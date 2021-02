Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság azt közölte: senkit nem vettek őrizetbe a koronavírus-gyógyszerekkel ügyeskedő orvoson kívül.","shortLead":"A vádhatóság azt közölte: senkit nem vettek őrizetbe a koronavírus-gyógyszerekkel ügyeskedő orvoson kívül.","id":"20210221_Ugyeszseg_a_soron_kivuli_vedooltasok_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8803967e-7c2d-4d89-95de-15060ec6dab1","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Ugyeszseg_a_soron_kivuli_vedooltasok_ugyeben","timestamp":"2021. február. 21. 15:36","title":"Cáfolja az ügyészség, hogy csaltak a Szent László kórházban az oltási sorrenddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hatalmas fejfájást okoz lényegében a teljes hazai könyvelőtársadalomnak (és a bevallásukat maguk intéző vállalkozóknak), hogy a kormány egyetlen rendelettel megfelezte a vállalkozások által az önkormányzatoknak fizetett iparűzési adó (hipa) mértékét. Hiszen közeleg az adóbevallási időszak, a hipa-felezés azonban mindent a feje tetejére állít.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas fejfájást okoz lényegében a teljes hazai könyvelőtársadalomnak (és a bevallásukat maguk intéző...","id":"20210221_hipa_konyvelo_adozas_kkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f44093-ef68-403f-911a-f9722b702cbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_hipa_konyvelo_adozas_kkv","timestamp":"2021. február. 21. 11:00","title":"Jól megkavarta az állóvizet a kormány a hipa megfelezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fd44f4-6ff3-4680-abd0-1b783be6966a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nem is elég, ha egy telefon összehajtható, a gyártók további trükkös megoldásokkal próbálják még vonzóbbá tenni az újszerű megoldást. A Vivo például egy különleges módon hajtható telefont szabadalmaztatott.","shortLead":"Lassan már nem is elég, ha egy telefon összehajtható, a gyártók további trükkös megoldásokkal próbálják még vonzóbbá...","id":"20210220_vivo_szabadalom_hatra_hajthato_kijelzos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08fd44f4-6ff3-4680-abd0-1b783be6966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ee57be-acdc-4340-8df9-9bc819fe4a81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_vivo_szabadalom_hatra_hajthato_kijelzos_telefon","timestamp":"2021. február. 20. 14:03","title":"Igen egyedi megoldással hajtható, kétképernyős mobilt talált ki a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) vezetői támogatásukról biztosították Japán elkötelezettségét, hogy biztonságos és nyugodt olimpiát, illetve paralimpiát rendezzen nyáron Tokióban.","shortLead":"A világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) vezetői támogatásukról biztosították Japán elkötelezettségét...","id":"20210220_A_vezeto_gazdasagi_hatalmak_tamogatjak_az_olimpia_idei_megrendezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f88b542-5edd-4b56-9ff7-9aa5373c593a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_A_vezeto_gazdasagi_hatalmak_tamogatjak_az_olimpia_idei_megrendezeset","timestamp":"2021. február. 20. 17:26","title":"A vezető gazdasági hatalmak támogatják az olimpia idei megrendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","shortLead":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","id":"20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4e17c-f228-4fa9-b0e0-f454d1ec218a","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","timestamp":"2021. február. 20. 16:31","title":"Felhők, pára, és egy kis napsütés - a hétvége iőjárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43bb76d7-622c-4322-82c2-dee76b983c41","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy terrorizmus finanszírozásával vádolt oligarcha tulajdonában lévő olajvezetéket venne vissza állami tulajdonba az ukrán elnök. A vezetéken Magyarországra is érkezik dízelüzemanyagot. ","shortLead":"Egy terrorizmus finanszírozásával vádolt oligarcha tulajdonában lévő olajvezetéket venne vissza állami tulajdonba...","id":"20210221_Ukrajna_allamosit_egy_Magyarorszagra_tarto_olajvezeteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43bb76d7-622c-4322-82c2-dee76b983c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32cd8bb-2cb0-45c9-ade7-3e956f079f10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Ukrajna_allamosit_egy_Magyarorszagra_tarto_olajvezeteket","timestamp":"2021. február. 21. 12:25","title":"Államosítana egy Magyarországra tartó olajvezetéket Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1997 és 2006 között volt alkotmánybíró. ","shortLead":"1997 és 2006 között volt alkotmánybíró. ","id":"20210220_Meghalt_Bagi_Istvan_az_Alkotmanybirosag_volt_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f90184-4061-43d8-8060-6e04a91538bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Meghalt_Bagi_Istvan_az_Alkotmanybirosag_volt_tagja","timestamp":"2021. február. 20. 15:54","title":"Meghalt Bagi István, az Alkotmánybíróság volt tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a398ce-120b-4799-87c4-2b1df58ddfd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van-e vendéglője, amit olcsón fel lehet vásárolni? Ha igen, hol és mi az adószáma? Ehhez hasonló kérdésekkel segítené a kormány munkáját a járvány idején a Duma Aktuál. Az adásból az is kiderül, hogyan lehetett volna hatékonyabb a vendéglátósok tüntetése. ","shortLead":"Van-e vendéglője, amit olcsón fel lehet vásárolni? Ha igen, hol és mi az adószáma? Ehhez hasonló kérdésekkel segítené...","id":"20210219_Duma_Aktual_Nemzeti_konzultacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47a398ce-120b-4799-87c4-2b1df58ddfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad791ff8-1414-4a98-bcd8-01d231252b6d","keywords":null,"link":"/360/20210219_Duma_Aktual_Nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. február. 19. 19:00","title":"A Duma Aktuál nemzeti konzultációján már 400 lájkkal engedélyezhető a kínai vakcina ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]