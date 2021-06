Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f76a3f2-53ce-4ec2-89e2-3f609b3d4bc8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Neue Zürcher Zeitung szerint sok mindent tisztázott a tegnapi választás a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban: a szociáldemokraták a padlóra kerültek, a zöldek megbotlottak, a CDU kancellárjelöltje viszont örülhet, mert pártja még győzhet a szeptemberi országos erőpróbán. A forradalom pedig elmaradt, nem lett a szélsőséges AfD a legjelentősebb helyi erő. A csaknem kétmillió szavazó igazolta, hogy válság idején a hatalom gazdái bizalmi előnyt élveznek.","shortLead":"Neue Zürcher Zeitung szerint sok mindent tisztázott a tegnapi választás a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban...","id":"20210607_SzaszAnhalt_utan_ujrakeverik_a_kartyakat_a_nemet_belpolitikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f76a3f2-53ce-4ec2-89e2-3f609b3d4bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c456e4-b7af-4398-a8f5-2b4534101c3e","keywords":null,"link":"/360/20210607_SzaszAnhalt_utan_ujrakeverik_a_kartyakat_a_nemet_belpolitikaban","timestamp":"2021. június. 07. 08:30","title":"Szász-Anhalt után újrakeverik a kártyákat a német belpolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus márciusban indult éhségsztrájkja miatt volt kórházban. ","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus márciusban indult éhségsztrájkja miatt volt kórházban. ","id":"20210607_alekszej_navalnij_bortonkorhaz_borton_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45072bfd-f201-4100-aba1-d0b983da5f0c","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_alekszej_navalnij_bortonkorhaz_borton_oroszorszag","timestamp":"2021. június. 07. 19:05","title":"A börtönkórházból visszakerült a börtönbe Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afce9bec-8b5b-4c90-929b-b85130020f0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 108 éve született Gobbi Hilda, legendás magyar színésznő önéletrajzi könyvében írta meg, hogy szexuálisan zaklatták.","shortLead":"A 108 éve született Gobbi Hilda, legendás magyar színésznő önéletrajzi könyvében írta meg, hogy szexuálisan zaklatták.","id":"20210606_Fiatal_koraban_szexualisan_zaklattak_Gobbi_Hildat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afce9bec-8b5b-4c90-929b-b85130020f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb545d66-aee5-4b3c-9675-2cef7a7276cf","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Fiatal_koraban_szexualisan_zaklattak_Gobbi_Hildat","timestamp":"2021. június. 06. 08:22","title":"Fiatal korában szexuálisan zaklatták Gobbi Hildát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c2f2d1-d9a1-42af-81f8-9a01250dd25c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte azonnal lecsaptak a Ferencváros volt vezetőedzőjére.","shortLead":"Szinte azonnal lecsaptak a Ferencváros volt vezetőedzőjére.","id":"20210606_Szerhij_Rebrov_foci_Ferencvaros_El_Ajn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11c2f2d1-d9a1-42af-81f8-9a01250dd25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b57a69-fa15-488d-8eb1-b786f9598cea","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Szerhij_Rebrov_foci_Ferencvaros_El_Ajn","timestamp":"2021. június. 06. 21:58","title":"Megvan, hol folytatja Rebrov a Fradi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két, egymással ellentétes tendencia érvényesült az ezredforduló óta a hazai utónévadási gyakorlatban. Néhány név meglepő karriert futott. ","shortLead":"Két, egymással ellentétes tendencia érvényesült az ezredforduló óta a hazai utónévadási gyakorlatban. Néhány név...","id":"202122_utonevek_tartos_divat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea221db-3d7b-4de5-9d33-ad6de4c6b7a2","keywords":null,"link":"/360/202122_utonevek_tartos_divat","timestamp":"2021. június. 07. 11:00","title":"A Dominik előretört, a Fanni pedig nagyot zuhant az utónevek népszerűségi listáján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e99560c-6a14-4cde-9345-ff4002639d79","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója.","id":"20210607_magatol_felismeri_a_kanyarokat_kiprobaltuk_a_kis_meregzsak_hyundai_i20_nt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e99560c-6a14-4cde-9345-ff4002639d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861ad232-a9be-45fc-866c-a8834cf30bd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_magatol_felismeri_a_kanyarokat_kiprobaltuk_a_kis_meregzsak_hyundai_i20_nt","timestamp":"2021. június. 07. 06:41","title":"Magától felismeri a kanyarokat: kipróbáltuk a kis méregzsák Hyundai i20 N-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","shortLead":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","id":"20210607_lothard_templom_rongalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3c7e49-f530-466e-a8f4-a60220d1594e","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_lothard_templom_rongalas","timestamp":"2021. június. 07. 10:01","title":"Fiatalok tomboltak a lothárdi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec885522-0c6c-40c8-8ee1-9bc83e5e5201","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy területen lángol az épület, a tűzoltók 14 járművel vonultak a helyszínre.","shortLead":"Nagy területen lángol az épület, a tűzoltók 14 járművel vonultak a helyszínre.","id":"20210606_Kigyulladt_egy_zugloi_raktar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec885522-0c6c-40c8-8ee1-9bc83e5e5201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14171749-0321-49e1-be0d-e9d7bc868dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Kigyulladt_egy_zugloi_raktar","timestamp":"2021. június. 06. 15:30","title":"Kigyulladt egy zuglói bútorraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]