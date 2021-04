Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek közt Volner János is amellett volt, hogy a közvagyon alapítványi kézbe kerüljön.","shortLead":"Többek közt Volner János is amellett volt, hogy a közvagyon alapítványi kézbe kerüljön.","id":"20210427_fidesz_parlament_szavazas_alapitvany_kozvagyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee652327-7b3d-497c-90f6-fda3f5bc5686","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_fidesz_parlament_szavazas_alapitvany_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 27. 18:35","title":"Az ellenzék soraiban ülő képviselők segítettek be a Fidesznek a keddi szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Hamarosan megkezdődnek az intézményközi tárgyalások az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok között az uniós vakcinaútlevéllel, hivatalos nevén digitális zöldigazolvánnyal kapcsolatban. ","shortLead":"Hamarosan megkezdődnek az intézményközi tárgyalások az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok között...","id":"20210428_Unios_vakcinaigazolas_kuzdelem_a_diszkriminacio_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3114f7-7d07-4c21-836d-07f6ad498885","keywords":null,"link":"/eurologus/20210428_Unios_vakcinaigazolas_kuzdelem_a_diszkriminacio_ellen","timestamp":"2021. április. 28. 13:51","title":"Uniós vakcinaigazolás: körvonalazódnak a tervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene lazítani a korlátozásokon, mert csak ezekben a hetekben éri el az 50-60 százalékot a beoltottak aránya.","shortLead":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene...","id":"20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42527a2-823a-4550-aa1a-12f31d1ca64c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","timestamp":"2021. április. 29. 08:33","title":"A Pfizer oltása az indiai mutáció ellen is védhet, de egy harmadik adag is kelleni fog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e14c758-76c5-4e42-9c95-d31a078d98b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti új világba csöppen, mikor felveszik a Snétberger Zenei Tehetség Központba. A roma fiú nem zenész családból jön, csak imád gitározni. Az első órákon kiderül, hogy a kottával meg fog gyűlni a baja. Tititá, első rész. ","shortLead":"Anti új világba csöppen, mikor felveszik a Snétberger Zenei Tehetség Központba. A roma fiú nem zenész családból jön...","id":"20210427_Doku360_Titita_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e14c758-76c5-4e42-9c95-d31a078d98b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad569e1c-98f3-4625-b442-594933f5361b","keywords":null,"link":"/360/20210427_Doku360_Titita_elso_resz","timestamp":"2021. április. 27. 19:00","title":"Doku360: Én is lehetnék olyan jó zenész, ha tanultam volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f32f0d-73d0-435b-bc2d-7018becf71ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tízen meghaltak, köztük a felkelők egyik parancsnoka.","shortLead":"Legalább tízen meghaltak, köztük a felkelők egyik parancsnoka.","id":"20210427_robbantas_talib_fegyveresek_afganisztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f32f0d-73d0-435b-bc2d-7018becf71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e39af5b-7600-4489-b83b-bd0b7d267277","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_robbantas_talib_fegyveresek_afganisztan","timestamp":"2021. április. 27. 10:01","title":"Véletlenül saját magukat robbantották fel tálib fegyveresek Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32fc305-6472-4694-ab51-24f8094b3150","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2023-ban Elefántcsontparton rendezik a labdarúgó Afrikai nemzetek kupáját. A stadionokat pedig a kínaiak építik. A párizsi Le Monde helyszíni beszámolója.","shortLead":"2023-ban Elefántcsontparton rendezik a labdarúgó Afrikai nemzetek kupáját. A stadionokat pedig a kínaiak építik...","id":"20210427_Kinai_stadiondiplomaciaval_nyomul_Afrikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a32fc305-6472-4694-ab51-24f8094b3150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26145ac2-be87-4843-b812-2989b8e2b9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_Kinai_stadiondiplomaciaval_nyomul_Afrikaban","timestamp":"2021. április. 27. 16:24","title":"Kína stadiondiplomáciával nyomul Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre még várni kell.","shortLead":"Erre még várni kell.","id":"20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca26d9-5d13-4c4e-aa3d-821a43358a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","timestamp":"2021. április. 27. 19:45","title":"4 millió beoltott után sem engedélyezik a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Kijárási tilalom, üzlet- és iskolabezárások – a berlini kormány alkotmányossági aggályokkal is szembenézve, a föderációs berendezkedésű Németországban szokatlan módon, központilag akarja legyőzni a koronavírus-járványt.","shortLead":"Kijárási tilalom, üzlet- és iskolabezárások – a berlini kormány alkotmányossági aggályokkal is szembenézve...","id":"20210428_Merkel_veszfekje_Nemet_jarvanyszabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c3d034-768f-47d5-a980-7c52258b561e","keywords":null,"link":"/360/20210428_Merkel_veszfekje_Nemet_jarvanyszabalyok","timestamp":"2021. április. 28. 12:00","title":"Merkel kezében ott a vészfék – a németek inkább szigorítanak a járványszabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]