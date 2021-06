Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"03b5b07a-43db-46f1-90ac-a75d05be3724","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csónakkal, kenuval vagy SUP-pal lehet megközelíteni őket.","shortLead":"Csónakkal, kenuval vagy SUP-pal lehet megközelíteni őket.","id":"20210617_tisza_to_kilato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b5b07a-43db-46f1-90ac-a75d05be3724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5a217-aada-41cd-8167-b32d544fb815","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210617_tisza_to_kilato","timestamp":"2021. június. 17. 16:37","title":"Csak a vízen lehet megközelíteni a Tisza-tó két új kilátóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","shortLead":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","id":"20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e8ab7-050a-4a84-80f4-2182a9b83559","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","timestamp":"2021. június. 18. 18:29","title":"Nők perelték be a legismertebb pornóoldalt az erőszakos videók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást összemosni gonosz dolog, üzenget Gyurcsány és Kocsis Máté, börtönbe küldhetik a volt francia elnököt. 