[{"available":true,"c_guid":"394025a0-a213-428e-a1e0-a451b3cfa0ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint azzal, hogy az önvezető autók egymással és a környezetükkel is folyamatosan kommunikálnak, óriási mennyiségű adat jön létre.","shortLead":"A szakemberek szerint azzal, hogy az önvezető autók egymással és a környezetükkel is folyamatosan kommunikálnak, óriási...","id":"20210603_onvezeto_auto_adatforgalom_zalazone_5g_halozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=394025a0-a213-428e-a1e0-a451b3cfa0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce5286c-328b-4e06-9251-9eb3508436fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_onvezeto_auto_adatforgalom_zalazone_5g_halozat","timestamp":"2021. június. 03. 14:13","title":"4000 GB adatot generálhat egy önvezető autó – óránként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ffce99-924d-4669-81e1-349926a4b86c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. Ezt Brüsszelben jelentette be Margrethe Vestager alelnök és Thierry Breton, belső piacért felelős biztos. A lehetőséget nemcsak a magánszemélyek, hanem a cégek számára is szeretnék megnyitni.



","shortLead":"Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. Ezt Brüsszelben...","id":"20210603_Digitalis_szemelyi_igazolvanyt_vezetne_be_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22ffce99-924d-4669-81e1-349926a4b86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050b3f0-43c8-4f6a-9a80-f17a76f469f1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210603_Digitalis_szemelyi_igazolvanyt_vezetne_be_az_EU","timestamp":"2021. június. 03. 15:52","title":"Digitális személyi igazolványt vezetne be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett a családoknak, most háromra emelte a limitet. Csakhogy nagyon sokan nem úgy képzelik el a családjukat, ahogyan azt a kormány szeretné. És a kormány már így is épp elég traumát okozott nekik. ","shortLead":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett...","id":"20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d06c5-10cc-48b8-ab8c-a2a858f9e428","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","timestamp":"2021. június. 02. 16:15","title":"Ilyen, amikor egy kormány nem érti, miért nem születik „elég” gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5d557-b690-4600-8376-5a98ace534b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Kende ügyvédje szerint az viszont nem igaz, hogy robbanószerkezetet talált volna házkutatáskor a TEK.","shortLead":"V. Kende ügyvédje szerint az viszont nem igaz, hogy robbanószerkezetet talált volna házkutatáskor a TEK.","id":"20210603_v_kende_iszlam_allam_csobomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34f5d557-b690-4600-8376-5a98ace534b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c302372c-5cb8-49c7-8c78-2afcbb472b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_v_kende_iszlam_allam_csobomba","timestamp":"2021. június. 03. 17:40","title":"Nem tagadja az elfogott kecskeméti iszlamista védője a férfi levelezését az Iszlám Állammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak az árról vitatkoznak az orosz féllel.","shortLead":"Már csak az árról vitatkoznak az orosz féllel.","id":"20210603_szijjarto_gazprom_foldgaz_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82086520-fbb3-46ed-9151-19a3a5e612ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_szijjarto_gazprom_foldgaz_megallapodas","timestamp":"2021. június. 03. 14:39","title":"Szijjártó megállapodott a Gazprommal, 15 évig szállíthatnak az oroszok gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.","shortLead":"A lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.","id":"20210602_sri_lanka_hajo_vegyi_anyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeabeee-265a-452f-b60c-14a4f0bd7f70","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_sri_lanka_hajo_vegyi_anyag","timestamp":"2021. június. 02. 15:21","title":"Környezeti katasztrófától tartanak, miután süllyedni kezdett egy veszélyes vegyi anyagokat szállító hajó Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan kezdődik a 2021-es, tavalyról elhalasztott foci-Eb. Ez a korábbi évek tapasztalatai szerint azt is jelenti, hogy rengetegen vesznek új tévét, hogy minél jobb képminőségben élvezhessék a tornát. Csábító lehet egy több százezer forintos készüléket részletekben, ráadásul kamatmentesen kifizetni, de nem biztos, hogy megéri: lehet, hogy máshol annyival olcsóbban találjuk meg ugyanazt a modellt, hogy még piaci hitelt is érdemes felvenni.","shortLead":"Hamarosan kezdődik a 2021-es, tavalyról elhalasztott foci-Eb. Ez a korábbi évek tapasztalatai szerint azt is jelenti...","id":"20210604_FociEb_tv_aruhitel_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9488759f-af49-4283-8865-e60a6c536fa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_FociEb_tv_aruhitel_bank360","timestamp":"2021. június. 04. 10:21","title":"Foci-Eb előtt: erre figyeljen a nulla százalékos hiteleknél, nehogy bedőljön a boltosok nagy trükkjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Alföldvíz a csőd szélén áll, az állami mentőövet várják. Közben csak kihirdetésre vár az a törvény, amely lehetővé tenné a vízművek ingyenes átadását az államnak, de a vagyonvesztéssel járó ügylet nem mindenkinek megy le a torkán.","shortLead":"Az Alföldvíz a csőd szélén áll, az állami mentőövet várják. Közben csak kihirdetésre vár az a törvény, amely lehetővé...","id":"20210604_Az_Alfoldviz_kifeszitve_varja_hogy_vegre_atvegye_az_allami_vizmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87031174-fe9a-4a8d-9097-95469332df86","keywords":null,"link":"/kkv/20210604_Az_Alfoldviz_kifeszitve_varja_hogy_vegre_atvegye_az_allami_vizmu","timestamp":"2021. június. 04. 12:19","title":"Az Alföldvíz kifeszítve várja, hogy végre átvegye az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]