[{"available":true,"c_guid":"ae74fdad-3b59-4fe9-9ead-c3c620e88e37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Anne Schuchat szerint több pénzzel kell finanszírozni a közegészségügyet, illetve növelni kellene a stratégiai készleteket.","shortLead":"Anne Schuchat szerint több pénzzel kell finanszírozni a közegészségügyet, illetve növelni kellene a stratégiai...","id":"20210611_Egyesult_Allamok_jarvany_jarvanyugyi_vezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae74fdad-3b59-4fe9-9ead-c3c620e88e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a0ecb6-4613-4f95-a877-b1a738b27f20","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Egyesult_Allamok_jarvany_jarvanyugyi_vezeto","timestamp":"2021. június. 11. 21:32","title":"Az Egyesült Államok nem áll készen egy újabb járványra az egyik amerikai járványügyi vezető szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak sem a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést, sem pedig a felmentésért bejelentett védelmi fellebbezéseket, így helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét. A perben tanúként érintett volt Márki-Zayné Vincze Felícia, Márki-Zay Péter jelenlegi hódmezővásárhelyi polgármester felesége is. ","shortLead":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla...","id":"20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2d2d5-7809-4fb7-96f9-b09557ac2fbe","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","timestamp":"2021. június. 12. 16:54","title":"Jogerősen elítélték az oltás- és gyógyszerellenes szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak azért is Kis Grofó!","shortLead":"Csak azért is Kis Grofó!","id":"20210612_Szijjarto_mintha_csak_a_NERkulturharcos_Szakacs_Arpadot_akarna_heccelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f4095b-c918-4cd5-a4bd-6c72b9402837","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Szijjarto_mintha_csak_a_NERkulturharcos_Szakacs_Arpadot_akarna_heccelni","timestamp":"2021. június. 12. 09:50","title":"Szijjártó mintha csak a NER-kultúrharcos Szakács Árpádot akarná heccelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b971d74-b039-4ff2-8e69-f91e9e984a9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztériumhoz tartozó fejlesztő részleg, a Darpa bemutatta a kémdrónok leszedésére kifejlesztett eszközt.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztériumhoz tartozó fejlesztő részleg, a Darpa bemutatta a kémdrónok leszedésére kifejlesztett...","id":"20210612_Bemutattak_hogyan_kapja_le_a_dronokat_az_amerikaiak_uj_elfogoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b971d74-b039-4ff2-8e69-f91e9e984a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bfd266-eda3-410a-b763-29db59afffdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Bemutattak_hogyan_kapja_le_a_dronokat_az_amerikaiak_uj_elfogoja","timestamp":"2021. június. 12. 11:39","title":"Bemutatták, hogyan kapja le a drónokat az amerikaiak új elfogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14267181-0729-42ba-b2d1-b6b84838d8dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1970-be visszarepítő különleges kabrióról nem túlzás azt állítani, hogy szalon állapotnak örvend.","shortLead":"Az 1970-be visszarepítő különleges kabrióról nem túlzás azt állítani, hogy szalon állapotnak örvend.","id":"20210612_230_millio_forintos_regi_es_ritka_mercedest_arulnak_tatabanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14267181-0729-42ba-b2d1-b6b84838d8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a80bfaf-b3b4-4c4f-8f15-118db7c4201e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_230_millio_forintos_regi_es_ritka_mercedest_arulnak_tatabanyan","timestamp":"2021. június. 12. 06:41","title":"230 millió forintos régi és ritka Mercedest árulnak Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán labdarúgót további vizsgálatokra benn tartják. ","shortLead":"A dán labdarúgót további vizsgálatokra benn tartják. ","id":"20210613_christian_eriksen_korhaz_uzenet_foci_eb_dan_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed3965-d684-401f-89f2-4a81d31ba198","keywords":null,"link":"/elet/20210613_christian_eriksen_korhaz_uzenet_foci_eb_dan_valogatott","timestamp":"2021. június. 13. 12:56","title":"Üzent a kórházból Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Reagált az ország a találkozó legfrissebb fejleményeire. ","shortLead":"Reagált az ország a találkozó legfrissebb fejleményeire. ","id":"20210613_Kina_G7ek_vezetoi_figyelmeztetes_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70887c4b-3056-4685-b8c9-e93509bb9975","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Kina_G7ek_vezetoi_figyelmeztetes_program","timestamp":"2021. június. 13. 17:48","title":"Kína figyelmeztette a G7-ek vezetőit: elmúlt az az idő, amikor országok egy kis csoportja dönthetett a világ sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0760f-267a-4da5-9637-620f0cefb368","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megint nem viselt maszkot azt általa gründolt több ezer fős rendezvényen Jair Bolsonaro brazil elnök. Csekély bírságot kapott, de sokadjára veszi semmibe a járvány miatti biztonsági előírásokat.","shortLead":"Megint nem viselt maszkot azt általa gründolt több ezer fős rendezvényen Jair Bolsonaro brazil elnök. Csekély bírságot...","id":"20210613_Nem_hordott_maszkot_a_brazil_elnok_megint_megbirsagoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0760f-267a-4da5-9637-620f0cefb368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0201c8d0-c786-48fd-83f9-2bde22563518","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Nem_hordott_maszkot_a_brazil_elnok_megint_megbirsagoltak","timestamp":"2021. június. 13. 08:25","title":"Nem hordott maszkot a brazil elnök, megint megbírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]