5ad85a1086d2","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Ez_a_mokus_csunyan_berugott","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Ez a mókus csúnyán berúgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b930001-7835-4b4b-aa8e-479cdf31bcf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felhős napok feladják a leckét a napelemeknek, de most már a borult idő sem akadály: egy új fejlesztéssel akár az UV-fényből is nyerhetünk energiát. ","shortLead":"A felhős napok feladják a leckét a napelemeknek, de most már a borult idő sem akadály: egy új fejlesztéssel akár...","id":"20201126_napelem_mar_nap_se_kell_ahhoz_hogy_energiat_termeljenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b930001-7835-4b4b-aa8e-479cdf31bcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3edeedd-c4c3-4285-8381-4c7738f04280","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_napelem_mar_nap_se_kell_ahhoz_hogy_energiat_termeljenek","timestamp":"2020. november. 26. 13:00","title":"Feltalálták a napelemet, amihez már napsütés sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 40. helyen álló magyar válogatott a harmadik kalapból várhatja a vb-selejtezők sorsolását. ","shortLead":"A 40. helyen álló magyar válogatott a harmadik kalapból várhatja a vb-selejtezők sorsolását. ","id":"20201127_fifa_ranglista_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47604f72-9a0b-45c1-aee9-dce2b0c81453","keywords":null,"link":"/sport/20201127_fifa_ranglista_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 27. 13:52","title":"Hét helyet javított Magyarország a FIFA ranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]