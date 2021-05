Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak az oroszoktól.","shortLead":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak...","id":"20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5f06c3-002b-4624-84d1-e855a3a265c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 15:13","title":"Rendben találta a Szlovákiának küldött orosz vakcinaszállítmányt egy magyar labor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","shortLead":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","id":"20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92a85de-6e5c-4f5c-beae-a61969068528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","timestamp":"2021. május. 11. 16:21","title":"Adócsökkentéseket jelentett be Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De a kuratóriumban is ülnek olyanok, akiknek a törvény szerint nem lenne szabad, és más súlyos problémák is felmerültek a független, szabadtéri és nemzetiségi színházak Emmi által koordinált támogatási rendszerében.","shortLead":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De...","id":"20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece62143-2d4b-4a83-b532-10e829d41c53","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","timestamp":"2021. május. 12. 06:30","title":"Kivéreztetés és törvénytelenség: problémás pénzosztás a független színházaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c80505-fba9-40ed-b1c9-a84d627ad308","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Emmy-jelölt színész, producer és rendező Los Angeles-i otthonában halt meg 106 évesen. Norman Lloyd maga volt az élő filmtörténet.","shortLead":"Az Emmy-jelölt színész, producer és rendező Los Angeles-i otthonában halt meg 106 évesen. Norman Lloyd maga volt az élő...","id":"20210512_Dolgozott_Hitchcockkal_es_Chaplinnel_is_106_evesen_hunyt_el_Norman_Lloyd_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61c80505-fba9-40ed-b1c9-a84d627ad308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de73730d-6b5f-4ad4-9f6e-d2da30060824","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Dolgozott_Hitchcockkal_es_Chaplinnel_is_106_evesen_hunyt_el_Norman_Lloyd_szinesz","timestamp":"2021. május. 12. 10:49","title":"Aki dolgozott Charlie Chaplinnel, de Amy Schumerrel is: 106 évesen hunyt el Norman Lloyd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58a35d8-514a-4f3b-9818-af22a1b91324","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyszámot valamikor ezen a héten tartják meg.","shortLead":"A versenyszámot valamikor ezen a héten tartják meg.","id":"20210510_duna_arena_uszo_europa_bajnoksag_hangszoro_meghibasodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58a35d8-514a-4f3b-9818-af22a1b91324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5799d36-7fe8-47b4-88c7-e4f00d1ae02d","keywords":null,"link":"/sport/20210510_duna_arena_uszo_europa_bajnoksag_hangszoro_meghibasodas","timestamp":"2021. május. 10. 18:56","title":"Elromlottak a hangszórók, elhalasztottak egy versenyt a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 172 456. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 172 456. ","id":"20210512_koronavirus_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1925af2-e364-47b1-bf87-4e4770dfb795","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. május. 12. 09:37","title":"Elhunyt 96 koronavírusos beteg, 905 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával való kapcsolatuk, illetve a gazda személyisége.","shortLead":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával...","id":"20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcdb9ea-c1fe-4f53-8da9-134cb1bae339","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","timestamp":"2021. május. 11. 20:03","title":"Olyan szoros a kutya-ember kapcsolat, hogy a kutyák stresszelhetnek miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3d7811-a691-455e-9b3a-d7d9d0de3429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters értesülései szerint több mint 100 dolgozónak lett pozitív a koronavírustesztje az India délkeleti részén található Foxconn-gyárban.","shortLead":"A Reuters értesülései szerint több mint 100 dolgozónak lett pozitív a koronavírustesztje az India délkeleti részén...","id":"20210511_apple_iphone_12_foxconn_gyar_india_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd3d7811-a691-455e-9b3a-d7d9d0de3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99d1186-36aa-4d23-bc3d-7370f0c94298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_apple_iphone_12_foxconn_gyar_india_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 11. 16:03","title":"Betört a koronavírus-járvány a Foxconn indiai gyárába, felére csökkent az iPhone 12 gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]