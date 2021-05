Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor több antitest termelődik. 80 éven felüli pácienseknél működött.","shortLead":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor...","id":"20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd65ea2-010a-44a5-b1b5-add7412787e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 15:17","title":"Meglepő hatásra bukkantak a Pfizer oltásánál, így még nagyobb lesz az immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79079ed-1fcb-4098-8ba7-1df975471075","c_author":"Bereczkei Tamás","category":"360","description":"Az evolúcióval és a genetikával szembemenni csak egy határig lehet, így sokan akkor sem nyerik el a vágyott alakot, ha mindent tőlük telhetőt megtesznek azért.","shortLead":"Az evolúcióval és a genetikával szembemenni csak egy határig lehet, így sokan akkor sem nyerik el a vágyott alakot, ha...","id":"20210513_A_nok_tevedesben_a_ferfiaknak_nem_feltetlenul_a_vekony_nok_tetszenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f79079ed-1fcb-4098-8ba7-1df975471075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c5645d-d9c1-420a-9048-09b8fbcd8e25","keywords":null,"link":"/360/20210513_A_nok_tevedesben_a_ferfiaknak_nem_feltetlenul_a_vekony_nok_tetszenek","timestamp":"2021. május. 13. 19:00","title":"Tévedés, hogy a férfiaknak a vékony nők tetszenek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló jeleket\" tapasztaltak a 35 éve balesetet szenvedett csernobili 4. reaktor romjai alatt. A téma elég \"nagyot ment\" a sajtóban, nézzünk kicsit utána, miről is van szó. Röviden: a hír és a megnövekedett kockázat igaz, csak egy kicsit másként, és nem egy friss esemény által.","shortLead":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló...","id":"20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e86bc9-9bf6-4fa3-b847-384480028248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","timestamp":"2021. május. 13. 16:33","title":"Mi zajlik most Csernobilban? Nem jó, de nem is tragikus – Aszódi Attila elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Mészáros-csoport ötmilliárd forintot fizetett az épületért.","shortLead":"A Mészáros-csoport ötmilliárd forintot fizetett az épületért.","id":"20210514_A_Kogart_haz_is_a_Meszaros_birodalom_resze_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fe1865-7ef8-4b7b-a0c0-4b3d2e2a464b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_A_Kogart_haz_is_a_Meszaros_birodalom_resze_lett","timestamp":"2021. május. 14. 13:53","title":"Az Andrássy úti Kogart ház is Mészáros Lőrincé lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","shortLead":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","id":"20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4b35ea-8f11-4cb2-bc6a-52a43b6b1828","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","timestamp":"2021. május. 15. 08:25","title":"Hét autó ütközött az M1-esen, lezárták az autópályát Győr felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc megyére adott ki az OMSZ citromsárga figyelmeztetést, erős szélre is számítani kell.","shortLead":"Nyolc megyére adott ki az OMSZ citromsárga figyelmeztetést, erős szélre is számítani kell.","id":"20210514_zivatar_elorejelzes_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf4e1dc-9ccc-4739-8912-24e93d6ba232","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_zivatar_elorejelzes_idojaras","timestamp":"2021. május. 14. 06:26","title":"Nem ússzuk meg a pénteket sem eső nélkül: zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szerint a nyáron el fogják érni a korábbi forgalmak 30-40 százalékát, ősszel az 50-60 százalékát, és jövőre talán felzárkóznak az előző évekhez.","shortLead":"Az üzletember szerint a nyáron el fogják érni a korábbi forgalmak 30-40 százalékát, ősszel az 50-60 százalékát, és...","id":"20210514_gerendai_karoly_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03f515-0ec8-40e5-ac0f-dbbb3b1ec19e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_gerendai_karoly_vendeglatas","timestamp":"2021. május. 14. 16:45","title":"Gerendai: Most kezdjük azt remélni, hogy tényleg az alagút vége felé járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc77f0-9943-41a1-8113-8c97ec548a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20210513_Oosszerugdosott_egy_ferfit_egy_kerekparos_Bekescsaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc77f0-9943-41a1-8113-8c97ec548a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9814437e-0b6a-4c66-a406-2c98cca36026","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Oosszerugdosott_egy_ferfit_egy_kerekparos_Bekescsaban","timestamp":"2021. május. 13. 16:43","title":"Cigit kért, majd megrugdosott egy férfit egy kerékpáros Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]