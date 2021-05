Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da97fd90-733e-4838-9882-adb000044a5c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A virágzó Duskáldiát teszik tönkre ellenséggyártással a hatalomvágyók Rowling új regényében, Az Ickabogban. A műfordítás műhelytitkaiba vezet be a Harry Potter könyv- és filmsorozat, valamint az új mese magyar szövegének megalkotója, Tóth Tamás Boldizsár.","shortLead":"A virágzó Duskáldiát teszik tönkre ellenséggyártással a hatalomvágyók Rowling új regényében, Az Ickabogban...","id":"20210430_Toth_Tamas_Boldizsar_JK_Rowling_Harry_Potter_Ickabog_muforditas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da97fd90-733e-4838-9882-adb000044a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abe3ee3-8d3c-44fe-a322-4e65371a58b5","keywords":null,"link":"/360/20210430_Toth_Tamas_Boldizsar_JK_Rowling_Harry_Potter_Ickabog_muforditas","timestamp":"2021. május. 01. 16:00","title":"\"Órákig tartott, amíg eljutottam a varacskos disznótól a Roxfortig\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak néhány videó esetében, és csak kevés felhasználó számára jelennek meg a hozzászólások a videó lejátszósávjában, de ha pozitívak lesznek a visszajelzések, szélesebb körben is bevezetik majd az újdonságot.","shortLead":"Egyelőre csak néhány videó esetében, és csak kevés felhasználó számára jelennek meg a hozzászólások a videó...","id":"20210430_kommenteles_hozzaszolas_youtube_video_idobelyeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e7b7e1-bc9e-4973-b9c5-3e0bc6789735","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_kommenteles_hozzaszolas_youtube_video_idobelyeg","timestamp":"2021. április. 30. 17:03","title":"Megváltoztatná a kommentelést a YouTube, már tesztelik az új verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jóváhagyta a Moderna amerikai gyógyszergyártó által kifejlesztett koronavírus elleni vakcina vészhelyzeti alkalmazását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - tudatta közleményében a szervezet. Magyarország eddig 1,75 millió adagot kötött le a szerből, s ebből 216 ezer adag érkezett be az országba.","shortLead":"Jóváhagyta a Moderna amerikai gyógyszergyártó által kifejlesztett koronavírus elleni vakcina vészhelyzeti alkalmazását...","id":"20210501_A_WHO_jovahagyta_a_Magyarorszagon_mar_bevizsgalt_Moderna_vakcinat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c78f8b-1c49-43c4-884c-81b3c987befa","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_A_WHO_jovahagyta_a_Magyarorszagon_mar_bevizsgalt_Moderna_vakcinat","timestamp":"2021. május. 01. 09:50","title":"A WHO jóváhagyta a Magyarországon már bevizsgált Moderna vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98efdd3-4450-407e-91cf-e989c6540550","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután pénteken használhatatlan volt az EESZT oldal, szombat reggeltől újra lehet foglalni időpontot Sinopharm és AstraZeneca oltásra. A Pfizer elfogyott, Moderna nem is volt.","shortLead":"Miután pénteken használhatatlan volt az EESZT oldal, szombat reggeltől újra lehet foglalni időpontot Sinopharm és...","id":"20210501_Mar_mukodik_az_online_idopontfoglalas_Sinopharmra_es_AstraZenecara_lehet_jelentkezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98efdd3-4450-407e-91cf-e989c6540550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0338a75-31ce-4a06-9b44-9eb68d68769f","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mar_mukodik_az_online_idopontfoglalas_Sinopharmra_es_AstraZenecara_lehet_jelentkezni","timestamp":"2021. május. 01. 07:40","title":"Már működik az online időpontfoglalás, Sinopharmra és AstraZenecára lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33b65a2-0810-4264-afe1-abc45ecbd9e7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Elhízott kutyák, betegeskedő macskák – mobiltelefonnal és okoseszközökkel lehet segíteni a bajokon. Más újdonságokkal is szolgál a házi kedvenceknek fejlesztett technika.","shortLead":"Elhízott kutyák, betegeskedő macskák – mobiltelefonnal és okoseszközökkel lehet segíteni a bajokon. Más újdonságokkal...","id":"202117__haziallati_kutyuk__kutya_macska_rak__tavdiagnozis__nyakukba_veszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a33b65a2-0810-4264-afe1-abc45ecbd9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144bff59-23cf-4a2d-925d-527d74c14de7","keywords":null,"link":"/360/202117__haziallati_kutyuk__kutya_macska_rak__tavdiagnozis__nyakukba_veszik","timestamp":"2021. május. 01. 11:00","title":"Egyre több kutyás és macskás okkal akaszt okoskütyüt házi kedvence nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","shortLead":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","id":"20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d88082f-b5e3-4b15-bf85-50389c6e5e41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","timestamp":"2021. május. 01. 16:27","title":"Kilencven éves New York ikonikus épülete, az Empire State Building","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab87081-f323-43bc-aec1-d0642753fc8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök arra lettek figyelmesek, hogy mobil van a sofőr kezében, de kiderült, hogy az árut sem szállíthatta volna, sőt nem is ülhetett volna a volán mögött. ","shortLead":"A rendőrök arra lettek figyelmesek, hogy mobil van a sofőr kezében, de kiderült, hogy az árut sem szállíthatta volna...","id":"20210502_Mobillal_a_kezeben_allitottak_meg_a_kamionost_de_kiderult_hogy_van_meg_baj_boven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab87081-f323-43bc-aec1-d0642753fc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c9a0c5-f02b-44d0-a814-76bca92776e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Mobillal_a_kezeben_allitottak_meg_a_kamionost_de_kiderult_hogy_van_meg_baj_boven","timestamp":"2021. május. 02. 16:30","title":"Mobillal a kezében állították meg a kamionost, de kiderült, hogy van még baj bőven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa38a12-5829-4ae5-8797-bd39e1ac8877","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra nézők előtt játszhatott a Ferencváros, a bajnokcsapatot az Üllői úton, a Mezőkövesd ellen a saját szurkolói ünnepelheték. Igazán nagy tömeg azonban nem látogatott ki a meccsre, sőt. Sokaknak még vélhetően nincs oltási igazolásuk, vagy nem tartották még biztonságosnak a meccslátogatást, emiatt kihagyták a lehetőséget, amelyek a klubelnök Kubatov Gábor már a hét közepén belengetett.","shortLead":"Újra nézők előtt játszhatott a Ferencváros, a bajnokcsapatot az Üllői úton, a Mezőkövesd ellen a saját szurkolói...","id":"20210501_Nincs_igazan_tomeg_a_Fradi_bajnokavato_meccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa38a12-5829-4ae5-8797-bd39e1ac8877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10916c32-fa76-44bc-915a-2f06ce607b03","keywords":null,"link":"/sport/20210501_Nincs_igazan_tomeg_a_Fradi_bajnokavato_meccsen","timestamp":"2021. május. 01. 19:59","title":"Nem volt igazán tömeg a Fradi hazai bajnokavató meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]