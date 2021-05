Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő, a levelet jegyző főtanácsadó elnézést is kért emiatt.","shortLead":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő...","id":"20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa03b59-6ce3-44fe-b729-316194f4623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","timestamp":"2021. május. 14. 20:29","title":"Jövő keddre tudni akarja az EMMI hol, mennyi egészségügyi intézményre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819ddcf0-d8d3-408a-8361-a11c6d4168bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az információs forradalom és a környezetvédelmi törekvések az építőanyagokkal és az épületekkel szembeni igényeket is átalakítják.","shortLead":"Az információs forradalom és a környezetvédelmi törekvések az építőanyagokkal és az épületekkel szembeni igényeket is...","id":"20210514_fal_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=819ddcf0-d8d3-408a-8361-a11c6d4168bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a666c9c7-b52c-47cb-b31a-72cd769023ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_fal_innovacio","timestamp":"2021. május. 14. 10:30","title":"A jövő téglája: gondolkozik, energiát tárol, és robot rakta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és tanulók is szerepelnek a Karácsony Gergely által életre hívott 99 Mozgalom alapító tagjai között.","shortLead":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és...","id":"20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f8706-ee22-4d03-8e1a-408ab168e04e","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","timestamp":"2021. május. 15. 18:39","title":"Alföldi, Osvárt Andrea, Jordán Tamás és Ferge Zsuzsa is ott vannak Karácsony mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a56fe2-2482-4922-aa14-72addb11e3ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz másodpercen át mozgott a föld.","shortLead":"Húsz másodpercen át mozgott a föld.","id":"20210514_foldrenges_szumatra_indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6a56fe2-2482-4922-aa14-72addb11e3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdd74e2-5981-463a-af6f-b619dc0a1c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_foldrenges_szumatra_indonezia","timestamp":"2021. május. 14. 12:51","title":"6,6-os erősségű földrengés volt Szumátránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly októberben vezették be, legutóbb április végén hosszabbították meg. Részben a javuló járványügyi adatok miatt döntött így a kormány.","shortLead":"Tavaly októberben vezették be, legutóbb április végén hosszabbították meg. Részben a javuló járványügyi adatok miatt...","id":"20210514_koronavirus_jarvanyugyi_veszhelyzet_vege_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f6b77b-db29-42b8-b7a3-421e3620c4f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_koronavirus_jarvanyugyi_veszhelyzet_vege_szlovakia","timestamp":"2021. május. 14. 21:30","title":"Véget ér szombaton a járványügyi vészhelyzet Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjobb lenne visszavonni - írja Csach Gábor balassagyarmati városvezető a törvénytervezetről, ami révén értékük 30 százalékán vehetnék meg a bérlők az önkormányzati lakásokat.","shortLead":"A legjobb lenne visszavonni - írja Csach Gábor balassagyarmati városvezető a törvénytervezetről, ami révén értékük 30...","id":"20210514_onkormanyzati_berlakas_csach_gabor_balassagyarmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3df767-3211-4bb4-b83a-bde71a5445a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_onkormanyzati_berlakas_csach_gabor_balassagyarmat","timestamp":"2021. május. 14. 21:01","title":"Balassagyarmat fideszes polgármesterének sem tetszik a bérlakásokról szóló javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e87ed81-b64e-407a-aa37-a0568836023f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy youtuber szerint hamarosan új AirPods-változat kerül a boltok polcaira. Az aktív zajszűrést nem fogja támogatni, de fülkagylók lesznek hozzá.","shortLead":"Egy youtuber szerint hamarosan új AirPods-változat kerül a boltok polcaira. Az aktív zajszűrést nem fogja támogatni, de...","id":"20210514_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_apple_bejelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e87ed81-b64e-407a-aa37-a0568836023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c4838b-5cb6-477c-a7b1-8a63062c030a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_apple_bejelentes","timestamp":"2021. május. 14. 17:05","title":"Egy szivárogtató szerint napokon belül új Apple-termék érkezik, az AirPods 3-ról lehet szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra és újra elcsodálkozhat a világ a tudományos élet híreit csak tisztes távolságból követők – vagy közelebbről sem értők – viselkedésén. Oltásellenesek egy csoportja most például ugyanúgy arcmaszkot visel, mint a többi ember, de ők egész más okból: így védik magukat a “kilökődő” vakcinadaraboktól.","shortLead":"Újra és újra elcsodálkozhat a világ a tudományos élet híreit csak tisztes távolságból követők – vagy közelebbről sem...","id":"20210514_oltas_vakcina_oltasellenesek_jarvanytagadok_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac195edb-e363-498b-a66f-073f4419c116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_oltas_vakcina_oltasellenesek_jarvanytagadok_arcmaszk","timestamp":"2021. május. 14. 09:03","title":"Elkezdtek maszkot hordani a járványtagadók, hogy az oltottaktól védjék magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]