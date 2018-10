Sirályszárnyas: körbefotóztunk egy gyönyörű magyar Mercedes SLS AMG-t

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb35924d-2765-4aba-b0a3-236c21d97b79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találgatások és a gyártó által kiadott képek után most már végre hivatalosan is bemutatkozott az LG új készüléke, ami a V40 ThinQ nevet kapta a keresztségben. De nem a hosszú neve miatt érdemes figyelni rá.","shortLead":"A találgatások és a gyártó által kiadott képek után most már végre hivatalosan is bemutatkozott az LG új készüléke, ami...","id":"20181004_lg_v40_thinq_android_otkameras_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb35924d-2765-4aba-b0a3-236c21d97b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a23419-45d8-4e07-9372-9d4052a1d6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_lg_v40_thinq_android_otkameras_telefon","timestamp":"2018. október. 04. 13:23","title":"Itt az LG új csúcsmobilja, ami 3+2 kamerát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt megszegett, majd a rendőrautónak is nekihajtott.","shortLead":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt...","id":"20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08511e47-a8af-45b9-84a1-0057d0a87a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","timestamp":"2018. október. 04. 10:31","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki száguldva menekült a rendőrök elől, egyiküket majdnem el is ütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80566d8e-8fb0-4311-b72c-2e41b1b6a424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megtanult, sőt, verset is írt már magyarul az a román nő, aki azt állítja, Zámbó Jimmy dalai segítették felgyógyulni egy súlyos balesetből.","shortLead":"Megtanult, sőt, verset is írt már magyarul az a román nő, aki azt állítja, Zámbó Jimmy dalai segítették felgyógyulni...","id":"20181004_Roman_no_a_magyar_nyelvrol_olyan_mint_a_simogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80566d8e-8fb0-4311-b72c-2e41b1b6a424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35541a61-33d5-4199-89e0-f49a2483a50a","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Roman_no_a_magyar_nyelvrol_olyan_mint_a_simogatas","timestamp":"2018. október. 04. 15:14","title":"Román nő a magyar nyelvről: olyan, mint a simogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af5c489-8b6b-45ed-b016-a12f144f3ffc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tartály robbant fel Olaszországban.","shortLead":"Hatalmas tartály robbant fel Olaszországban.","id":"20181004_Rossz_nezni_ahogy_karba_megy_30_ezer_liter_Prosecco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af5c489-8b6b-45ed-b016-a12f144f3ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44dd062-36f9-4649-97ae-f3a30a049e68","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Rossz_nezni_ahogy_karba_megy_30_ezer_liter_Prosecco","timestamp":"2018. október. 04. 10:10","title":"Rossz nézni, ahogy kárba megy 30 ezer liter Prosecco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f647439-fbe6-4e05-8607-a7aea457b5f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üzemtől nem messze találták meg a holttestüket.","shortLead":"Az üzemtől nem messze találták meg a holttestüket.","id":"20181004_Ketten_meghaltak_egy_brit_baromfiuzemben_egy_ismeretlen_kemiai_anyag_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f647439-fbe6-4e05-8607-a7aea457b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8c3c61-33ce-48b0-93e0-764d81f25cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Ketten_meghaltak_egy_brit_baromfiuzemben_egy_ismeretlen_kemiai_anyag_miatt","timestamp":"2018. október. 04. 14:26","title":"Ketten meghaltak egy brit baromfiüzemben egy ismeretlen kémiai anyag miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég egy kis hiba az operációs rendszerben (nevezetesen az iOS 12-ben), hogy kicselezhető legyen az iPhone-ok bombabiztosnak tűnő PIN-kódos védelme.","shortLead":"Elég egy kis hiba az operációs rendszerben (nevezetesen az iOS 12-ben), hogy kicselezhető legyen az iPhone-ok...","id":"20181004_iphone_zarolas_feloldas_kod_nelkul_kicselezes_ios12_bug","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62b0c3a-e907-40c3-9f92-0edc1a0ae4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_iphone_zarolas_feloldas_kod_nelkul_kicselezes_ios12_bug","timestamp":"2018. október. 04. 12:03","title":"Különösebb szaktudás nélkül is kicselezhető az iPhone zárolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","shortLead":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","id":"20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a9929e-9dcd-4341-bb83-298e513bf6cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","timestamp":"2018. október. 05. 12:30","title":"3500 évesnél is régebbi, sértetlen sírt tártak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b043451-facd-44fe-b1c3-237e2e6dc438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Új-Mexikóban történt eset szerencsére nem végződött tragédiával, de a szemtanúkban alighanem meghűlt a vér, amikor az érkező helikopter egyszer csak a földnek vágódott.","shortLead":"Az Új-Mexikóban történt eset szerencsére nem végződött tragédiával, de a szemtanúkban alighanem meghűlt a vér, amikor...","id":"20181004_landolas_kenyszerleszallas_pilota_mentohelikopter_uj_mexiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b043451-facd-44fe-b1c3-237e2e6dc438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db40b7-507a-49ea-8f91-09b31cc586be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_landolas_kenyszerleszallas_pilota_mentohelikopter_uj_mexiko","timestamp":"2018. október. 04. 14:51","title":"Elkapkodhatta a landolást a pilóta, a földről pattant vissza a mentőhelikopter – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]