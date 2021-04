Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","shortLead":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","id":"20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d37383-8809-4b96-b876-718b41b965e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","timestamp":"2021. április. 27. 21:47","title":"Spontán bulival okoztak közfelháborodást a párizsi fiatalok, ügyészségi eljárás is indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az állami béremelések húzták fel az átlagkeresetet.","shortLead":"Az állami béremelések húzták fel az átlagkeresetet.","id":"20210429_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684bb2db-5ce4-4933-8a83-0365587c68cd","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","timestamp":"2021. április. 29. 09:14","title":"KSH: 414 ezer forint az átlagkereset, a teljes állásban dolgozók fele keres bruttó 316 ezer forintnál többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa10daad-c037-46c4-b245-142dcd01f8c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszahúzták a férfit a párkányról.","shortLead":"Visszahúzták a férfit a párkányról.","id":"20210428_ongyilkossagi_kiserlet_miskolc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa10daad-c037-46c4-b245-142dcd01f8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2661f4-9cde-4a63-ad1e-eca25fc65d65","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_ongyilkossagi_kiserlet_miskolc","timestamp":"2021. április. 28. 21:56","title":"Megmentettek a rendőrök egy öngyilkosságra készülő férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6146a41-592a-4143-a198-50c2686b09f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az eddigi V8-as kivitelt pazarlóan drágának és túl sokat fogyasztónak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az eddigi V8-as kivitelt pazarlóan drágának és túl sokat fogyasztónak találták.","id":"20210428_igy_sporolnak_a_gazdagok_6_hengeres_motort_kapott_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6146a41-592a-4143-a198-50c2686b09f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da13114b-7118-4645-9f15-98409098443e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_igy_sporolnak_a_gazdagok_6_hengeres_motort_kapott_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2021. április. 28. 11:45","title":"Így spórolnak a gazdagok: 6 hengeres motort kapott az új Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Brüsszel és a London közötti szembenállás messze nem ért véget.","shortLead":"A Brüsszel és a London közötti szembenállás messze nem ért véget.","id":"20210428_Negy_evig_tarto_drama_ert_veget_az_EP_is_rabolintott_a_Brexitegyezmenyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3ebc28-4269-406e-8abc-351412d923fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Negy_evig_tarto_drama_ert_veget_az_EP_is_rabolintott_a_Brexitegyezmenyre","timestamp":"2021. április. 28. 13:47","title":"Négy évig tartó dráma ért véget: az EP is rábólintott a Brexit-egyezményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre még várni kell.","shortLead":"Erre még várni kell.","id":"20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca26d9-5d13-4c4e-aa3d-821a43358a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","timestamp":"2021. április. 27. 19:45","title":"4 millió beoltott után sem engedélyezik a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány 2022-re is hatalmas, a GDP 5,9 százalékára rúgó hiányt tervez. A Költségvetési Tanács és a jegybank szerint ekkora deficit indokolatlan, sőt veszélyes lehet, a kormány a féktelen pénzszórással túlfűtheti a gazdaságot.","shortLead":"A kormány 2022-re is hatalmas, a GDP 5,9 százalékára rúgó hiányt tervez. A Költségvetési Tanács és a jegybank szerint...","id":"20210427_koltsegvetes_allamadossag_valasztasok_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3444fa-0a45-4a8d-b282-115d4d28f316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_koltsegvetes_allamadossag_valasztasok_2022","timestamp":"2021. április. 27. 17:52","title":"A jegybank és a Költségvetési Tanács kifogásolják a kormány pénzszóró választási költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c68da7-b7b1-41e9-8519-9933d3ea2481","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi hajtástesztnek tették ki a nemrégiben bemutatott Mi Mix Foldot, hogy bizonyítsák a tartósságát.","shortLead":"Nem mindennapi hajtástesztnek tették ki a nemrégiben bemutatott Mi Mix Foldot, hogy bizonyítsák a tartósságát.","id":"20210427_xiaomi_mi_mix_fold_hajtasi_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95c68da7-b7b1-41e9-8519-9933d3ea2481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93846dd9-1c2e-46c0-b031-7177c8aed40e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_xiaomi_mi_mix_fold_hajtasi_teszt","timestamp":"2021. április. 27. 12:33","title":"Élő adásban, egy héten át hajtogatták folyamatosan a Xiaomi telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]