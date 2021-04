Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ó. Bencét első fokon minden vádpontban bűnösnek találták.","shortLead":"Ó. Bencét első fokon minden vádpontban bűnösnek találták.","id":"20210423_szfe_maszk_keseles_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444fdb89-7799-4295-b3d2-a27f2c5f49e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szfe_maszk_keseles_busz","timestamp":"2021. április. 23. 17:40","title":"Hat év börtönre ítélték a SZFE-s maszkot viselő nő támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kínából érkezett 600 ezer adag Sinopharm.","shortLead":"Kínából érkezett 600 ezer adag Sinopharm.","id":"20210424_Megerkezett_Magyarorszagra_az_eddigi_legnagyobb_vakcinaszallitmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731565ad-1018-4066-ad6d-26ab9fd7af91","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Megerkezett_Magyarorszagra_az_eddigi_legnagyobb_vakcinaszallitmany","timestamp":"2021. április. 24. 14:50","title":"Megérkezett Magyarországra az eddigi legnagyobb vakcinaszállítmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","shortLead":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","id":"20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32ab55-8c1d-42cd-a7c3-fb5d1fb41191","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","timestamp":"2021. április. 24. 20:40","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat, nem lett ötös találat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b5aeb2-61d0-4e30-9a38-64f136ba718f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint a döntés nem befolyásolja a júliusra tervezett olimpiát.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a döntés nem befolyásolja a júliusra tervezett olimpiát.","id":"20210423_veszhelyzet_japan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b5aeb2-61d0-4e30-9a38-64f136ba718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a243ab55-2d96-4fab-bbbc-a8c76c36e9ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_veszhelyzet_japan_koronavirus","timestamp":"2021. április. 23. 18:45","title":"Vészhelyzetet rendelnek el a járvány miatt négy japán prefektúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új, fehérorosz rendelet szerint az elnök a miniszterelnökre bízná a nemzetbiztonsági tanács vezetését abban az esetben, ha akadályoznák. ","shortLead":"Egy új, fehérorosz rendelet szerint az elnök a miniszterelnökre bízná a nemzetbiztonsági tanács vezetését abban...","id":"20210424_Rendeletben_bizna_jogkoreit_Lukasenka_a_nemzetbiztonsagi_tanacsra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e308968-96eb-408d-a34d-0993fe7291f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Rendeletben_bizna_jogkoreit_Lukasenka_a_nemzetbiztonsagi_tanacsra","timestamp":"2021. április. 24. 16:55","title":"Rendeletben bízná jogköreit Lukasenka a nemzetbiztonsági tanácsra, ha vele bármi történne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4514a0da-1d18-4d01-bce3-e5f72b0c6b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teraszok már nyithatnak, de rengeteg hely zárva marad, sokan örökre. Tisztulni fog a piac, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a jó éttermek megmaradnak, a rosszak pedig bezárnak. Inkább a kapcsolatok számítanak - mondta Gerendai Károly a Fülkében.","shortLead":"A teraszok már nyithatnak, de rengeteg hely zárva marad, sokan örökre. Tisztulni fog a piac, de ez egyáltalán nem azt...","id":"20210424_Gerendai_Karoly_a_Fulkeben_Osszeszoritott_foggal_probaljuk_kibirni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4514a0da-1d18-4d01-bce3-e5f72b0c6b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ca1f3a-125e-44dc-ad6c-e27293b30dfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Gerendai_Karoly_a_Fulkeben_Osszeszoritott_foggal_probaljuk_kibirni","timestamp":"2021. április. 24. 07:00","title":"Gerendai Károly a Fülkében: Összeszorított foggal próbáljuk kibírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van válasza. Az is kiderül, hogyan mutatná be a Duma Aktuál a történelmi vadászbaleseteket és miért kellene szerintük vezetéstechnikai pálya is a kiállításra. ","shortLead":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van...","id":"20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c15da-b8a3-4c6d-a591-b7eb1d5d3983","keywords":null,"link":"/360/20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","timestamp":"2021. április. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál: Semjén-céllövölde és Szarvas József-pavilon is lesz a vadászati kiállításon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is kikerült arról, hogyan is fog kinézni ez a modell.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is...","id":"20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3178b914-c030-4f96-8a1e-695aa6c54647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","timestamp":"2021. április. 23. 11:03","title":"Ilyen lehet a talán utolsó kicsi-olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]