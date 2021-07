Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"712cbdb9-fcca-426d-9ff8-790f632a2580","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Akárcsak a lengyel kormány, Orbán is jó ideje rátette kezét a sajtóra.","shortLead":"Akárcsak a lengyel kormány, Orbán is jó ideje rátette kezét a sajtóra.","id":"20210706_Frankfurter_Rundschau_Szegyenbillog_Orbannak_amiert_a_sajtoszabadsag_ellensege_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712cbdb9-fcca-426d-9ff8-790f632a2580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cbdcaf-6931-4090-a676-6bb02331f77f","keywords":null,"link":"/360/20210706_Frankfurter_Rundschau_Szegyenbillog_Orbannak_amiert_a_sajtoszabadsag_ellensege_lett","timestamp":"2021. július. 06. 07:30","title":"Frankfurter Rundschau: Szégyenbillog Orbánnak, hogy a sajtószabadság ellensége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87a5f1e-d514-4289-852a-69b79dbf13f2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorozatban harmadszor nyert a pontversenyben vezető holland. ","shortLead":"Sorozatban harmadszor nyert a pontversenyben vezető holland. ","id":"20210704_max_verstappen_lewis_hamilton_osztrak_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f87a5f1e-d514-4289-852a-69b79dbf13f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2596ed66-7970-4b1c-b887-74e318b576c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_max_verstappen_lewis_hamilton_osztrak_nagydij","timestamp":"2021. július. 04. 17:01","title":"Sima rajt-cél győzelem Verstappennek, Hamilton nem fért fel a dobogóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók azon buktak le, hogy senki nem érzett mellékhatást.","shortLead":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók...","id":"20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8cbfd9-ee34-4609-af07-5907dbeff7e5","keywords":null,"link":"/elet/20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","timestamp":"2021. július. 06. 06:02","title":"Több ezer embert oltottak be indiai csalók koronavírus ellen sóoldattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset fényes nappal történt. Az érintett egy videóban mesélte el, hogyan élte meg.","shortLead":"Az eset fényes nappal történt. Az érintett egy videóban mesélte el, hogyan élte meg.","id":"20210704_feljelentes_utca_racsap_fenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2c4743-a1e7-4af3-b64f-f6d710556321","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_feljelentes_utca_racsap_fenek","timestamp":"2021. július. 04. 15:31","title":"Feljelentést tett egy nő, amiért az utcán rácsaptak a fenekére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9097df-975b-4083-a052-46666c108e5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A módszer létezik, csak át kéne venni. ","shortLead":"A módszer létezik, csak át kéne venni. ","id":"20210704_Pofon_egyszeru_trukkel_lehetne_okosabban_parkolni__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd9097df-975b-4083-a052-46666c108e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a33dc53-94e6-45d6-a8fb-227d1f02342e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_Pofon_egyszeru_trukkel_lehetne_okosabban_parkolni__video","timestamp":"2021. július. 04. 09:04","title":"Pofonegyszerű trükkel lehetne okosabban parkolni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feljegyzések 112 évvel ezelőtti kezdete óta a legmelegebb júniust mérték Új-Zélandon, ahol most tél van.","shortLead":"A feljegyzések 112 évvel ezelőtti kezdete óta a legmelegebb júniust mérték Új-Zélandon, ahol most tél van.","id":"20210705_uj_zeland_klimavaltozas_globalis_felmegedes_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ecc784-0dce-4a2c-af0c-2094851f9610","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_uj_zeland_klimavaltozas_globalis_felmegedes_rekord","timestamp":"2021. július. 05. 16:29","title":"Soha nem volt még ilyen meleg júniusban Új-Zélandon, pedig ott tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"destruktív erők\" egyre aktívabban törekednek az ország megosztására az orosz nemzetbiztonsági tanács titkárhelyettese szerint.","shortLead":"A \"destruktív erők\" egyre aktívabban törekednek az ország megosztására az orosz nemzetbiztonsági tanács...","id":"20210705_tiltas_kulfoldi_szervezet_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5951251-4616-4b16-9c4e-5c6e67e4c9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_tiltas_kulfoldi_szervezet_Oroszorszag","timestamp":"2021. július. 05. 20:31","title":"Öt év alatt 30 külföldi szervezetet tiltottak be Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","shortLead":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","id":"20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941a493d-5514-417c-bf3f-593d56326b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","timestamp":"2021. július. 05. 09:54","title":"Lehet, hogy légkondit sem lehet beszerelni a frankfurti villamosokba, amiket Budapest venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]