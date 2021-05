Igencsak legendás története van a Lotus márkának, amelynek tervezési filozófiáját mindig is „a lehető legkönnyebb, és nem a lehető legerősebb” metódus jellemezte. Az alapító Colin Chapman, aki hétszer nyert F1-es csapatvilágbajnoki címet a Lotusszal, ugyan igen korán elhunyt, de kétségtelenül maradandó örökséget hagyott hátra a sportautózás világában.

A norfolki, Hethelben lévő székhellyel rendelkező vállalatot alaposan megtépázta az elmúlt néhány évtized, igaz, üzletileg sosem volt igazán sikeres a cég. Jelenleg a kínai Geely tulajdonában van, míg a magyarországi működés a Gablini-csoport keretein belül zajlik majd.

A Lotus-vásárlókat meghatározni is nehéz – ismerik el a Gablininél is – főleg itthon. Az biztos, hogy a kocsikat olyan szűk kör veszi, akik versenypályán is ki tudták használni a kicsi és könnyű modellek kvalitásait. Ezek az autók ugyanis az utcán szinte elviselhetetlenül kemények.

A Lotust jelenleg a három modell jelenti az Esprit, az Exige és az Evora. Ugyanakkor egyik modellt sem gyártják jelenleg, 600 darabos készletből lehetett még lekötni eladásra példányokat, ezt tette a magyar képviselet is, amelynek végleges bemutatóterme Zuglóban lesz. Mint megtudtuk, egy autót már meg is vettek tőlük, egy kocsi az ideiglenes kiállítóteremben van, és kettőt kapnak hamarosan.

A terméklistán, hogy ki ne felejtsük, ott van legalábbis elméleti szinten az elektromos kirakatautó a Lotus Evija is, ami egy 2000 lóerős, 2 millió dolláros csodajárgány, amelyből mindössze 130 darab készül.

Ami jövőt illeti, a márkának komoly megújulási terve van, hamarosan be is mutatkozik ennek első kézzel fogható bizonyítéka, a Lotus Emira. A kocsit először majd az idei Goodwood Festival of Speeden lehet majd látni, és bár sok minden nem árultak el róla, de nagyjából a Porsche 718-as sorozatának ellenfeleként definiálták nekünk.

A magyar helyszín régiós igényeket is kiszolgál majd, és fontos vonzereje, hogy szervizszolgáltatást is nyújtanak, amivel reményeik szerint előcsalogathat néhány jelenlegi Lotus-tulajdonost is Magyarországon. Sokan biztosan nincsenek, nagyjából 40 darabra saccolták azt a mennyiséget, ami a brit sportkocsiból az elmúlt években bekerülhetett magyar garázsokba.

Jelenleg egyébként összesen egy Lotust, egy Exige 410 Final Editiont árulnak. Az egyedi karbonelemekkel rendelkező apróság alig több mint 4 méter, ám 290 km/h-s végsebességre képes, 3,4 másodperc alatt van százon, és egy hatfokozatú nyitott kulisszás váltóval lehet fokozni benne a vezetési élményt. A motortérben a 420 lóerős, 3456 köbcentis V6-os 24 szelepes turbó nélkül egység 7000-es fordulaton éri el teljesítménye maximumát, a nyomatéka 2600-as fordulattól 427 Nm. Ha valaki egy ilyen pengeéles mérnöki csodára vágyik, az most 42,9 millió forintért be is ülhet egybe.

